Отец Даку о сыне: «Призывать убивать сербов 100% неправильно! Сын пытался сказать #####, но не сказал полностью. Это все эмоции, он не заслуживает отстранения от Евро»
Отец Мирлинда Даку прокомментировал обвинения в адрес сына.
После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.
«Как пишут СМИ – мой сын не говорил такие вещи. Просто Мирлинд эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно за это.
Для нас будет очень тяжело, если Мирлинда дисквалифицируют, но я не верю, что он попрощается с турниром.
100% неправильно призывать убивать сербов! Просто сын пытался сказать ##### [женщина легкого поведения], но не сказал этого полностью.
Вы же знаете, какая у Мирлинда поддержка в Хорватии, Словении, а теперь и в России. Все знают его поведение как футболиста. Сын очень хорош, но это его первый Евро в карьере – это все эмоции.
Думаю, он не заслуживает отстранения от турнира. Он же уже принес извинения», – сказал отец футболиста Фехми Даку.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Если не отстранят, то лишь подтвердят свою безграничную лицемерность и мерзость.
И из РПЛ гнать этого *чудилу!!!