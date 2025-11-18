  • Спортс
  «Спартак» делал предложения Мотте через посредников. Экс-тренер «Ювентуса» отказался от варианта с клубом РПЛ (Calciomercato)
«Спартак» делал предложения Мотте через посредников. Экс-тренер «Ювентуса» отказался от варианта с клубом РПЛ (Calciomercato)

«Спартак» проявлял интерес к Тиаго Мотте.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта получал предложения от «Спартака» через нескольких посредников, сообщил Calciomercato.

Специалист не отреагировал на предложения клуба РПЛ. Кроме того, издание отметило, что красно-белые также связались с бывшим главным тренером «Аталанты» Иваном Юричем.

«Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича и назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Calciomercato.it
