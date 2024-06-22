«Эдмонтон» затащил финал НХЛ в 7-й матч, ничья Франции и Нидерландов выбила Польшу с Евро, победы Украины и Австрии, Конюхов против футбола и Овечкина, Баджо подвергся нападению и другие новости

1. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» справился с «Флоридой» (5:1) даже без очков от Макдэвида и перевел финальную серию в 7-й матч (3-й случай в истории НХЛ после 0-3). Бобровский пропустил 3 гола после 19 бросков, Хайман забросил 16-ю шайбу в текущем плей-офф и побил рекорд Кросби и Овечкина для XXI века.

2. Сборная Польши – первый неудачник Евро-2024. Проиграли Австрии (1:3) и, набрав 0 очков в двух стартовых турах, потеряли шансы на выход в плей-офф после ничьей Франции и Нидерландов. Спасти поляков мог Хави Симонс, но его гол отменили из-за офсайда (как минимум – спорного). У французов и нидерландцев теперь по четыре очка, Австрия отстает на один балл.

Килиан Мбаппе приготовил маску для матча, но на поле так и не вышел. Без него у французов все очень печально.

3. Украина одержала волевую победу над Словакией (2:1) и набрала первые очки на Евро. Хавбек Николай Шапаренко оформил гол+пас и был признан лучшим игроком матча.

4. Федор Конюхов набросился на Александра Овечкина («Выступает в Америке, а нужно в России») и на российский футбол («Ничего не выигрывают, так еще алкоголем балуются»). За хоккеиста заступилась элита спорта: Дмитрий Федоров назвал слова Конюхова «жесточайшей хулой на Священное Писание», Татьяна Тарасова назвала игрока «Вашингтона» «лицом нашего хоккея», а Алексей Терещенко добавил, что знаменитый путешественник просто не в себе. Заступаться за российский футбол никто не стал.

5. Легенду футбола Роберто Баджо ограбили и ударили пистолетом по голове у него дома прямо во время матча Италия – Испания.

6. Посольство РФ в Германии раскритиковало запрет флагов России на Евро: «Это часть «культуры отмены». Спорт должен находиться вне политики».

7. В Англии пишут, что из-за перехода в «Феррари» в 2025 году «Мерседес» начал саботировать Льюиса Хэмилтона. Тото Вольфф заявил, что полиция начала расследование.

8. Болельщики из Сербии и Словении после матча пели «Юрьев день» – эту песню связывают с жертвами хорватского лагеря смерти Ясеновац.

9. Агент Антона Миранчука заявил, что хавбек с вероятностью 99,9 % не останется в «Локомотиве». Также команду покинул вратарь Даниил Худяков.

10. Объявлен календарь Лиги 1: «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина сыграют зимой.

11. Футболист майкопской «Дружбы» арестован за шантаж мальчика младше 14 лет его интимным видео.

12. Федерация футбола Косово повторно обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию из-за за скандирования фанатов и флага с картой Косово.

13. «Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 17 матчей.

14. «Рубин» применит к Даку дисциплинарные и финансовые санкции из-за оскорбления сербов и македонцев.

15. Кубок Америки. Чили и Перу не забили голов в матче 1-го тура группового этапа.

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Линекер об игре сборной Англии: «Дерьмо. Это уже как тактика: забить гол и держаться за него. Их не обучают играть иначе? Саутгейт должен заставить их играть выше»

Глушенков после перехода в «Зенит»: «Локо» навсегда в сердце. Это был один из лучших этапов моей футбольной жизни»

Отец Даку о сыне: «Призывать убивать сербов 100% неправильно! Сын пытался сказать #####, но не сказал полностью. Это все эмоции, он не заслуживает отстранения от Евро»

Федьков о молодежи: «Тупость зашкаливает. «Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?»