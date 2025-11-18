  • Спортс
  • Талалаев о лучшем игроке в РПЛ: «Возьму Сперцяна как тренер – он даст результат в любой команде с определенным качеством. А как Батраков заиграет в другой команде?»
19

Талалаев о лучшем игроке в РПЛ: «Возьму Сперцяна как тренер – он даст результат в любой команде с определенным качеством. А как Батраков заиграет в другой команде?»

Андрей Талалаев: Сперцян – лучший игрок в РПЛ.

Главный тренер Балтики Андрей Талалаев назвал лучшего игрока в РПЛ.

– Был ли игрок, с которым футболисты «Балтики» не справились?

– Для меня лучший игрок – Сперцян. Я уже об этом говорил. 

Сперцян – это стабильность. Мы не знаем, что будет дальше с Алексеем Батраковым. Он превосходит нашу лигу в скорости мышления и исполнения. Вы видели его голы, когда он успевает щекой исполнить вторым касанием? А какие передачи он отдает? Смотрит в одну сторону, видит в другую, отдает в третью.

Но если вы будете спрашивать меня как тренера, я возьму Сперцяна, потому что сегодня он будет давать результат в любой команде с определенным качеством. А как Батраков заиграет в другой команде?

– Как это определить? Сперцян тоже играл в одной команде.

– Сперцян в любой команде будет играть не ниже своего качества.

Он на определенном уровне ведет единоборства, прошел все этапы подготовки, психологически устойчивый, хотя его все пытаются спровоцировать. Он реагирует меньше, чем любая другая звезда, которую пытались так опекать.

Он сейчас находится в тепличных условиях. Останется ли он Эдуардом Сперцяном, например, в «Балтике»?

– Безусловно.

Мы раскладываем по качествам реализаций в нашем чемпионате. Я вижу, что Сперцян будет развиваться и в другом чемпионате благодаря уровню интенсивности игры, – сказал Андрей Талалаев в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22462 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
