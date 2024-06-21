Отец Даку о сыне: «Призывать убивать сербов 100% неправильно! Сын пытался сказать #####, но не сказал полностью. Это все эмоции, он не заслуживает отстранения от Евро»

Отец Мирлинда Даку прокомментировал обвинения в адрес сына.

После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий « » и сборной выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.

«Как пишут СМИ – мой сын не говорил такие вещи. Просто Мирлинд эмоциональный и взрывной. Он сделал это ненамеренно и уже попросил прощения у тех, кому больно за это.

Для нас будет очень тяжело, если Мирлинда дисквалифицируют, но я не верю, что он попрощается с турниром.

100% неправильно призывать убивать сербов! Просто сын пытался сказать ##### [женщина легкого поведения], но не сказал этого полностью.

Вы же знаете, какая у Мирлинда поддержка в Хорватии, Словении, а теперь и в России. Все знают его поведение как футболиста. Сын очень хорош, но это его первый в карьере – это все эмоции.

Думаю, он не заслуживает отстранения от турнира. Он же уже принес извинения», – сказал отец футболиста Фехми Даку.

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