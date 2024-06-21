Объявлен календарь Лиги 1 на сезон-2024/25. «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина сыграют 5 января и 9 февраля 2025-го

Стал известен календарь предстоящего сезона Лиги 1.

« », за который будет выступать российский вратарь Матвей Сафонов, и « » Александра Головина сыграют друг с другом ориентировочно 5 января и 9 февраля 2025-го – в 16-м и 21-м турах соответственно.

Турнир стартует 16 августа и завершится 18 мая.

Матчи 1-го тура чемпионата Франции на сезон-2024/25:

« » – « »

« » – « »

«Анжер» – « »

« » – « »

«Монако» – « »

« » – « »

« » – « »

« » – «Пари Сен-Жермен»

«Ренн» – « ».

Полный календарь чемпионата Франции-2024/25