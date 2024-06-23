УЕФА продолжает расследование поведения фанатов на матче Хорватия – Албания. Сербия грозила сняться с Евро из-за выкриков «Убей серба»
УЕФА расследует поведение фанатов на матче Хорватии и Албании.
Напомним, Футбольный союз Сербии потребовал от УЕФА применить санкции в отношении Хорватии и Албании из-за выкриков «Убей серба» болельщиками обеих сборных во время матча Евро-2024. Кроме того, в случае отсутствия реакции на инцидент Сербия пообещала сняться с чемпионата Европы.
«Расследование и разбирательство в связи с возможными проявлениями расизма и (или) дискриминации со стороны болельщиков во время этого матча продолжается», – передает слова представителя УЕФА журналист Роб Харрис.
Футбольный союз Сербии – УЕФА о выкриках «Убей серба!» на игре Хорватии с Албанией: «Ненависть и расизм представляют собой все, с чем борется ваша организация. Такого оскорбления нации не видели давно»
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А вообще, такие кричалки точно неприемлемы в отношении какой бы то ни было нации.
Ну и что дальше?