Тото Вольфф об обвинениях в саботаже выступлений Хэмилтона: «Полиция уже ведет расследование»

«Мерседес» обратился в полицию после получения письма с обвинениями в саботаже.

Как стало известно ранее, после Гран-при Канады люди из мира «Формулы-1» – сотрудники, менеджеры и журналисты – получили анонимное письмо по электронной почте о ситуации в « ».

Команда сразу заявила о том, что автор письма является не работником команды, а обычным болельщиком . В письме утверждается, что в связи с решением Хэмилтона перейти в «Феррари» в 2025 году, семикратному чемпиону миру не обеспечивают равных условий с напарником .

«Информация исходит не от члена команды. Когда мы получаем подобные письма – а мы получаем их тоннами, поверьте, – то конечно расстраиваемся. Особенно когда в них говорится о смерти и подобных вещах. Так что в данном конкретном случае я дал указание использовать максимум имеющихся у нас возможностей. И полиция уже ведет расследование.

Мы изучаем ситуацию относительно того, с какого IP-адреса письмо было отправлено, с какого телефона. Потому что таким вещам, случаям оскорбления через интернет, нужно положить конец. Люди не могут оскорблять пилотов и команды, прячась за телефонами и компьютерами.

Что касается самих обвинений, то я не знаю, что это вообще за безумные теории заговора. Льюис Хэмилтон был частью нашей команды на протяжении 12 лет, у нас дружеские отношения, мы доверяем друг другу. И мы хотим закончить наши совместные выступления на высокой ноте, устроить праздник.

А если вы не верите в это, то поверьте хотя бы в то, что наша команда хочет добиться успеха в Кубке конструкторов. А для этого нужно, чтобы побеждали обе машины. Так что всем этим безумцам я могу посоветовать только одно: принять таблетки», – рассказал .

«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)