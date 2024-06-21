Болельщики из Сербии и Словении после матча пели «Юрьев день». Песню связывают с жертвами хорватского лагеря смерти Ясеновац
Фанаты из Сербии и Словении пели песню, связанную с хорватским лагерем смерти.
Накануне матч второго тура группы С на Евро-2024 между Сербией и Словенией завершился со счетом 1:1.
После игры болельщики обеих сборных исполнили песню «Юрьев день» (Đurđevdan) югославской группы Bijelo Dugme.
По информации сербских источников, эта песня имеет связь с жертвами хорватского лагеря смерти Ясеновац.
Во время Второй мировой войны усташи (хорватская ультраправая организация – Спортс) убили, по разным подсчетам, от 197 000 до 800 000 сербов.
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Думаю, дело в том, что на территории Югославии во Второй мировой воевали с фашистами в основном сербы и словенцы. У словенцев в процентном соотношении даже больше партизан было, чем у сербов. Хотя казалось бы, словенцы прям под боком Третьего рейха проживали
То, что происходит вне стадиона всегда было мало известно. Сейчас у каждого первого камера, а у каждого ресурса желание делать трафик. Вот и получается, что новости публикуют о всём подряд и пытаются натянуть сову на глобус.
Уже тогда помимо словенцев, хорваты дезертировали из югославской армии и сами готовились к независимости. Учитывая отдаленность Белграда и Словении, Югославия не могла физически не то что удерживать эту территорию, но и поддерживать боевые действия. Местные жители банально блокировали своими грузовиками танковые колонны Югославии в горных дорогах, а словенцы захватили все воинские части Югославии. Вот и вся война =)
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