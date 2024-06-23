«Спартак» занимается продлением рабочей визы Промеса («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

«Спартак» не исключает, что Квинси Промес вернется в Россию.

«РБ Спорт» сообщает, что клуб занимается оформлением новой рабочей визы для футболиста, находящегося в ОАЭ под подпиской о невыезде.

В пресс-службе московской команды отказались комментировать эту информацию.

В последний раз Промес, приговоренный в Нидерландах к 7,5 года лишения свободы, играл 9 декабря 2023 года.

Промеса отпустили из тюрьмы, уезжать из ОАЭ нельзя. Дело о бегстве с места ДТП закрыто. Онлайн

Промес тренировался в ОАЭ. Игроку «Спартака» запрещено покидать страну по условиям освобождения под залог

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66 комментариев
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Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
Это как-то меняет, что он уголовник? Там более наркоту толкал
+77
-11
+66
Если это серьёзно, то позор мясу. Прекрывают уголовника со стажем
+72
-23
+49
Промес - позор российского футбола
+39
-7
+32
Ответ Алексей Супонинский
Вот у прокуроров спортса бомбанёт 😁😁
Если Проем вернётся, бомбануть должно у любого адекватного человека. Преступник должен сидеть в тюрьме.
+28
-7
+21
что с головой у босов спартака? вы что не понимаете что творите??? не быть вам чемпионами ни ко гда, ко врачам, только ко врачам)))
+21
-3
+18
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Загнобят человека, который провозит наркоту тоннами.
Дальше у меня слова без непереводимого лексикона никак не склеиваются.
+20
-3
+17
🤡
+16
-5
+11
Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
То, что лучшим бомбардиром является уголовник, только увеличивает градус позора, а никак не обнуляет.
+16
-5
+11
Сказочные....
+11
-1
+10
Спартаковские ждули продолжают позориться)
+11
-2
+9
Спартак все позорится. Хватит защищать преступника
+17
-9
+8
Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
100%
Он всего лишь хотел вложиться в перевозку зерновых культур
+8
0
+8
МИД РФ по идее не должен выдавать визы преступникам.
Посмотрим, как у Спартака с админ.ресурсом.
+11
-4
+7
Ответ раскаявшийся жиробас
🤡
Смайлик в цветах Спартака.
+8
-2
+6
позорники
+9
-4
+5
Так чел под следствием. Какая виза? 🤌
+5
0
+5
Ответ Алексей Минин
Загнобят человека, который провозит наркоту тоннами. Дальше у меня слова без непереводимого лексикона никак не склеиваются.
Проклятая ната подставила Антошку из-за того что он за наш спартачок играл! Не забудем, не простим!
+6
-1
+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
и что теперь нужно из "недружественных стран" собрать к нам всех осужденных убийц, педофилов и накроторговцев и платить этим отбросам человечества миллионы от продажи наших природных ресурсов???
+4
0
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А что , его должны хвалить за его "подвиги" ?
+6
-2
+4
Ответ Алексей Супонинский
А ты докажи
Для этого суды есть, и все уже доказано. Даже если говорить, что по делу о наркоторговле ещё не рассмотрена апелляция, по первому делу Промес все равно уголовник
+4
0
+4
Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
суд разберется в любом случае кто кого там подставил)спартаку сначала бы не помешало заслушать приговор суда,а потом и предпринимать что то с промесом
+5
-1
+4
Что там в головах у борщевиков? Преступник, осуждённый европейским судом, ещё и визу ему? Вы там вообще с головой не дружите?
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
А ты что судья?
А ты адвокат ?
+4
-1
+3
«Это... какой-то позор»
+4
-1
+3
Самая позорная команда
+5
-2
+3
Ответ Adanilove1991
Если это серьёзно, то позор мясу. Прекрывают уголовника со стажем
100%
Более того это одно из самых страшных преступлений. По сути он способствовал смерти долгой и мучительной большого количества людей.
Его нахождение в РФ это угроза безопасности наших детей. Ведь эта сволочь может использовать свои связи для торговля наркотой уже у нас в стране.
+2
0
+2
Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
Являясь лучшим бомбардиром разве можно пырять ножом ?
+5
-3
+2
Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
Да извините ошибся, скорее всего Байден замешан тут или фонд Сороса
+2
0
+2
Спартак - позор российского футбола!
+3
-2
+1
Судя по таинственности готовится тайная операция по вывозу Промеса в Россию. Возможно по частям.
+1
0
+1
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