1

Дюков о норвежском паспорте Хайкина: «Если это так, то это его решение»

Александр Дюков высказался о получении Никитой Хайкиным гражданства Норвегии.

Сообщалось, что вратарь «Буде-Глимт» несколько раз отказывался от вызовов в сборную России и получает паспорт Норвегии по ускоренной системе.

«Видел статьи в интернете. Пожалуй, на этом все. Не слышал его заявлений. Если это так, то это его решение», — сказал президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНикита Хайкин
logoСборная России по футболу
logoвысшая лига Норвегия
logoсборная Норвегии по футболу
logoБуде-Глимт
натурализация
logoАлександр Дюков
