Посольство РФ в Германии раскритиковало запрет флагов России на Евро: «Это часть «культуры отмены». Спорт должен находиться вне политики»
Посольство РФ в Германии раскритиковало запрет флагов России на Евро-2024.
Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что флаги России запрещено проносить на все матчи сборной Украины. Триколоры также запрещены на фан-зонах в городах проведения матчей турнира.
«Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой «культуры отмены», широко распространенной в Европе. Спорт, как известно, должен находиться вне политики.
В этой связи посольство осуждает принятое УЕФА решение о запрете демонстрации российских национальных флагов на матчах чемпионата Европы по футболу и призывает к его пересмотру.
Тем не менее видим, что среди болельщиков и гостей турнира много тех, кто дружественно настроен к России и не скрывает своих симпатий. Ценим подобное отношение. Благодарны за их позицию», – говорится в сообщении посольства.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
они бы этого очень хотели
Нам стало сложнее устраивать провокации на трибунах!
А у нас план по ним горит. "
Или лет, если не повезет.