Линекер об игре сборной Англии: «Дерьмо. Это уже как тактика: забить гол и держаться за него. Их не обучают играть иначе? Саутгейт должен заставить их играть выше»

Гари Линекер раскритиковал игру сборной Англии.

Во втором матче группового этапа англичане сыграли вничью с Данией (1:1).

«Можно подобрать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмо. Был ли тактический просчет?

Очень трудно критиковать , потому что в целом он изменил судьбу сборной Англии во многих отношениях. При этом, он оказался в окружении действительно талантливых игроков.

Мы достигли полуфинала чемпионата мира, финала чемпионата Европы, четвертьфинала следующего чемпионата мира, где, честно говоря, нам немного не повезло. Он удивительный лидер, отличный коммуникатор, он изменил мнение общественности о национальной команде и игроках.

Но тактически первый матч [против Сербии]... И мы видели это и на других турнирах. Англия начинает хорошо, затем забивает гол, и все меняется, и это почти как тактика: забить гол и держаться за него. Но игра уже отходит от этого. Они могут играть так примерно три минуты в матче. Их не обучают играть иначе?

Если кто-то говорит, что сборная Англии не старается или не выкладывается на 100%, это ерунда. Они просто немного потерялись тактически. И это исходит от тренера, к сожалению. Саутгейт должен заставить Англию играть выше, как единое целое. Потому что в данный момент они не единое целое.

Он говорил: «Тяжело заменить ». Я подумал: «О, да ладно». [ ] Уортон мог бы легко справиться с этой задачей. [ ] Майну мог бы справиться с этой задачей. Если ты хочешь двух опорных полузащитников, Гарет, ты можешь это сделать. Беллингем мог бы справиться с этой задачей.

, сказали бы: «Вот что ты должен делать для команды. Это твоя работа». Футболисты всегда выкладываются на полную. Но знаете, что им нужно? Им нужно точно знать, что они должны делать. Гарантирую вам, игроки говорят: «Нам нужно руководство и чтобы нам сказали, как играть».

Я видел это на турнире за турниром, с невероятно талантливыми игроками. Нужно быть смелым. Нельзя играть и беспокоиться о слабостях своей команды. Нужно играть в соответствии с сильными сторонами своей команды», – сказал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в подкасте The Rest Is Football.

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