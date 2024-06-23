Дмитрий Губерниев: «Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, мы загоняем себя в XIX век»

Дмитрий Губерниев раскритиковал пловцов и гимнастов за отказ от Олимпиады.

«Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, где они сами все профукали, мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX век.

Мы должны соревноваться с самыми сильными. В бедной легкой атлетике, которая 10 лет страдает от того, что мы не выступаем практически нигде, люди готовы при малейшей возможности получить нейтральный статус.

Там есть спортсмены, которые не выступают вторую Олимпиаду подряд и не понимают, как можно отказываться от возможности выступить. Они говорят про пловцов: «Господи, это реально, что у них был шанс, и они сами не едут?» Люди хватаются за головы», – сказал Губерниев.