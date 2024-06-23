Дмитрий Губерниев: «Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, мы загоняем себя в XIX век»
Дмитрий Губерниев раскритиковал пловцов и гимнастов за отказ от Олимпиады.
«Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, где они сами все профукали, мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX век.
Мы должны соревноваться с самыми сильными. В бедной легкой атлетике, которая 10 лет страдает от того, что мы не выступаем практически нигде, люди готовы при малейшей возможности получить нейтральный статус.
Там есть спортсмены, которые не выступают вторую Олимпиаду подряд и не понимают, как можно отказываться от возможности выступить. Они говорят про пловцов: «Господи, это реально, что у них был шанс, и они сами не едут?» Люди хватаются за головы», – сказал Губерниев.
В 21 веке за территории только дурики,оставшиеся в прошлом воюют
К такому величию великий геостратег привел страну, что одним из главных ее союзников стала КНДР - страна изгой, где люди во время голода ели траву. Вот такое могущество. Человек , в начале своего правления обещавший России европейское будущее , в итоге привел ее к тому ,что вынужден пресмыкаться перед самым большим изгоем в этом мире, вынужден раскручиваться перед челом руководящим небольшой страной, в которой чудовищно жить, которая постоянно находится в состоянии войны со всем миром. Другие отныне с нами не общаются. Талибы, аятоллы и вот этот.
И так во всём.
А а плавании вряд ли поедут сами эти наши "звезды" - потому что там допинг из ушей в бассейн выльется сразу
Если к 50 годам мозгами пользоваться не научился, то уже и не научится, хотя то, что я описал выше, по сути работа журналиста, чтобы сопоставлять А и Б, но майонезу это не нужно, он готов 💩 свою отвратительную физиономию вымазать, лишь бы получить порцию хайпа.
Или уже?