Мбаппе показал черную маску, в которой сыграет с Нидерландами
Килиан Мбаппе показал маску, в которой сыграет с Нидерландами.
Форвард сборной фото выложил фото комплекта формы и черной маски.
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0).
Сегодня сборной Франции предстоит сыграть в группе D с Нидерландами. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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Действительно негодяй. Как он смеет? Играл хотя бы через один.
Хотя, может приберёг образ на будущие матчи.