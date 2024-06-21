Объявлен календарь Лиги 1 на сезон-2024/25. «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина сыграют 5 января и 9 февраля 2025-го
Стал известен календарь предстоящего сезона Лиги 1.
«ПСЖ», за который будет выступать российский вратарь Матвей Сафонов, и «Монако» Александра Головина сыграют друг с другом ориентировочно 5 января и 9 февраля 2025-го – в 16-м и 21-м турах соответственно.
Турнир стартует 16 августа и завершится 18 мая.
Матчи 1-го тура чемпионата Франции на сезон-2024/25:
«Анжер» – «Ланс»
«Монако» – «Сент-Этьен»
«Гавр» – «Пари Сен-Жермен»
«Ренн» – «Лион».
Монако Головина итд, это по меньшей мере не тактично.