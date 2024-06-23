Албанию оштрафовали на 47500 евро из-за поведения фанатов, зажигавших файеры, и за «неуместные кричалки» на матче с Хорватией. Сербия грозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок «Убей серба»

Теги УЕФА Сборная Хорватии по футболу болельщики Сборная Албании по футболу деньги Футбол

Албанию оштрафовали на 47500 евро из-за поведения фанатов.

Комиссия УЕФА по этике и дисциплинарной ответственности приняла решение оштрафовать Албанскую федерацию футбола из-за инцидентов, произошедших во время матча 2-го тура Евро-2024 против Хорватии. 

На 2500 евро албанцы оштрафованы за зажженный файер, на 20 тысяч евро – за вторжение болельщика на поле, на 25 тысяч – за «неуместные кричалки».

При этом ничего не сказано о скандировании албанскими и хорватскими болельщиками фразы «Убей серба!», из-за которой сборная Сербии грозила сняться с турнира.

Напомним, на матче с Хорватией албанские болельщики также вывешивали баннер «Косово – это Албания».

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25 комментариев
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За оскорбления Винисиуса дают уголовку, за крики с призывами убивать целый народ штраф. Просто цирк
+66
-6
+60
Так походу "убей серба" и вошло в "неуместные кричалки" и их в 25 тысяч евро УЕФА оценил. Недорого, можно и дальше кричать.
+19
-1
+18
Ответ Андрэ Ревенко
В целом Албания нормально так отслюнявит за болел)
Албанская наркомафия все оплатит
+15
0
+15
Да, вот если бы кричали убей гея, тогда бы точно выгнали с Евро. А здесь просто "убей серба" - можно и штрафом ограничится!
+14
-2
+12
Ответ alexey102rus
За оскорбления Винисиуса дают уголовку, за крики с призывами убивать целый народ штраф. Просто цирк
Просто Сербам надо было найти сербские корни у Винисиуса и подавать в суд в Испании. Посадили бы всю албанию)))
+11
-1
+10
Неуместненькие призывы к геноцидику. Ясненько?
+11
-3
+8
Ответ Альберт Сафиуллин
Жёстко
Жёстко ???
+8
-1
+7
Ответ Александр Жердин
Да, вот если бы кричали убей гея, тогда бы точно выгнали с Евро. А здесь просто "убей серба" - можно и штрафом ограничится!
кричали бы "убей русского" - их бы ещё и наградили
+4
0
+4
Ответ Альберт Сафиуллин
Жёстко
Это очень даже мягко
+6
-2
+4
Единая Европа. Да.
+6
-3
+3
По ходу сербам все-таки придётся снятся с турнира, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.
0
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Ответ Guillermo
При этом ничего не сказано о скандировании албанскими и хорватскими болельщиками фразы «Убей серба!» Ещё раз цитата для особенных пользователей
Для особенных расскажу - и ничего не скажут. На мини-футболе уже эту тему прошли - теперь можно на спортивных соревнованиях призывать к убийству определённых наций, и ничего за это не будет
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Ответ alexey102rus
За оскорбления Винисиуса дают уголовку, за крики с призывами убивать целый народ штраф. Просто цирк
При этом ничего не сказано о скандировании албанскими и хорватскими болельщиками фразы «Убей серба!»
Ещё раз цитата для особенных пользователей
+1
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Ответ alexey102rus
За оскорбления Винисиуса дают уголовку, за крики с призывами убивать целый народ штраф. Просто цирк
Это другое 😛☝️
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Ответ Альберт Сафиуллин
Про сарказм не слыхал?
Ну типа
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не допускать фанатов - пусть вначале между собой разберутся, кто на футбол, а кто - глотку рвать...
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На отбор к ЧМ Албания теперь не заявится. Это же весь бюджет албанского футбола на ближайшие 10 лет ))))
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"неуместные"? Да,уж.... И почему люди научились ненавидеть и не хотят любить?
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дисквалифицировать лет на пять вместе со сборной Израиля. Израиль можно лет на десять
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Мало. С такими ценами могут и в третьем туре нашкодить.
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А почему источник сайт федерации футбола Албании, а не официальный УЕФА? Интересно бы услышать формулировку полностью, а не только то, что решили опубликовать албанцы.
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В целом Албания нормально так отслюнявит за болел)
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