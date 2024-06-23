Норрис вышел на второе место в чемпионате, опередив Леклера
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис финишировал вторым на Гран-при Испании.
Подиум позволил британцу опередить соперника из «Феррари» Шарля Леклера и выйти на вторую строчку в личном зачете. Монегаск финишировал пятым, на его счету 148 очков против 150 у Ландо.
Норрис проигрывает лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который заработал 219 баллов.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2024
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Жаль.
А самое главное какой у него настрой, он хочет бороться за 1 место, а это важно