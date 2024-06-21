Дмитрий Федоров о Конюхове: «Его слова про Овечкина – жесточайшая хула на Священное Писание. Он священник, должен понимать, что у него особая миссия в нашем мире»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Федоров Федор Конюхов МХЛ Чайка религия Хоккей

Дмитрий Федоров высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Все обсуждают слова Федора Конюхова, что он бы не подал руки Овечкину из-за того, что тот играет за границей.

Насколько я понимаю, Федор Конюхов священнослужитель. А раз так, то вразумлять его должно не общество, а церковь. Ибо его слова – жесточайшая хула на Священное Писание.

Вспомним послание апостола Павла Колоссянам: «...нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос (3:11)». То есть для христианина не имеет значение национальность, границы и прочие условности.

А притча Иисуса о добром самарянине, который помог избитому и ограбленному разбойниками иудею... Поясню: самаряне с иудеями находились в жесточайшем религиозном конфликте, но Иисус считал, что ближний для человека – это не единоверец, а тот, кто готов помочь нуждающемуся.

Если бы Конюхов был светским лицом, то он мог говорить все, что вздумается. Но священник должен понимать, что у него особая, духовная миссия в нашем мире», – написал ведущий «Матч ТВ» и ассистент главного тренера «Чайки» Дмитрий Федоров.

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25 комментариев
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О, один шиз прыгает на другого. Борьба нанайских мальчиков
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Хула я сюда зашел
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Два фрика, блин, мы это заслужили. Хотя один раньше бы другом Васи
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Ответ Nikolay_exp
От Конюхова вообще не ожидал
Капец, до этого был оплот адекватности, и тут на тебе.
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Он еще и священник…
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А то Конюхов только по России путешествует...
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ну как бы его логика понятна, либо Путин Тим, либо играть во вражеской стране, а Овечкин хочет и на ёлку влезть и ...
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Почему так стыдно-то в последние годы от того что все эти медийные несут?((
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Глубокое познание нового завета....откуда
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У Фёдорова, походу, тоже фляга свистнула.
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Не самарянин, а самаритянин из Самарии!

И эти люди попрекают друг друга библейскими текстами:)
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Ах, он не обгонит Грецки? Тогда ты не обгонишь Филеанса Фогга!
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Есть кто-нибудь, кто в контексте? Это постирония или шизофрения?
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Овечкину Путин руку жал, а твоя рука ему не нужна))
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Я сам православный и верующий человек, но никогда не бросаюсь выдержками из Библии и считаю, что каждый имеет право на свою веру и принятие решений, будь то православие, ислам, атеизм или джедаизм
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Всё правильно сказал Конюхов
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Чёт не понимаю комментаторов.
Конюхов и правда религиозен, и он сморозил чушь. Лучший аргумент - это привезти отрывок из Библии.
У кого какие претензии к Библии в общем-то?) Хорошая книжка, хорошие вещи написаны.

Не путайте церковь с религией и религиозностью пожалуйста.
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Убрали мой комментарий, что патриоты модные начали борьбу друг с другом. что напоминает сталинские времена.
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Иногда я жалею, что мы отказались от своих богов, из-за таких как Конюхов))
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"Чума на оба ваших дома"
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Ответ Nikolay_exp
От Конюхова вообще не ожидал
От него не один раз такое слышал. Не хороший человек.
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Ответ teto
А то Конюхов только по России путешествует...
А какая разница, где он путешествует, он же не работает на врагов их развлекая.
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