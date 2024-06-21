Болельщики из Сербии и Словении после матча пели «Юрьев день». Песню связывают с жертвами хорватского лагеря смерти Ясеновац

Фанаты из Сербии и Словении пели песню, связанную с хорватским лагерем смерти.

Накануне матч второго тура группы С на Евро-2024 между Сербией и Словенией завершился со счетом 1:1.

После игры болельщики обеих сборных исполнили песню «Юрьев день» (Đurđevdan) югославской группы Bijelo Dugme.

По информации сербских источников, эта песня имеет связь с жертвами хорватского лагеря смерти Ясеновац.

Во время Второй мировой войны усташи (хорватская ультраправая организация – Спортс) убили, по разным подсчетам, от 197 000 до 800 000 сербов.

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