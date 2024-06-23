Норрис вышел на второе место в чемпионате, опередив Леклера

Теги Гран-при Испании Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис финишировал вторым на Гран-при Испании.

Подиум позволил британцу опередить соперника из «Феррари» Шарля Леклера и выйти на вторую строчку в личном зачете. Монегаск финишировал пятым, на его счету 148 очков против 150 у Ландо.

Норрис проигрывает лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который заработал 219 баллов.

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14 комментариев
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Ответ Hafiz
Леклер с Норрисом будут играть в кошки-мышки.. А Макс будет отрываться. Жаль.
Норрис и Макларен последние 6 этапов выступают стабильнее Леклера и Феррари, не вижу предпосылок для кошек-мышек, Ландо скорее будет постепенно отрываться.
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Научиться бы стартовать с первого ряда, тогда в следующем году можно задуматься о чемпионстве!
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Ответ Hafiz
Леклер с Норрисом будут играть в кошки-мышки.. А Макс будет отрываться. Жаль.
Марко так и сказал. Макс победит, потому что остальные будут отномать очки друг у друга. И даже если макс больше не выиграет, он все равно тихой сапой докатит до титула. Соперники слишком нестабильны в своем доминировании
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Это печально
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Леклер с Норрисом будут играть в кошки-мышки.. А Макс будет отрываться.
Жаль.
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Заслужено, Шарль к сожалению не едет последние гонки.
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Остаётся только похвалить Макларен и Норриса.
А самое главное какой у него настрой, он хочет бороться за 1 место, а это важно
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Ответ VIKTORIIA
Рано ещё делать выводы. Разница в 2 очка, а впереди ещё 14 этапов.
Где Вы увидели выводы в новости-констатации?)
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Рано начали после Монако эклера в претенденты на титул делать, да и Норрис с таким отставанием не претендент, особенно с такими перфомансами со стратегией, с такой скоростью надо было андеркатить мерс .
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Ответ Luca di Montezemolo
Рано начали после Монако эклера в претенденты на титул делать, да и Норрис с таким отставанием не претендент, особенно с такими перфомансами со стратегией, с такой скоростью надо было андеркатить мерс .
У нориса и леклера стратегия наоборот была хорошей, просто первый стинт за расселом застрял
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