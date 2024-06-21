Мбаппе показал черную маску, в которой сыграет с Нидерландами

Теги Сборная Нидерландов по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу фото Евро-2024 игровая форма Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе показал маску, в которой сыграет с Нидерландами.

Форвард сборной фото выложил фото комплекта формы и черной маски.

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Напомним, французский нападающий сломал нос в матче 1-го тура чемпионата Европы против сборной Австрии в понедельник (1:0).

Сегодня сборной Франции предстоит сыграть в группе D с Нидерландами. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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58 комментариев
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Можно было выбрать один из четырех других цветов и стать легендой.
+231
-9
+222
Ответ kdmi1986
Комментарий скрыт
По правилам нельзя разноцветные, но можно однотонные. Надень он фиолетовую маску, то это стало бы легендой/мемом на уровне прически Зубастика
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+145
так её не будет видно, что в маске что без)
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Ответ Streetbor
так её не будет видно, что в маске что без)
Слишком чёрный юмор...
+65
-1
+64
Да уж, а можно было стать бессмертным в фиолетовой маске
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+22
Мбаппе настолько хочет показать что он за Францию и в огонь и в....маску любого цвета.А ведь дети черепашек ниндзя требовали фиолетовый хоть ты усрись)
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Ответ Predator87
Комментарий скрыт
все матчи за псж играет

Действительно негодяй. Как он смеет? Играл хотя бы через один.
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Ответ kdmi1986
Комментарий скрыт
Жёстко тебе накидали минусов за правду. УЕФА из однотонных масок разрешает только чёрные. Игроки с травмами лица играют в масках именно чёрного цвета, но местные школьники много лет этого не замечают.
+20
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+18
Сплинтер какой то получится
+10
-1
+9
Ответ Homelander_666
Жёстко тебе накидали минусов за правду. УЕФА из однотонных масок разрешает только чёрные. Игроки с травмами лица играют в масках именно чёрного цвета, но местные школьники много лет этого не замечают.
Ну, с фиолетовым мб я и не прав. Но разобравшись в регламенте УЕФА/ФИФА я обнаружил, что маска должна «быть черного цвета или основного цвета футболки (при условии, что игроки одной команды используют одинаковый цвет)». Т.е, она может быть синего цвета (и тогда он был бы Леонардо, если французы играют в синей форме).
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черная - коммерческий провал. Только фиолетовая!!
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Такой шанс на фиолетовую маску Донателло упущен!
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+4
у чувака пошла носом кровь и он хочет за это тридцатку(с)
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Ответ KingCroc
Можно было выбрать один из четырех других цветов и стать легендой.
Предрассудки помешали
+4
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Ответ fatei4
Думаю не дураки там сидят и всё обдумали. Надо сохранить настрой на игру, а не устраивать театр
Чего театр то? Можно было и в синем, чтобы совпало с игровой формой
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Violet Lives Matter
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Банданы не хватает в комплекте.....
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С возвращением Донателло!)
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будет порхать как Бэтмен
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Зорро
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Ответ KingCroc
Можно было выбрать один из четырех других цветов и стать легендой.
Легендой он станет если поможет своей команде чемпионами стать, а не из-за такого в какой цвет покрасит маску.
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Ответ Serkan_Ballboy
Ну, с фиолетовым мб я и не прав. Но разобравшись в регламенте УЕФА/ФИФА я обнаружил, что маска должна «быть черного цвета или основного цвета футболки (при условии, что игроки одной команды используют одинаковый цвет)». Т.е, она может быть синего цвета (и тогда он был бы Леонардо, если французы играют в синей форме).
Моя претензия была направлена не конкретно тебе, а тем, кто необоснованно утопил бедолагу в минусах. Или ты был одним из них?)
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Можно же было хотя бы синюю выбрать и сходу попасть в топы в один ряд с причёской Феномена, очками Давидса и т.д.
Хотя, может приберёг образ на будущие матчи.
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Малой красава, сразу в бой. Здоровье черепашке🐢💪
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Даже без лица, в маске можно узнать черепашку 🐢
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Плохо! Почему не фиолетовая?!
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Будет похож на пятого, который с клюшкой
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Настоящий мужик, здоровье черепашке💪
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кнопка плей не работает, это фотошоп!
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А почему здесь многие считают, что Мбаппе — Донателло? По мне типичный Рафаэль (красная маска). Если не пойдет по стопам Неймара, то может стать Леонардо. А если пойдет, вернется к юному Микеланджело.
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