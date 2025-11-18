«Спартак» делал предложения Мотте через посредников. Экс-тренер «Ювентуса» отказался от варианта с клубом РПЛ (Calciomercato)

«Спартак» проявлял интерес к Тиаго Мотте.

Бывший главный тренер «Ювентуса » Тиаго Мотта получал предложения от «Спартака » через нескольких посредников, сообщил Calciomercato.

Специалист не отреагировал на предложения клуба РПЛ . Кроме того, издание отметило, что красно-белые также связались с бывшим главным тренером «Аталанты» Иваном Юричем.

«Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича и назначил Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера.