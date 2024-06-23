Дмитрий Губерниев: «Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, мы загоняем себя в XIX век»

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Дмитрий Губерниев раскритиковал пловцов и гимнастов за отказ от Олимпиады.

«Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, где они сами все профукали, мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX век.

Мы должны соревноваться с самыми сильными. В бедной легкой атлетике, которая 10 лет страдает от того, что мы не выступаем практически нигде, люди готовы при малейшей возможности получить нейтральный статус.

Там есть спортсмены, которые не выступают вторую Олимпиаду подряд и не понимают, как можно отказываться от возможности выступить. Они говорят про пловцов: «Господи, это реально, что у них был шанс, и они сами не едут?» Люди хватаются за головы», – сказал Губерниев.

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17 комментариев
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Да мы уже давно там.
В 21 веке за территории только дурики,оставшиеся в прошлом воюют
К такому величию великий геостратег привел страну, что одним из главных ее союзников стала КНДР - страна изгой, где люди во время голода ели траву. Вот такое могущество. Человек , в начале своего правления обещавший России европейское будущее , в итоге привел ее к тому ,что вынужден пресмыкаться перед самым большим изгоем в этом мире, вынужден раскручиваться перед челом руководящим небольшой страной, в которой чудовищно жить, которая постоянно находится в состоянии войны со всем миром. Другие отныне с нами не общаются. Талибы, аятоллы и вот этот.
+16
-11
+5
Флюгер
+3
0
+3
Ответ Ты@Чё
Да мы уже давно там. В 21 веке за территории только дурики,оставшиеся в прошлом воюют К такому величию великий геостратег привел страну, что одним из главных ее союзников стала КНДР - страна изгой, где люди во время голода ели траву. Вот такое могущество. Человек , в начале своего правления обещавший России европейское будущее , в итоге привел ее к тому ,что вынужден пресмыкаться перед самым большим изгоем в этом мире, вынужден раскручиваться перед челом руководящим небольшой страной, в которой чудовищно жить, которая постоянно находится в состоянии войны со всем миром. Другие отныне с нами не общаются. Талибы, аятоллы и вот этот.
Ты только КНДР знаешь? Расширяют кругозор твой... Страны БРИКС, Вьетнам, Саудовская Аравия... Между прочим эти страны больше, чем остальной мир. А у тебя психология пресмыкания перед другими. Психология добровольного раба
+4
-1
+3
Как наши девочки их ХГ могли поехать, если сама Винер обозвала их предателями и бомжами.
+3
-1
+2
А в остальном не XIX век? В футболе растет поколение не знающее международных соревнований. А в экономике? Растет поколение не знающее открытые рынки и технологии.
И так во всём.
+3
-2
+1
Ответ Ты@Чё
Да мы уже давно там. В 21 веке за территории только дурики,оставшиеся в прошлом воюют К такому величию великий геостратег привел страну, что одним из главных ее союзников стала КНДР - страна изгой, где люди во время голода ели траву. Вот такое могущество. Человек , в начале своего правления обещавший России европейское будущее , в итоге привел ее к тому ,что вынужден пресмыкаться перед самым большим изгоем в этом мире, вынужден раскручиваться перед челом руководящим небольшой страной, в которой чудовищно жить, которая постоянно находится в состоянии войны со всем миром. Другие отныне с нами не общаются. Талибы, аятоллы и вот этот.
Например, Израиль и Палестина?
+4
-3
+1
Не знаю наших легкоатлетов в беге на 100 метров

А а плавании вряд ли поедут сами эти наши "звезды" - потому что там допинг из ушей в бассейн выльется сразу
+3
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Своим молчанием, а не отказом от поездок, мы загоняем себя в темные века. А еще больше не молчанием таких как Губер, а лицемерным согласием со всем, что происходит.
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Губер недавно говорил другое. Наверное пришла методичка. Человек-флюгер. Что не удивительно.
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В плавании куча спортсменов числится в ЦСКА и Динамо. Это как раз те, кто могут какой-то результат показать, а те, кто не могут, не поедут по причине того, что там "один за всех, и все за одного". Помимо этого не поедут ещё и потому, что им показать там нечего, свои же сограждане будут изощряться в интернете в своих высказываниях, мол какие они бездарности, так ещё и страну предали. Не удивлюсь, что их и со ставки в ЦСП бы убрали, потому что государство не может спонсировать спортсмена, который участвует в Олимпиаде. Это правило не наших чинуш, а МОК.
Если к 50 годам мозгами пользоваться не научился, то уже и не научится, хотя то, что я описал выше, по сути работа журналиста, чтобы сопоставлять А и Б, но майонезу это не нужно, он готов 💩 свою отвратительную физиономию вымазать, лишь бы получить порцию хайпа.
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Ответ Сергей Лепехин
Ты только КНДР знаешь? Расширяют кругозор твой... Страны БРИКС, Вьетнам, Саудовская Аравия... Между прочим эти страны больше, чем остальной мир. А у тебя психология пресмыкания перед другими. Психология добровольного раба
Вы спорите с профессиональным ххл на работе
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Ответ Ты@Чё
Да мы уже давно там. В 21 веке за территории только дурики,оставшиеся в прошлом воюют К такому величию великий геостратег привел страну, что одним из главных ее союзников стала КНДР - страна изгой, где люди во время голода ели траву. Вот такое могущество. Человек , в начале своего правления обещавший России европейское будущее , в итоге привел ее к тому ,что вынужден пресмыкаться перед самым большим изгоем в этом мире, вынужден раскручиваться перед челом руководящим небольшой страной, в которой чудовищно жить, которая постоянно находится в состоянии войны со всем миром. Другие отныне с нами не общаются. Талибы, аятоллы и вот этот.
Ну надо же кого я вижу, представитель толерантного хейропейского будущего,зачем же дело стало, вперед чемодан,вокзал хейропа и да большая двадцатка это будущее всего цивилизованного мира и там с нами общаются, вот так вот хейропеец.
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Ответ Ты@Чё
Да мы уже давно там. В 21 веке за территории только дурики,оставшиеся в прошлом воюют К такому величию великий геостратег привел страну, что одним из главных ее союзников стала КНДР - страна изгой, где люди во время голода ели траву. Вот такое могущество. Человек , в начале своего правления обещавший России европейское будущее , в итоге привел ее к тому ,что вынужден пресмыкаться перед самым большим изгоем в этом мире, вынужден раскручиваться перед челом руководящим небольшой страной, в которой чудовищно жить, которая постоянно находится в состоянии войны со всем миром. Другие отныне с нами не общаются. Талибы, аятоллы и вот этот.
О!...Этот комментарий достоин заявления в СК! Вы, товарищ, не хотите ли... релоцироваться, что ли?...
Или уже?
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Ответ Wiley Fox
Не знаю наших легкоатлетов в беге на 100 метров А а плавании вряд ли поедут сами эти наши "звезды" - потому что там допинг из ушей в бассейн выльется сразу
Где доказательства насчёт массового допинга в российской плавании?
+1
-1
0
Ответ Железная Леди
Как наши девочки их ХГ могли поехать, если сама Винер обозвала их предателями и бомжами.
Он про спортивную гимнастику, а не про ХГ. В спортивной всё сложнее (изначально разные варианты рассматривались), там не такие отбитые руководители федерации.
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Ответ Каролина!
Он про спортивную гимнастику, а не про ХГ. В спортивной всё сложнее (изначально разные варианты рассматривались), там не такие отбитые руководители федерации.
это можно сказать про многие виды спорта. Спортсмены безголосые.
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