УЕФА продолжает расследование поведения фанатов на матче Хорватия – Албания. Сербия грозила сняться с Евро из-за выкриков «Убей серба»

Теги УЕФА Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

УЕФА расследует поведение фанатов на матче Хорватии и Албании.

Напомним, Футбольный союз Сербии потребовал от УЕФА применить санкции в отношении Хорватии и Албании из-за выкриков «Убей серба» болельщиками обеих сборных во время матча Евро-2024. Кроме того, в случае отсутствия реакции на инцидент Сербия пообещала сняться с чемпионата Европы.

«Расследование и разбирательство в связи с возможными проявлениями расизма и (или) дискриминации со стороны болельщиков во время этого матча продолжается», – передает слова представителя УЕФА журналист Роб Харрис.

Футбольный союз Сербии – УЕФА о выкриках «Убей серба!» на игре Хорватии с Албанией: «Ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация. Такого оскорбления нации не видели давно»

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15 комментариев
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Мне лично пофиг на сербов, но если бы кричали условно убей еврея или нгра, то я думаю уже бы давно последовали самые жёсткие санкции
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Ну они годами будут расследовать, как с криками на футзале
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Сниматься надо уже сегодня, потому что послезавтра Сербия уже просто вылетит с этого Евро с такой игрой.
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Ответ Evgeny Trifonov
Ну они годами будут расследовать, как с криками на футзале
Год или пол тора спустя выпишут просто штраф 5.000€
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Сербия решила сыграть на опережение и досрочно покинуть турнир
+9
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Нпчего не будет, сербы-никто в их парадигме,
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Ответ _mountain_range_
Интересно, а почему местные эксперты не называют сербов нытиками, которым просто нужно перестать обращать внимания на оскорбления и провокации (по аналогии с жалобами темнокожих)?
Напомните пожалуйста, конкретный матч и конкретного игрока, которому кричали: "Убей Ни...ра!". Эта тема с сербами - это уже перегиб явный. И до этого их оскорбляли, они терпели. Тут терпение кончилось.
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Комментарий удален пользователем
Подумаешь, великое дело крикнуть "убей серба!", "убей еврея!", а УЕФА продолжает расследование, --делов-то.
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УЕФА задавится за копеечку - какое расследование - очередной штраф?
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да сербия и так снимется через пару дней))
А вообще, такие кричалки точно неприемлемы в отношении какой бы то ни было нации.
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Ответ Политрук
Напомните пожалуйста, конкретный матч и конкретного игрока, которому кричали: "Убей Ни...ра!". Эта тема с сербами - это уже перегиб явный. И до этого их оскорбляли, они терпели. Тут терпение кончилось.
"Перед началом матча против «Реала» в 6-м туре Ла Лиги фанаты «матрасников» пели возле стадиона «Ванда Метрополитано»: «Винисиус, ты обезьяна», а на стадионе скандировали: «Винисиус, умри»."

Ну и что дальше?
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
И Тито, за Косово, в частности
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Сербы украли?
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