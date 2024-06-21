Федерация футбола Косово повторно обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию из-за за скандирования фанатов и флага с картой Косово

Федерация футбола Косово вновь требует наказать Сербию из-за поведения фанатов на Евро.

Инцидент произошел во время матча 2-го тура Сербия – Словения (1:1).

«ФФК решительно осуждает националистические призывы и показ флага с картой и надписью «Не сдаваться». Повторный акт такого поведения на футбольных стадионах, тем более после предыдущих наказаний от УЕФА – неприемлем и требует большей строгости со стороны органов УЕФА.

Послания с шовинистической риторикой возмутительны, противоречат ценностям спорта и подрывают базовые принципы УЕФА. Мы в очередной раз призываем органы УЕФА быть более жесткими в борьбе со столь враждебными посланиями, направленными против нашей страны, у которой такие же равные права, как и у остальных членов европейской футбольной семьи.

Также мы просим организаторов турнира быть более бдительными для предотвращения подобных инцидентов.

ФФК будет и дальше продвигать истинные ценности футбола, выступать за единство и уважение ко всем причастным к футболу», – говорится в заявлении футбола Косово.

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