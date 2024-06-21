Тото Вольфф об обвинениях в саботаже выступлений Хэмилтона: «Полиция уже ведет расследование»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

«Мерседес» обратился в полицию после получения письма с обвинениями в саботаже.

Как стало известно ранее, после Гран-при Канады люди из мира «Формулы-1» – сотрудники, менеджеры и журналисты – получили анонимное письмо по электронной почте о ситуации в «Мерседесе».

Команда сразу заявила о том, что автор письма является не работником команды, а обычным болельщиком Льюиса Хэмилтона. В письме утверждается, что в связи с решением Хэмилтона перейти в «Феррари» в 2025 году, семикратному чемпиону миру не обеспечивают равных условий с напарником Джорджем Расселлом.

«Информация исходит не от члена команды. Когда мы получаем подобные письма – а мы получаем их тоннами, поверьте, – то конечно расстраиваемся. Особенно когда в них говорится о смерти и подобных вещах. Так что в данном конкретном случае я дал указание использовать максимум имеющихся у нас возможностей. И полиция уже ведет расследование.

Мы изучаем ситуацию относительно того, с какого IP-адреса письмо было отправлено, с какого телефона. Потому что таким вещам, случаям оскорбления через интернет, нужно положить конец. Люди не могут оскорблять пилотов и команды, прячась за телефонами и компьютерами.

Что касается самих обвинений, то я не знаю, что это вообще за безумные теории заговора. Льюис Хэмилтон был частью нашей команды на протяжении 12 лет, у нас дружеские отношения, мы доверяем друг другу. И мы хотим закончить наши совместные выступления на высокой ноте, устроить праздник.

А если вы не верите в это, то поверьте хотя бы в то, что наша команда хочет добиться успеха в Кубке конструкторов. А для этого нужно, чтобы побеждали обе машины. Так что всем этим безумцам я могу посоветовать только одно: принять таблетки», – рассказал Вольфф.

«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мастеркласс как из ничего сделать новость. Почему вообще обсуждаются какой-то дурачок, каких тысячи? Ну написал и написал, почему из-за такой ерунды рукля команды вообще отвлекли. Это так можно будет делать новости из комментариев какого-нибудь луки
+10
-1
+9
Ответ Клименко
Потому что Хэм проигрывает и надо это как то обосновать для обывателя. Как бы не закончилось расследования, теперь весь Ф1 мир в курсе, что Хэма сливали
Вот только весь адекватный мир понимает что никто никого не сливает, а конспирологическая теория она на то и конспирологическая, что в нее просто верят те кто хочет верить и ей не нужны доказательства
+7
-1
+6
Короче люся конкретно взъерепенилась оказывается, уже полиция милиция расследует почему счёт в квалах такой. Ахаха
+12
-7
+5
Ок, с прогревом шин возможно напортачили, а как вышло 8-1? Что в каждой гонке задвигали?

Надеюсь у этого фаната эпистолярного жанра и дальше будет гореть ж…а🤡
+14
-9
+5
Наша секта походу уже пьет таблетки, иначе где они все? :)) Не в обиду, но я должен был написать это.
+7
-5
+2
Ответ Александр Деев
Мастеркласс как из ничего сделать новость. Почему вообще обсуждаются какой-то дурачок, каких тысячи? Ну написал и написал, почему из-за такой ерунды рукля команды вообще отвлекли. Это так можно будет делать новости из комментариев какого-нибудь луки
Потому что Хэм проигрывает и надо это как то обосновать для обывателя. Как бы не закончилось расследования, теперь весь Ф1 мир в курсе, что Хэма сливали
+5
-3
+2
Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя (с)
+2
-1
+1
Ответ Клименко
Я знаю ферраристов со стажем, которые согласны, что Хэма сливают. Множество фанатов знакомы с Ф1 понаслышке, до них скандал дойдет, а опровержение - нет
Поэтому есть такая вещь как «презумция невиновности». Если я обвиню вас в чем-то то мне нужно будет доказывать вашу вину, а не наоборот.
+1
0
+1
Да дурдом.Хэмильтон не может Расселла опередить виновата команда.Конечно он привык чтобы напарнику давали команду пропустить.
+5
-4
+1
Варианта два: либо это Лука как самый ярый фанат Льюиса Хэмилтона, либо сам Льюис Хэмилтон как второй фанат Льюиса Хэмилтона.
+3
-3
0
Что-то подобное уже было в прошлом у Льюиса, когда он выступал вместе с Алонсо за Макларен. Помнится тогда во внутрикомандую разборку решило вмешаться ФИА (после чьих-то жалоб, что Леньке всё по остаточному принципу достается) и прислали своего комиссара на гранд-при, который следил за тем, чтобы Леньку в Маках не обделяли деталями и вниманием.
0
0
0
Лука, срочно беги в посольство Эквадора
+3
-3
0
Ответ Александр Деев
Вот только весь адекватный мир понимает что никто никого не сливает, а конспирологическая теория она на то и конспирологическая, что в нее просто верят те кто хочет верить и ей не нужны доказательства
Я знаю ферраристов со стажем, которые согласны, что Хэма сливают. Множество фанатов знакомы с Ф1 понаслышке, до них скандал дойдет, а опровержение - нет
0
0
0
Сейчас на самого Льюиса Хемилтона выйдут😬😬🤣🤣
+5
-5
0
Ответ Александр Деев
Вот только весь адекватный мир понимает что никто никого не сливает, а конспирологическая теория она на то и конспирологическая, что в нее просто верят те кто хочет верить и ей не нужны доказательства
ой, опять про весь адекватный мир заговорили) как же ловко вы заранее объявляете себя на единственно верной и адекватной стороне)
+1
-1
0
Ответ Александр Деев
Мастеркласс как из ничего сделать новость. Почему вообще обсуждаются какой-то дурачок, каких тысячи? Ну написал и написал, почему из-за такой ерунды рукля команды вообще отвлекли. Это так можно будет делать новости из комментариев какого-нибудь луки
В том то и дело, что в первой новости упомяналось, что список адресатов совпадает с рассылкой про Хорнера. Это явно не просто сотрудник/фанат нашел контакты и всем разослал. За этим точно кто-то стоит, кто вкладывает в том числе в раскрутку этой новости. Вопрос только - кто именно..
0
0
0
Ответ Александр Деев
Мастеркласс как из ничего сделать новость. Почему вообще обсуждаются какой-то дурачок, каких тысячи? Ну написал и написал, почему из-за такой ерунды рукля команды вообще отвлекли. Это так можно будет делать новости из комментариев какого-нибудь луки
Или великого Алонсо
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий