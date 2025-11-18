Агент Лички: «Марцел готов вернуться в «Динамо». Общался с клубом и говорил, что неплохо бы ему возглавить клуб и вернуться к тому, с чего начинали»
Агент Марцела Лички заявил, что тренер готов вернуться в «Динамо».
Анатолий Николаев, агент Марцела Личка, заявил о готовности специалиста вернуться в «Динамо» после того, как пост главного тренера оставил Валерий Карпин.
Чешский специалист ранее работал в клубе с июля 2023 года по май 2025 года.
«Марцел готов вернуться в «Динамо». В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с «Динамо» по поводу Лички.
Говорил им, что неплохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, с чего начинали», – сказал Анатолий Николаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
