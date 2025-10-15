Дюков о норвежском паспорте Хайкина: «Если это так, то это его решение»

Александр Дюков высказался о получении Никитой Хайкиным гражданства Норвегии.

Сообщалось , что вратарь «Буде-Глимт» несколько раз отказывался от вызовов в сборную России и получает паспорт Норвегии по ускоренной системе.

«Видел статьи в интернете. Пожалуй, на этом все. Не слышал его заявлений. Если это так, то это его решение», — сказал президент РФС.