Пименов о том, кто нужен «Локо» для чемпионства: «Центральный защитник хорошего уровня»
Руслан Пименов оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в Мир РПЛ.
После 11 туров красно-зеленые занимают в таблице 2-е место, отставая от ЦСКА на одно очко.
— Как вам нынешний «Локомотив»?
— Нравится.
— Есть шансы на чемпионство?
— Для этого им нужен еще один центральный защитник. Причем хорошего уровня. Если он зимой появится, тогда да, шансы есть, – сказал экс-форвард «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
