Мбаппе показал черную маску, в которой сыграет с Нидерландами

Килиан Мбаппе показал маску, в которой сыграет с Нидерландами.

Форвард сборной фото выложил фото комплекта формы и черной маски.

Фото: инстаграм

Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0).

Сегодня сборной Франции предстоит сыграть в группе D с Нидерландами. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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