«Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса («РБ Спорт»)
«Спартак» не исключает, что Квинси Промес вернется в Россию.
«РБ Спорт» сообщает, что клуб занимается оформлением новой рабочей визы для футболиста, находящегося в ОАЭ под подпиской о невыезде.
В пресс-службе московской команды отказались комментировать эту информацию.
В последний раз Промес, приговоренный в Нидерландах к 7,5 года лишения свободы, играл 9 декабря 2023 года.
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