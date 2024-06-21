Линекер об игре сборной Англии: «Дерьмо. Это уже как тактика: забить гол и держаться за него. Их не обучают играть иначе? Саутгейт должен заставить их играть выше»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Гари Линекер Бобби Робсон Терри Венейблс Евро-2024 тактика Кэлвин Филлипс Джуд Беллингем брань Кобби Майну Адам Уортон Футбол

Гари Линекер раскритиковал игру сборной Англии.

Во втором матче группового этапа Евро-2024 англичане сыграли вничью с Данией (1:1).

«Можно подобрать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмо. Был ли тактический просчет?

Очень трудно критиковать Гарета Саутгейта, потому что в целом он изменил судьбу сборной Англии во многих отношениях. При этом, он оказался в окружении действительно талантливых игроков.

Мы достигли полуфинала чемпионата мира, финала чемпионата Европы, четвертьфинала следующего чемпионата мира, где, честно говоря, нам немного не повезло. Он удивительный лидер, отличный коммуникатор, он изменил мнение общественности о национальной команде и игроках.

Но тактически первый матч [против Сербии]... И мы видели это и на других турнирах. Англия начинает хорошо, затем забивает гол, и все меняется, и это почти как тактика: забить гол и держаться за него. Но игра уже отходит от этого. Они могут играть так примерно три минуты в матче. Их не обучают играть иначе?

Если кто-то говорит, что сборная Англии не старается или не выкладывается на 100%, это ерунда. Они просто немного потерялись тактически. И это исходит от тренера, к сожалению. Саутгейт должен заставить Англию играть выше, как единое целое. Потому что в данный момент они не единое целое.

Он говорил: «Тяжело заменить Кэлвина Филлипса». Я подумал: «О, да ладно». [Адам] Уортон мог бы легко справиться с этой задачей. [Кобби] Майну мог бы справиться с этой задачей. Если ты хочешь двух опорных полузащитников, Гарет, ты можешь это сделать. Беллингем мог бы справиться с этой задачей.

Бобби Робсон, Терри Венейблс сказали бы: «Вот что ты должен делать для команды. Это твоя работа». Футболисты всегда выкладываются на полную. Но знаете, что им нужно? Им нужно точно знать, что они должны делать. Гарантирую вам, игроки говорят: «Нам нужно руководство и чтобы нам сказали, как играть».

Я видел это на турнире за турниром, с невероятно талантливыми игроками. Нужно быть смелым. Нельзя играть и беспокоиться о слабостях своей команды. Нужно играть в соответствии с сильными сторонами своей команды», – сказал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А Линекер красава, назвал вещи своими именами. С таким составом играть в автобус, это конечно дерьмо.
+32
-3
+29
Для Саутгейта играть выше это выпустить высоких футболистов.
Линекер абсолютно конъюнктурный персонаж, говорит тоже самое что и вся пресса, только язвительно и со словечками.
Тут нужно задавать вопрос: доколе этот физрук будет губить талантливое поколение футболистов?! Гнать его тряпками из сборной.
+21
-1
+20
Ответ Aleks Dir
А Линекер красава, назвал вещи своими именами. С таким составом играть в автобус, это конечно дерьмо.
Критика такая же трусливая как и футбол Саутгейта, прямо ничего не говорит, все косвенно. Фраза "Саутгейт должен заставить их играть выше" вообще смешная, будто это игроки виноваты.
+10
-2
+8
Да бросьте. Нам тут Спортс продвигает статьи , что Англия играет в супер футбол и главный претендент на побелк
+4
0
+4
Я например помню крутую атакующую Англию на Евро 2004, с молодым Руни и Оуэном, тогда классно с Португалией играли, не хватило чуточку везения лишь. В 2010 даже в ЮАР нормально смотрелись в целом, но эта команда по ожиданиям и техническому "оснащению" потенциально даже в чем то мощнее. Пока дисбаланс есть в игре между линиями, посмотрим что решит к плей-офф Саутгейт.
+2
0
+2
Он удивительный лидер,, отличный коммуникатор, но он не может заставить играть выше, так это игроки виноваты, что так играют уныло, а не тренер, гениальная аналитика от Линекера.
+2
-1
+1
Ответ Svobodu Mne
Да бросьте. Нам тут Спортс продвигает статьи , что Англия играет в супер футбол и главный претендент на побелк
На побелку
+1
0
+1
Узнаю Гари.
Вообще, боюсь представить как пресса в Англии разносит Саутгейта.
+2
-1
+1
То есть, главный тренер к этой тактике не имеет никакого отношения?
+1
0
+1
Так многие сборные держатся за забитый гол, чем этот деятель не доволен?
0
0
0
На этом Евро у Сайтгейта самая разбалансированная сборная из всех его команд.
Левого края вообще нет. В центре тоже из-за Трента такой бардак получается.
Такое ощущение, что Сайтгейт просто не может на этот раз найти нормальный стартовый состав или схему.
И своими экспериментами блин на самом Евро он вообще убивает команду. Не мучался и взял бы Реша или Грилиша. Они может и мертвые, зато проверенные и знают, как играть хотя бы на левом крае, раз уж ты Гордона боишься выпустить.
Ну ждем теперь Палмера и Майно в третьем матче.
0
0
0
Новых имён в дух матчах - раз, два и обчёлся...
0
0
0
не понимаю ФФА , что за тяга к этому Саутгейту , весь футбольный мир пытается отойти от ватоката а сборная которая никогда в жизни не играла и не умела играть на удержание , сборная которая имеет очень хороший подбор игроков именно в атаке играет в такой манере . Не могу понять этого, хотя мне как стороннему болельщику интересно смотреть нынешнюю Англию , потому как интригу они не убивают как раньше и матч с условной Словакия /Венгрией интересно смотреть до конца.
0
0
0
Да на этом Евро все гранды играют уныло))
0
0
0
Интересно где были все эти критиканы вроде Линекера раньше? Ведь ничего по сути не поменялось. Как играли в прошлых турнирах при Сауте в не пойми что, так и сейчас. Раньше устраивало получается?!
0
0
0
Ответ CyberUnited
Критика такая же трусливая как и футбол Саутгейта, прямо ничего не говорит, все косвенно. Фраза "Саутгейт должен заставить их играть выше" вообще смешная, будто это игроки виноваты.
Тактично высказался об ответственном за тактику :) глупо было бы отказывать в результатах - тут Линекер констатировал факты. Странно критиковать Линекера. Все по делу. Просто уровень Саутгейта низок, поэтому и тактически это сказывается. У человека на взрослом уровне последний опыт помимо сборной - это вылет с Мидлсбро из АПЛ…
0
0
0
Ответ Armbull
Вышли из группы с Данией, Словенией и Сербией? Ну красавцы! Реально, чего от этой сборной еще требовать!
Это вам состав группы вчера стал известен, а они к нему готовились заранее.
0
0
0
Ответ Armbull
Для Саутгейта играть выше это выпустить высоких футболистов. Линекер абсолютно конъюнктурный персонаж, говорит тоже самое что и вся пресса, только язвительно и со словечками. Тут нужно задавать вопрос: доколе этот физрук будет губить талантливое поколение футболистов?! Гнать его тряпками из сборной.
Думаю на прямую критиковать физрука, сейчас не стоит, всё таки турнир в разгаре. А так если сборная провалится, его надо ссаными тряпками гнать
0
0
0
По факту сказано Линекером.
+2
-2
0
Ответ Anton Kuznetsov
На побелку
В точку)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий