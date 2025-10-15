Баринов о 3:0 с Боливией: «Соперник хорошего уровня, не зря обыграли Бразилию»

Дмитрий Баринов оценил победу над сборной Боливии (3:0) в товарищеском матче.

– Думаю, игра понравилась и болельщикам и нам. Наверное, все получалось — прессинг, забивали хорошие голы.

– Ты сам дважды был близок к голу. Один раз поделился мячом, второй раз ударил чуть выше. Очень хотелось забить?

– В каждой игре хочется забить, но сегодня не получилось. Главное, что мы выиграли и хорошо завершили этот сбор.

– Что скажешь о сопернике?

– Хорошая команда. Не боится играть в футбол, у них хорошие передачи, моментами пытаются играть в прессинг. Команда хорошего уровня, не зря обыграли Бразилию.

– Что Карпин говорил в перерыве и после матча?

– В перерыве чуть указал на индивидуальные ошибки, а после игры поблагодарил за победу, сказал, что все большие молодцы. Готовимся дальше, впереди в этом году еще две классные игры, – сказал полузащитник сборной России.