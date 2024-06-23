«Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса («РБ Спорт»)

«Спартак» не исключает, что Квинси Промес вернется в Россию.

«РБ Спорт» сообщает, что клуб занимается оформлением новой рабочей визы для футболиста, находящегося в ОАЭ под подпиской о невыезде.

В пресс-службе московской команды отказались комментировать эту информацию.

В последний раз Промес, приговоренный в Нидерландах к 7,5 года лишения свободы, играл 9 декабря 2023 года.

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