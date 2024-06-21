Игрок «Дружбы» арестован за шантаж мальчика младше 14 лет его интимным видео. Выдвинуты обвинения по 4 статьям Уголовного кодекса

Теги происшествия Вторая лига Б Дружба Майкоп Р-Спорт Футбол

Футболист «Дружбы» арестован за шантаж подростка.

Объединенная пресс-служба судов Адыгеи сообщила, что Майкопский городской суд принял решение о заключении игрока под стражу на 2 месяца, то есть по 6 августа.

«Р-Спорт» сообщает, что речь идет о 20-летнем Сармате Хубежове.

Обвиняемый 30 марта 2023 года, находясь во Владикавказе, общался в Telegram и «ВКонтакте» с подростком из Архангельска. Зная, что мальчик не достиг 14-летнего возраста, футболист убедил его прислать интимное видео, после чего потребовал у ребенка деньги, угрожая отправить ролики его родным и знакомым. Получив отказ, мужчина выслал записи.

Футболиста обвиняют по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

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51 комментарий
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Это те самые персонажи, что дают замечание за ношение шорт
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+158
Ответ AprasidzE
Это те самые персонажи, что дают замечание за ношение шорт
Ну они наверное хотят чтобы без шорт ходили мужики.
+78
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Петух попался, надеюсь, что на долго его посадят
+72
-2
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Эй, Мойдодыр! Принимайте пополнение
+29
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+29
Даст бог присядет он надолго, ничтожество! (Национальность совершенно ни при чем)
+22
-3
+19
Иногда страшно осознавать в каком мире живёшь. Друзья, берегите детей своих и чужих. Невероятно важно уделять время ребенку, как бы работой и рутиной не были загружены
+18
0
+18
Ответ Максим Гафаров
Ну они наверное хотят чтобы без шорт ходили мужики.
больше ходящих без шорт — больше интимных видео — профит
+17
0
+17
Ответ Артём Ларсон
Эй, Мойдодыр! Принимайте пополнение
Такого тебе кадра нарисовали...
+12
0
+12
Овец ему видите ли не хватает
+10
-1
+9
Женщина в короткой юбке? Оскорбить
Мужик в шортах? Оскорбить
Цп? Вот то что надо
+8
0
+8
Ответ DonaldBrashear 2.0
Петух попался, надеюсь, что на долго его посадят
Сядет на зеленую зону к своим собратьям и будет кайфовать
+8
-3
+5
Ответ Карпов Стас
Такого тебе кадра нарисовали...
Образованый...Революционер!
+5
0
+5
Не друг ты мне,....
+4
0
+4
Ответ Noken
Сядет на зеленую зону к своим собратьям и будет кайфовать
Осетины православные.
+5
-2
+3
Зачем мальчик младше 14 лет прислал ему интимное видео?
+3
0
+3
Ответ Любезный Коссутий
"Зная, что мальчик не достиг 14-летнего возраста, футболист убедил его прислать интимное видео" требуется консультация юриста! а мальчикам 15-летнего возраста уже можно рассылать видео, или это просто косячная формулировка?
Нет, разница в том, насколько надолго он присядет.
+2
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Ответ Alex-San
Осетины православные.
это Адыгея(Майкоп) первоначально Черкесская область адыги/черкесы - это мусульмане и как бы ладно, в Адыгее много русских, но Сармат Хубежов тут не Осетия (Владикавказ), тут очередной "мирный воин", который уверен докапывался до шорт и тд.
+2
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Петух попался, надеюсь, что на долго его посадят
Есть чуйка, что долго он не просидит, а кое-куда отправится
+2
0
+2
В ответ на появление в странах коллективного Запада футболистов открытых геев, Россия ответила каминаутом открытого футболиста-педофила.
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Там по этим статьям если все сложить лет 20 получить может или больше,еще не вижу статьи за распространения прона в инете с несовершеннолетними

Небось какой нибудь жалкий косарь у школьника просил,а сесть может на больший срок чем убийцы и грабители банков
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Ответ Артём Ларсон
Эй, Мойдодыр! Принимайте пополнение
Милости прошу к нашему шалашу!
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Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Даже если он состоит в какой-то группе это не отменяет того факта, что он ещё несовершеннолетний и понятия о том, что так делать не стоит не знает
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Ответ Predator87
ну выскажу непопулярное мнение но блин чем руководствовался 14 летний пацан,отправляя свои видео непонятно кому.сам виноват.в нете вообще нельзя отправлять видео с таким содержанием.
Это же подросток, он просто ещё не понимает, что делает...
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поступил не по дружески.
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Ответ З А
Иногда страшно осознавать в каком мире живёшь. Друзья, берегите детей своих и чужих. Невероятно важно уделять время ребенку, как бы работой и рутиной не были загружены
Золотые слова! 👍
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Ответ Георгий Большаков
Зачем мальчик младше 14 лет прислал ему интимное видео?
Это все клятый запад со своей пропагандой )))
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Так вот они какие.... игры "Дружбы".
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Ответ kopeg
Это же подросток, он просто ещё не понимает, что делает...
Комментарий удален модератором
Ответ Локуся
Женщина в короткой юбке? Оскорбить Мужик в шортах? Оскорбить Цп? Вот то что надо
Овечку бы, брат, да (с)
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Ответ Юрий Кечко
Это все клятый запад со своей пропагандой )))
Да-да, в России гомопропаганды нет)))
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