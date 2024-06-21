Посольство РФ в Германии раскритиковало запрет флагов России на Евро: «Это часть «культуры отмены». Спорт должен находиться вне политики»

Теги Сборная России по футболу Евро-2024 Политика Р-Спорт Футбол

Посольство РФ в Германии раскритиковало запрет флагов России на Евро-2024.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что флаги России запрещено проносить на все матчи сборной Украины. Триколоры также запрещены на фан-зонах в городах проведения матчей турнира.

«Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой «культуры отмены», широко распространенной в Европе. Спорт, как известно, должен находиться вне политики.

В этой связи посольство осуждает принятое УЕФА решение о запрете демонстрации российских национальных флагов на матчах чемпионата Европы по футболу и призывает к его пересмотру.

Тем не менее видим, что среди болельщиков и гостей турнира много тех, кто дружественно настроен к России и не скрывает своих симпатий. Ценим подобное отношение. Благодарны за их позицию», – говорится в сообщении посольства.

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46 комментариев
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А чё тогда стыковые матчи сборной Украины не показывали на матч ТВ, если спорт должен быть вне политики?
+79
-11
+68
Да, спорт вне политики. Поэтому флаг страны, которая не участвует на ЕВРО, запрещен, все логично
+51
-7
+44
От создателей путингов, дырок в стене и спортдепутатов «Спорт вне политики», во всех кинотеатрах страны
+41
-4
+37
Чисто ради интереса: какое отношение флаг РФ имеет к текущему Евро, с какой целью его там демонстрировать?
+27
-1
+26
Вот наши и выступили на Евро...
+18
-1
+17
Так запрещают же на матчах сборной Украины, а не на всех вообще. А человек, который в нынешнее время припер флаг России, на матч Украины, либо идиот, либо провокатор. А идиотизм и провокации, это не «спорт». Так что как раз в этом случае, спорт именно что вне политики.
+18
-1
+17
Ответ damondiamond
А чё тогда стыковые матчи сборной Украины не показывали на матч ТВ, если спорт должен быть вне политики?
Да и то, что все матчи сборной Украины, показывают именно на Окко, а не на федеральном канале, это чистой воды совпадение, и результат низкого интереса аудитории, а совсем не политическое решение. Интересно будет, что произойдет с сеткой вещания, если Украина вдруг в плей-офф пройдет.
+17
-2
+15
Ответ Its my life
Чисто ради интереса: какое отношение флаг РФ имеет к текущему Евро, с какой целью его там демонстрировать?
чтобы спорт стал частью политики 😎
они бы этого очень хотели
+9
-1
+8
Ответ Alarich
Вот наши и выступили на Евро...
"Срочно верните всё в зад!
Нам стало сложнее устраивать провокации на трибунах!
А у нас план по ним горит. "
+11
-3
+8
В России тоже не давали бкбшный белорусский флаг проносить на стадион, к этому вопросов не было?
+9
-1
+8
Претензии не по адресу, а до востребования Москва-Кремль!
+10
-3
+7
Ответ Вечно в бане
Да и то, что все матчи сборной Украины, показывают именно на Окко, а не на федеральном канале, это чистой воды совпадение, и результат низкого интереса аудитории, а совсем не политическое решение. Интересно будет, что произойдет с сеткой вещания, если Украина вдруг в плей-офф пройдет.
Профилактические работы
+6
-1
+5
А можно прийти на матч РПЛ с флагом Украины, интересно?
+4
0
+4
Ответ ta-tosha
Раскритиковали, надо же. Немцы там не на шутку перепугались, до анальной икоты, наверное :))))))
Чувак, до анальной икоты, наверное ты смеялся со столь остроумной шутейки, пока ее писал.
+5
-2
+3
Спорт вне политики, поэтому "Наш ответ олимпиаде" мы называем именем политического блока БРИКС
+2
-1
+1
Ответ damondiamond
Профилактические работы
Те самые грызуны, съевшие дамбу, съедят и кабель? Бывает, что поделать.
+1
0
+1
Раскритиковали, надо же. Немцы там не на шутку перепугались, до анальной икоты, наверное :))))))
+7
-6
+1
Да заткинесь уже, наконец.
+2
-1
+1
Ответ Насонов Дмитрий
А можно прийти на матч РПЛ с флагом Украины, интересно?
Прийти-то можно. А потом суток десять, никуда не придешь.
Или лет, если не повезет.
+1
0
+1
задолбали уже из каждого утюга со своим "спорт вне политики" как будто это какая то авара-кедавра которая мгновенно снимет отстранение, жалкое зрелище одним словом
+1
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+1
интересно а на играх брикс можно махать украинским ну или американским флагом
+1
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+1
Так флаг Украины тоже запрещен на стадионах РФ,или это другое?
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Ответ Насонов Дмитрий
А можно прийти на матч РПЛ с флагом Украины, интересно?
можно. но в нем не должно быть голубых и желтых цветов.
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Ответ Spartakus1984
Причем здесь матч РПЛ и международный турнир?
Причем здесь флаг РФ к Евро
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Ответ Клименко
Причем здесь флаг РФ к Евро
А почему нет?Если кто то хочет то может придти в любой одежде и даже флаг Бразилии с собой взять.ЧТо ту такого?
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Ответ Spartakus1984
Причем здесь матч РПЛ и международный турнир?
Ну Россия не является частью этого международного турнира. С таким же успехом могу сказать, что я поклонник Тимощука и прийти на матч Зенита
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Ответ Насонов Дмитрий
А можно прийти на матч РПЛ с флагом Украины, интересно?
А на матч упл можно?
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Ответ Насонов Дмитрий
А можно прийти на матч РПЛ с флагом Украины, интересно?
Супер по зубам пацрыётам
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Ответ Its my life
Чисто ради интереса: какое отношение флаг РФ имеет к текущему Евро, с какой целью его там демонстрировать?
Почему Россия не участвует на Евро, не пояснишь? Кому проиграли?
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-1
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Ответ Ксюша Каблукова
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Да
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