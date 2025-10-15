Пименов о том, кто нужен «Локо» для чемпионства: «Центральный защитник хорошего уровня»

Руслан Пименов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 11 туров красно-зеленые занимают в таблице 2-е место, отставая от ЦСКА на одно очко.

— Как вам нынешний «Локомотив»?

— Нравится.

— Есть шансы на чемпионство?

— Для этого им нужен еще один центральный защитник. Причем хорошего уровня. Если он зимой появится, тогда да, шансы есть, – сказал экс-форвард «Локомотива».