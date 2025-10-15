  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пименов о том, кто нужен «Локо» для чемпионства: «Центральный защитник хорошего уровня»
0

Пименов о том, кто нужен «Локо» для чемпионства: «Центральный защитник хорошего уровня»

Руслан Пименов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 11 туров красно-зеленые занимают в таблице 2-е место, отставая от ЦСКА на одно очко.

— Как вам нынешний «Локомотив»?

— Нравится.

— Есть шансы на чемпионство?

— Для этого им нужен еще один центральный защитник. Причем хорошего уровня. Если он зимой появится, тогда да, шансы есть, – сказал экс-форвард «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЛокомотив
logoРуслан Пименов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраковым активно интересуются клубы Серии А. В «Рому» хавбек «Локо» не пойдет из-за Гасперини (Metaratings)
80вчера, 15:15
Погостнов о 2-м месте «Локо»: «Каждый из ребят друг за друга стоит. Мы готовы брать ответственность. Где‑то недобрали очки, которые могли вывести нас в лидеры»
413 октября, 04:38
Гришин о 2-м месте «Локо»: «Галактионов сделал работу над ошибками после прошлого сезона. Будь у него более быстрые защитники, мог бы ставить более атакующую игру»
413 октября, 02:39
Главные новости
Товарищеские матчи. Два ассиста Месси помогли Аргентине разгромить Пуэрто-Рико, Бразилия уступила Японии
455 минут назад
Россия разгромила Боливию, Англия вышла на ЧМ-2026, дубль 40-летнего Роналду, 13 шайб в матче КХЛ и другие новости
22 минуты назад
Кокорин подарил гостям французского ресторана 50 бутылок шампанского после победы над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть каждый выпьет за Россию!»
853 минуты назад
Выберите расстановку кораблей «Реала» перед класико
1сегодня, 03:00Тесты и игры
Месси сделал 2 ассиста в матче с Пуэрто-Рико. У Лео 2+6 в последних 3 играх за сборную и «Интер Майами»
11сегодня, 02:27
Мостовой о 3:0 с Боливией: «Особого интереса к матчам сборной России нет, играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли»
27вчера, 22:00
Кокорин про «Спартак»: «Они подписали меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном из 2-й команды»
62вчера, 21:58
Роналду после дубля Венгрии и ничьей: «Мы все ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!»
13вчера, 21:48
Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»
16вчера, 21:41
Кокорин о «Спартаке»: «Я пришел в народную команду, но там в высшей степени непрофессионально все было. Суперклассный тренер Тедеско, но постоянно какие-то интриги»
30вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Дюков о норвежском паспорте Хайкина: «Если это так, то это его решение»
136 минут назад
Луис де ла Фуэнте: «Мы повторили рекордную серию Испании без поражений, но это заслуга игроков, а не моя. Хотим большего»
1сегодня, 03:22
Лопес из Андорры забил Сербии ударом из центрального круга после перехвата у Станковича
3сегодня, 01:45
Обляков о победах над Боливией и Ираном: «Россия провела качественные игры с сильными соперниками. С максимальной концентрацией у нас все получается»
1сегодня, 01:33
Стоунз о выходе Англии на ЧМ: «Невероятно, как Тухель за короткий промежуток времени все наладил»
3сегодня, 01:19
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 28 из 48 сборных
41вчера, 22:03
У Тухеля 7 сухих побед в сборной Англии и поражение в товарищеской игре от Сенегала
3вчера, 21:53
Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия сыграют в плей-офф африканского отбора ЧМ. Победитель выйдет в межконтинентальные стыковые матчи
9вчера, 21:42
Пирс Морган: «Роналду 40 лет, а жажда голов за клуб и сборную даже не собирается ослабевать. Просто невероятно»
2вчера, 21:35
Португалия не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих
1вчера, 21:03