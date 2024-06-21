Посольство РФ в Германии раскритиковало запрет флагов России на Евро: «Это часть «культуры отмены». Спорт должен находиться вне политики»

Посольство РФ в Германии раскритиковало запрет флагов России на Евро-2024.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что флаги России запрещено проносить на все матчи сборной Украины. Триколоры также запрещены на фан-зонах в городах проведения матчей турнира.

«Практика запрета российской символики уже давно стала неотъемлемой частью пресловутой «культуры отмены», широко распространенной в Европе. Спорт, как известно, должен находиться вне политики.

В этой связи посольство осуждает принятое УЕФА решение о запрете демонстрации российских национальных флагов на матчах чемпионата Европы по футболу и призывает к его пересмотру.

Тем не менее видим, что среди болельщиков и гостей турнира много тех, кто дружественно настроен к России и не скрывает своих симпатий. Ценим подобное отношение. Благодарны за их позицию», – говорится в сообщении посольства.

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