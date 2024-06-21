Отец Даку о сыне: «Призывать убивать сербов 100% неправильно! Сын пытался сказать #####, но не сказал полностью. Это все эмоции, он не заслуживает отстранения от Евро»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Албании по футболу Евро-2024 Политика брань Мирлинд Даку Футбол

Отец Мирлинда Даку прокомментировал обвинения в адрес сына.

После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.

«Как пишут СМИ – мой сын не говорил такие вещи. Просто Мирлинд эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно за это.

Для нас будет очень тяжело, если Мирлинда дисквалифицируют, но я не верю, что он попрощается с турниром.

100% неправильно призывать убивать сербов! Просто сын пытался сказать ##### [женщина легкого поведения], но не сказал этого полностью.

Вы же знаете, какая у Мирлинда поддержка в Хорватии, Словении, а теперь и в России. Все знают его поведение как футболиста. Сын очень хорош, но это его первый Евро в карьере – это все эмоции.

Думаю, он не заслуживает отстранения от турнира. Он же уже принес извинения», – сказал отец футболиста Фехми Даку.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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74 комментария
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выкинуть это животное из РПЛ
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-13
+99
Позорище. На месте Рубина нужно разрывать контракт с этим гнилым провокатором☝️
+67
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+61
Публичные призывы к убийству, это как бы уголовка, там за посты в соц сетях, про евреев, людей закрывают, тут, чучело на весь стадион орало
+34
-4
+30
Даку - не 15 лет. Проще всего списать всё на эмоции. " И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад"(С)
+32
-3
+29
это был монтаж (с)
+20
-3
+17
Ответ SMART789
Это дисквалификация, но в ЕС разрешено унижать сербов почти официально поэтому все спустят на тормозах
В ес разрешено унижать всех, кто не согласен с курсом партии запада.
+27
-10
+17
Недавно на спорте писали, что для Даку этот турнир может быть трамплином. В принципе был согласен, но вот это, что называется, поворот не туда и больше похож на горку.
+18
-2
+16
Ответ Николай Хайрединов
Недавно на спорте писали, что для Даку этот турнир может быть трамплином. В принципе был согласен, но вот это, что называется, поворот не туда и больше похож на горку.
Некоторые трамплины ведут в бездну. По сути он сам сбросился с обрыва.
+17
-2
+15
Это дисквалификация, но в ЕС разрешено унижать сербов почти официально поэтому все спустят на тормозах
+23
-10
+13
Хотел сказать [женщина легкого поведения], а сказал УБИВАТЬ сербов. Мда....
+13
-2
+11
Ответ Александр Жердин
Даку - не 15 лет. Проще всего списать всё на эмоции. " И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад"(С)
на бутылку справедливости
+11
-3
+8
Ещё как заслуживает отстранения!!!
Если не отстранят, то лишь подтвердят свою безграничную лицемерность и мерзость.
И из РПЛ гнать этого *чудилу!!!
+11
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+8
Албанцы самые мерзкие люди, везде свои провокации суют на ЧМ в России это щвецарские албанцы
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За такое пожизненный бан - это экстремизм и разжигание ненависти.
+7
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Теперь ему один выход, стать чёрным негром - геем.
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Как легко все можно списать на эмоции.С таким же успехом отцу можно было сказать, что он же просто ребенок.
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Ответ Maxeg
Ахахаха )) ты серьезно? А кто Белград разбомбил и Косово признал? ) Да и за поддержку России достается им сейчас на всех уровнях очень прилично.
При чем тут ЕС?
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А в России - надо бы сделать ему полную/тотальную абструкцию во время матчей, если у Рубина не хватит мозгов его выкинуть.
+6
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+5
Ответ Volgogradets
выкинуть это животное из РПЛ
Бабич ему на игре ноги пепеломает и делов
+8
-3
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Ответ На конспектах Мостового
Ни один футболист сборной РФ, даже РПЛ , даже чиновники РФС не призывали убивать украинцев, да и вообще в целом никого - отстранение. А его не только от ЕВРО , а вообще на годик от футбола отстранить, чтоб подумал . Вишенкой на торте отменить фан-айди чтоб этот «суперфорвард» услышал нашу народную любовь
Зато украинцы везде призывают убивать русских. Официальные лица США в открытую заявляют, что это была их лучшая инвестиция в Украину, потому что гибнут русские. Вроде сенатор Макфол это прямым текстом озвучил. Никто из этих стран не отстранён.🤷‍♂️
+6
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+4
папуля воспитал расиста и теперь трясется, что его сынулю накажут за это. Позоррище просто
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Ответ Volgogradets
выкинуть это животное из РПЛ
И классное объяснение от бати, он просто недоговорил до конца, там еще «шл&хи» должны были быть в конце
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0
+4
Ответ Volgogradets
выкинуть это животное из РПЛ
В РПЛ обычно таких подбирают. В Ахмате еще и орден дадут
+6
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Ответ angry horse
Позорище. На месте Рубина нужно разрывать контракт с этим гнилым провокатором☝️
Вот и посмотрим как пройдет российский клуб тест на братушек.
+4
0
+4
Ответ _mountain_range_
Комментарий скрыт
Ахахаха )) ты серьезно? А кто Белград разбомбил и Косово признал? ) Да и за поддержку России достается им сейчас на всех уровнях очень прилично.
+11
-7
+4
Ни один футболист сборной РФ, даже РПЛ , даже чиновники РФС не призывали убивать украинцев, да и вообще в целом никого - отстранение. А его не только от ЕВРО , а вообще на годик от футбола отстранить, чтоб подумал . Вишенкой на торте отменить фан-айди чтоб этот «суперфорвард» услышал нашу народную любовь
+6
-3
+3
Ответ Magic13
Думаю, там уже все решено, заедет только вещи забрать.
Хотелось бы в это верить.
+4
-1
+3
Из Рубина этого зверька тоже выкинуть надо
+2
0
+2
Феноменально. "Оправдания" - просто что-то с чем-то.
+2
0
+2
Ответ Volgogradets
выкинуть это животное из РПЛ
Лучше бы уголовное дело открыть за экстремизм по 282 и посадить сперва на пару лет, а уж потом - выкинуть из страны!
+1
0
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