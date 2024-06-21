Игрок «Дружбы» арестован за шантаж мальчика младше 14 лет его интимным видео. Выдвинуты обвинения по 4 статьям Уголовного кодекса
Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка.
Объединенная пресс-служба судов Адыгеи сообщила, что Майкопский городской суд принял решение о заключении игрока под стражу на 2 месяца, то есть по 6 августа.
«Р-Спорт» сообщает, что речь идет о 20-летнем Сармате Хубежове.
Обвиняемый 30 марта 2023 года, находясь во Владикавказе, общался в Telegram и «ВКонтакте» с подростком из Архангельска. Зная, что мальчик не достиг 14-летнего возраста, футболист убедил его прислать интимное видео, после чего потребовал у ребенка деньги, угрожая отправить ролики его родным и знакомым. Получив отказ, мужчина выслал записи.
Футболиста обвиняют по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).
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Мужик в шортах? Оскорбить
Цп? Вот то что надо
Небось какой нибудь жалкий косарь у школьника просил,а сесть может на больший срок чем убийцы и грабители банков