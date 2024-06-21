Объявлен календарь Лиги 1 на сезон-2024/25. «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина сыграют 5 января и 9 февраля 2025-го

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Стал известен календарь предстоящего сезона Лиги 1.

«ПСЖ», за который будет выступать российский вратарь Матвей Сафонов, и «Монако» Александра Головина сыграют друг с другом ориентировочно 5 января и 9 февраля 2025-го – в 16-м и 21-м турах соответственно.

Турнир стартует 16 августа и завершится 18 мая.

Матчи 1-го тура чемпионата Франции на сезон-2024/25:

«Брест» – «Марсель»

«Монпелье» – «Страсбур»

«Анжер» – «Ланс»

«Тулуза» – «Нант»

«Монако» – «Сент-Этьен»

«Реймс» – «Лилль»

«Осер» – «Ницца»

«Гавр» – «Пари Сен-Жермен»

«Ренн» – «Лион».

Полный календарь чемпионата Франции-2024/25

31 комментарий
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Гавр Кузяева отошел на второй план?!
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поздравляю с официальным началом новой эры - "псж" сафонова)))
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Русское дерби!
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ПСЖ Сафонова💪
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поздравляю с официальным началом новой эры - "псж" сафонова)))
+5
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ПСЖ Сафонова, дождались
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ПСЖ Сафонова, Монако Головина, Химки Заболотного…
+3
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Коллаборация которую мы заслужили
+2
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Ответ Андрей Андреев
16 августа ждите новость на спортсе: « Гавр Кузяева сыграет против ПСЖ Сафонова»
Можно просто написать Гавр Кузяев
+1
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+1
Кому теперь это интересно после ухода Мбаппе?
+1
0
+1
Пусть в Лиге 1 молятся — Антон Миранчук свободный агент и Чалова в Марсель сватают)
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+1
16 августа ждите новость на спортсе: « Гавр Кузяева сыграет против ПСЖ Сафонова»
+1
0
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Мы ждали этого!
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Вангую, что Сафонов к январю окончательно пропишется на лавке, а Головин пропустит матч из-за травмы
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Ответ atomio
Коллаборация которую мы заслужили
а что, крутой коллаб.
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Ответ che kaif
Гавр Кузяева отошел на второй план?!
пока непонятно где он будет в следующем сезоне.
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Наши пацаны стали владельцами клубов💪
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Еще одна шутка про ПСЖ Сафонова)
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Спортс.ру Ильи Увчатова до сих пор не может понять как колхозно выглядят такие описания
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Какой идиот придумал такие штампы, как ПСЖ Сафонова,
Монако Головина итд, это по меньшей мере не тактично.
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Вообще-то сразу в первом туре Гавр Кузяева против ПСЖ Сафонова
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Про Суперкубок не забывайте.
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а что можно сразу чемпионат Сафонова и Головина.
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Что за «гений» вообще это придумал… Монако Головина. Идиотизм
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ПСЖ Сафонова, Монако Головина поборются за трофей с Ниццей Бога сыграют в Макдональдс Лига 1 на 1-м канале.
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хватит писать, что Монако Головина, а ПСЖ Сафонова. Сафонов ещё не сыграл даже 😭
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Сосьедад Захаряна
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Почти РПЛ, только во Франции.
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Оп, разблокирован новый персонаж)
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Нужно было ещё даты матчей с Гавром Кузяева
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