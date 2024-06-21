Федерация футбола Косово повторно обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию из-за за скандирования фанатов и флага с картой Косово

Теги Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 сборная Косово по футболу Федерация футбола Сербии Федерация футбола Косово Политика Футбол

Федерация футбола Косово вновь требует наказать Сербию из-за поведения фанатов на Евро.

Инцидент произошел во время матча 2-го тура Сербия – Словения (1:1).

«ФФК решительно осуждает националистические призывы и показ флага Сербии с картой Косово и надписью «Не сдаваться». Повторный акт такого поведения на футбольных стадионах, тем более после предыдущих наказаний от УЕФА – неприемлем и требует большей строгости со стороны органов УЕФА.

Послания с шовинистической риторикой возмутительны, противоречат ценностям спорта и подрывают базовые принципы УЕФА. Мы в очередной раз призываем органы УЕФА быть более жесткими в борьбе со столь враждебными посланиями, направленными против нашей страны, у которой такие же равные права, как и у остальных членов европейской футбольной семьи.

Также мы просим организаторов турнира быть более бдительными для предотвращения подобных инцидентов. 

ФФК будет и дальше продвигать истинные ценности футбола, выступать за единство и уважение ко всем причастным к футболу», – говорится в заявлении Федерации футбола Косово.

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47 комментариев
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Косово и есть Сербия!!!
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Косово по международным правилам вообще не должно быть в уефа и фифа, да и обращаться туда они могут, только толку должно быть=0. Ну и на албанцев они пожаловаться не хотят, те свой флаг с косово вывешивают....
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-5
+26
Вообще не понятно как УЕФА признал и допустил к соревнованиям не признаную в ООН организацию?
+27
-8
+19
Ответ Bernie
Косово и есть Сербия!!!
езжай в Косово и в лицо местным это скажи, ну ты это не сделаешь, вид типичный клавитурный🐔
+30
-17
+13
Ответ Bernie
Косово и есть Сербия!!!
А какого Вы мнения об Донецке и Луганске?
+10
-2
+8
Косово - Сербия! У УЕФА надо вообще спросить как они не признаную субстанцию допускают до соревнований.
+18
-10
+8
Ответ Bernie
Косово и есть Сербия!!!
Косово - это Косово. Из за того что человек не может принять реальность, может возникнуть сильная депрессия.
+12
-7
+5
Ответ Сергей Лютый
Вообще не понятно как УЕФА признал и допустил к соревнованиям не признаную в ООН организацию?
УЕФА частная контора , её турнир , её правила , кого хочет, приглашает .
+6
-2
+4
Ответ darkzzz
езжай в Косово и в лицо местным это скажи, ну ты это не сделаешь, вид типичный клавитурный🐔
Предлагаю тебе приехать и сказать это ему в лицо, что он типичный клавиатурный 🐔
+6
-2
+4
Ответ Нефанатик
Косово - Косово
Все знают что Косово - Сербия!
+10
-7
+3
Ответ eRo
trollface . jpg: А на баннер Украины с "новыми территориями" никто не пожаловался еще? :)))
Так у них в этом плане без изменений вот уже 33 года. Потому всё хорошо.
+3
0
+3
Косово - это Сербия!
+19
-17
+2
Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
Сербия это сама по себе. А Косово сама по себе и не каких провинций не имеют ни Косово ни Сербия
+3
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+2
Где то тихо мирно сидят Шакири и Джака.
+1
0
+1
Ответ darkzzz
езжай в Косово и в лицо местным это скажи, ну ты это не сделаешь, вид типичный клавитурный🐔
Забавно читать от националиста, который русских называет урусами, про клавиатурных 🐔, когда сам таковым же и являешься. Л - Litsemer1e
Или учи историю, клавиатурный «герой»
+2
-1
+1
Ответ Victor Anatolievich
А какого Вы мнения об Донецке и Луганске?
Это тоже Сербия
+1
0
+1
Ответ Сергей Лютый
Все знают что Косово - Сербия!
Все, это кто? 114 стран ООН признали Косово.
+1
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0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Комментарий удален модератором
уефу никто не спрашивает, что они там думают, это их хозяева эти шайки создали. Кипит всё и бурлит, маленький такой ближний восток на балканах.Зато тирана уничтожили.
+1
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0
Ответ Вова Пупкин
Правильно сербы делают. Косово, это их законная земля, которую у них нагло отжала Омерика. Кому не нравится жить в сербском Косово - валите в Омерику. Вас никто на сербскрй земле не держит. И писульки свои сопливые в УЕФА, с собой забирайте.
че как там в Косово обстановка?
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0
Ответ Alon Raven
Тогда чего Сербия не входит в состав Косово?
Это Косово наоборот вышла из Сербии в 2008
+2
-2
0
Ответ Титюля
Косово - это Косово. Из за того что человек не может принять реальность, может возникнуть сильная депрессия.
Титюля - это Титюля. Тут и объяснять ничего не надо.
+1
-1
0
Косово je Србиja!
+6
-6
0
Комментарий удален модератором
Правильно сербы делают. Косово, это их законная земля, которую у них нагло отжала Омерика. Кому не нравится жить в сербском Косово - валите в Омерику. Вас никто на сербскрй земле не держит. И писульки свои сопливые в УЕФА, с собой забирайте.
+10
-10
0
trollface . jpg:
А на баннер Украины с "новыми территориями" никто не пожаловался еще? :)))
+8
-8
0
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