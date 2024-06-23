Албанию оштрафовали на 47500 евро из-за поведения фанатов, зажигавших файеры, и за «неуместные кричалки» на матче с Хорватией. Сербия грозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок «Убей серба»
Албанию оштрафовали на 47500 евро из-за поведения фанатов.
Комиссия УЕФА по этике и дисциплинарной ответственности приняла решение оштрафовать Албанскую федерацию футбола из-за инцидентов, произошедших во время матча 2-го тура Евро-2024 против Хорватии.
На 2500 евро албанцы оштрафованы за зажженный файер, на 20 тысяч евро – за вторжение болельщика на поле, на 25 тысяч – за «неуместные кричалки».
При этом ничего не сказано о скандировании албанскими и хорватскими болельщиками фразы «Убей серба!», из-за которой сборная Сербии грозила сняться с турнира.
Напомним, на матче с Хорватией албанские болельщики также вывешивали баннер «Косово – это Албания».
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