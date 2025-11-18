Агент Лички: «Марцел готов вернуться в «Динамо». Общался с клубом и говорил, что неплохо бы ему возглавить клуб и вернуться к тому, с чего начинали»

Агент Марцела Лички заявил, что тренер готов вернуться в «Динамо».

Анатолий Николаев, агент Марцела Личка , заявил о готовности специалиста вернуться в «Динамо » после того, как пост главного тренера оставил Валерий Карпин.

Чешский специалист ранее работал в клубе с июля 2023 года по май 2025 года.

«Марцел готов вернуться в «Динамо». В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с «Динамо» по поводу Лички.

Говорил им, что неплохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, с чего начинали», – сказал Анатолий Николаев.