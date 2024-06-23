Норрис вышел на второе место в чемпионате, опередив Леклера

Гонщик « » финишировал вторым на Гран-при Испании.

Подиум позволил британцу опередить соперника из « » Шарля Леклера и выйти на вторую строчку в личном зачете. Монегаск финишировал пятым, на его счету 148 очков против 150 у Ландо.

Норрис проигрывает лишь пилоту « » , который заработал 219 баллов.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2024

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