  • Россия разгромила Боливию, Англия вышла на ЧМ-2026, дубль 40-летнего Роналду, 13 шайб в матче КХЛ и другие новости
1. Сборная России крупно обыграла Боливию (3:0) в BetBoom товарищеском матче: Иван Сергеев забил и отдал голевой пас, также голы на счету Лечи Садулаева и Алексея Миранчука. Россияне впервые в истории победили южноамериканскую сборную. Команда Валерия Карпина не проигрывает 21 матч – с 2021 года.

2. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Тампу» (3:2 ОТ), Овечкин не забил и повторил личный антирекорд по безголевой серии на старте сезона. «Монреаль» справился с «Сиэтлом» (5:4 ОТ), Демидов забил первый гол в сезоне, набрав 1+1. «Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону» (0:2) и стали первой командой в истории лиги с 0 голов в трех подряд домашних матчах на старте сезона. 

3. В квалификации ЧМ-2026 Англия разгромила Латвию (5:0), Испания – Болгарию (4:0), Италия – Израиль (3:0), Португалия на 91-й минуте упустила победу над Венгрией (2:2) – не помогли даже дубль 40-летнего Роналду и его очередной рекорд.

4. На ЧМ-2026 вышли сразу шесть сборных: от Европы – Англия, от Азии – Катар и Саудовская Аравия, от Африки – ЮАР, Кот-д’Ивуар и Сенегал. Уже известны 28 из 48 команд, которые сыграют на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

5. В FONBET КХЛ «Трактор» уступил «Авангарду» (5:8), «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» (1:4), «Шанхай» победил «Динамо» Москва (3:2).

6. Российский футбольный союз учредил клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока. Сергей Богданович содержательно высказался о лимите на легионеров, проигрыше титула с «Зенитом» в прошлом сезоне, судействе, возможном увольнении и реплике министра спорта Дегтярева про него. Но главная его цитата дня такая: «Частные клубы – правильная история, но нужно понимать, сколько команд могут содержать альтруисты, как Галицкий. Без участия государства сейчас не обойтись, к сожалению».

7. Футбольные «Химки» задолжали экс-игрокам и сотрудникам более 695 миллионов рублей. Клуб, признанный банкротом, должен Джикии 58 млн, Заболотному – 48, Садыгову-младшему – 19, Артиге – 34, Талалаеву – 1,8, сыну Черчесова – 604 тысячи.

8. Самсонова, В. Кудерметова, Шнайдер, Бенчич вышли во 2-й круг теннисного турнира в Нинбо, Радукану, Мбоко, Вондроушова, Ван Синьюй выбыли.

9. Единой лиге ВТБ УНИКС уверенно разобрался с «Енисеем», «Уралмаш» обыграл «Автодор».

10. Сборная Бразилии вела 2:0 после первого тайма, но внезапно уступила Японии (2:3) в гостевом товарищеском матче. Аргентина разгромила Пуэрто-Рико (6:0) в США, Месси сделал 2 ассиста

11. Умер трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Дитятин. Ему было 68 лет.

Цитаты дня:

Ларионов-младший о критике на фоне 3 очков в 14 матчах: «Не знаю, где читать: на телефоне ESPN, но про КХЛ они не говорят. Буду забивать и отдавать – ничего хорошего не скажут»

Мостовой о Мусаеве на общероссийской конференции тренеров: «Как он может там выступать? Он же в футбол не играл! Странно, что меня не позвали, я получил лицензию»

Авербух о штрафах за превышение скорости: «Конечно, хватаю камеры, а иначе невозможно с таким темпом жизни. Как-то 20 камер поймал по дороге в Питер»

«Белявский уже неконкурентоспособен. Его «позиция» – сотрясание воздуха в информационном поле». Вайцеховская об отказе гимнаста выступать без флага

«Эй, «Спартак», не плачь! Я куплю тебе калач!» Боксер Лебедев придумал кричалку про красно-белых после поражения от ЦСКА

Максим Траньков: «Я дзен поймал уже давно, потому что не читаю комментарии на Спортсе»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
