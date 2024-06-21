Болельщики из Сербии и Словении после матча пели «Юрьев день». Песню связывают с жертвами хорватского лагеря смерти Ясеновац

Теги Сборная Сербии по футболу Сборная Словении по футболу болельщики Евро-2024 Политика музыка Футбол

Фанаты из Сербии и Словении пели песню, связанную с хорватским лагерем смерти.

Накануне матч второго тура группы С на Евро-2024 между Сербией и Словенией завершился со счетом 1:1.

После игры болельщики обеих сборных исполнили песню «Юрьев день» (Đurđevdan) югославской группы Bijelo Dugme.

По информации сербских источников, эта песня имеет связь с жертвами хорватского лагеря смерти Ясеновац.

Во время Второй мировой войны усташи (хорватская ультраправая организация – Спортс) убили, по разным подсчетам, от 197 000 до 800 000 сербов.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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39 комментариев
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Ответ rieben
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
Раньше не было интернета и раздувания таких новостей
+89
-4
+85
Современные реалии
Спорт полностью весь в политике. Это и есть политика
+65
-5
+60
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
+54
-5
+49
Final Four

Сербия
Словения
Албания
Хорватия
+20
0
+20
Ответ Полный адекват
Типичные балканы, штрафовать всех
Штрафовать за память об убитых хорватскими нацистами?
+20
-3
+17
Ответ Водяра
Final Four Сербия Словения Албания Хорватия
Кубок Югославии?
+16
-1
+15
Ответ Бегемотик
У них там все друг друга ненавидят.
Слава богу у нас все бывшие друг друга любят.
+12
0
+12
Ответ Полный адекват
Типичные балканы, штрафовать всех
За что? Вы хоть текст может посмотрели или знаете контекст? Биело Дугме - очень популярная югославская группа, сама песня аж 1988 года. Это примерно как штрафовать болельщиков России и Беларуси за исполнение песни Дождь ДДТ.
+12
0
+12
У них там все друг друга ненавидят.
+9
-1
+8
" ПАНАМА"!!!
+5
0
+5
Ответ rieben
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
обычно югославские республики друг с другом столько не играли, а тут постоянно матчи между собой, оскорбляют друг друга, оскорбляют вместе третьи страны. в этом году прям распоясались, какой-то новый пик взаимной неприязни друг к другу. не уверен, что в регионе в ближайшие десятилетия (а наверно даже и столетия) вообще сможет стать спокойно. пороховая бочка не взывается чисто из-за членства стран в ес и нато
+4
0
+4
Ответ БилльХансен
Ну если постараться, то да. Обычная песня из тех, которые тамбураши поют по кабакам среди прочих, типа нашего Варяга или скажем Темной Ночи. UPD Я бы рекомендовал запомнить автора этой "новости". Наброс с манипуляцией на ровном месте. Единственное, что ее связывает с хорватами и прочим это неподтвержденное предположение, что автором песни являлся человек, едущий в этот самый хорватский лагерь. В самой же песне и двух букв об том нет.
Песня как символ, а не песня как изложение истории.
+4
0
+4
Третий лагерь смерти по количеству жертв - порядка 1миллиона сербов , после Бухенвальд и Треблинки , этнический лагерь устроенный усташами (хорватскими фашистами ) именно для сербов , частично - цыган и евреев .
Воспитал усташей и спрятал их после войны - Ватикан
+6
-2
+4
Ответ Фанат Ференцвароша
Давно заметил, что у словенцев больше симпатий к сербам, чем к хорватам. И это несмотря на войну в 91 году за независимость Словении. Думаю, дело в том, что на территории Югославии во Второй мировой воевали с фашистами в основном сербы и словенцы. У словенцев в процентном соотношении даже больше партизан было, чем у сербов. Хотя казалось бы, словенцы прям под боком Третьего рейха проживали
Дык насколько я помню Словения единственная не воевала в 90-х.
+4
0
+4
Ответ Cruel Snake
Современные реалии Спорт полностью весь в политике. Это и есть политика
Ну если постараться, то да. Обычная песня из тех, которые тамбураши поют по кабакам среди прочих, типа нашего Варяга или скажем Темной Ночи. UPD Я бы рекомендовал запомнить автора этой "новости". Наброс с манипуляцией на ровном месте. Единственное, что ее связывает с хорватами и прочим это неподтвержденное предположение, что автором песни являлся человек, едущий в этот самый хорватский лагерь. В самой же песне и двух букв об том нет.
+7
-4
+3
Давно заметил, что у словенцев больше симпатий к сербам, чем к хорватам. И это несмотря на войну в 91 году за независимость Словении.
Думаю, дело в том, что на территории Югославии во Второй мировой воевали с фашистами в основном сербы и словенцы. У словенцев в процентном соотношении даже больше партизан было, чем у сербов. Хотя казалось бы, словенцы прям под боком Третьего рейха проживали
+4
-1
+3
Ответ rieben
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
Как раз ЧМ 2002 оказался самым грязным с точки зрения судейства. Хозяев откровенно тащили за уши.
То, что происходит вне стадиона всегда было мало известно. Сейчас у каждого первого камера, а у каждого ресурса желание делать трафик. Вот и получается, что новости публикуют о всём подряд и пытаются натянуть сову на глобус.
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Ответ Amalfitano
Дык насколько я помню Словения единственная не воевала в 90-х.
Была война между местной территориальной обороной Словении (за которую в большинстве своем воевали словенцы, дезертировавщие из югославской армии) и самих югославских войск, которая продлилось 10 дней. Так и называется "Десятидневная война".

Уже тогда помимо словенцев, хорваты дезертировали из югославской армии и сами готовились к независимости. Учитывая отдаленность Белграда и Словении, Югославия не могла физически не то что удерживать эту территорию, но и поддерживать боевые действия. Местные жители банально блокировали своими грузовиками танковые колонны Югославии в горных дорогах, а словенцы захватили все воинские части Югославии. Вот и вся война =)
+3
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Раньше не было интернета и раздувания таких новостей
Ну не только, ситуация в шарике сейчас самая напряженная после холодной войны
+3
0
+3
Ответ Сибирский литовец
Третий лагерь смерти по количеству жертв - порядка 1миллиона сербов , после Бухенвальд и Треблинки , этнический лагерь устроенный усташами (хорватскими фашистами ) именно для сербов , частично - цыган и евреев . Воспитал усташей и спрятал их после войны - Ватикан
Именно так. На эту тему есть прекрасная книга с документальными суидетельствами. Архиепископ геноцида называется.
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+2
Ответ rieben
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
ЧМ 2022 то же самое было. А до этого футболу удавалось быть вне политики, но слишком лакомый кусочек, чтобы его не забрать
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Чёт никакой там особо песни и не слышно, наяривают ребята на баянах и всё. Не заголовок, а прям какой-то наброс на вентилятор.
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Ответ Amalfitano
Песня как символ, а не песня как изложение истории.
Ну если настолько широко трактовать, то и исполнение "Темной Ночи" можно выдавать в виде "исполнили песню, связанную с жестоким убийством 27 миллионов граждан Советского Союза немцами в ходе Второй Мировой Войны".
+2
-1
+1
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Раньше не было интернета и раздувания таких новостей
Не сказать чтобы это есть факт. Когда появился телеграф и уже была развита печать, с утра из газет по всему миру расходились с начала 20 го века.
Спасение дирижабля Италия с Нобиле, трансатлантические перелёты, Челюскин. Всё освещалось обалдеть как оперативно и по всему миру!
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Ответ rieben
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
Где вы были три года назад?)
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Ответ rieben
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
Это показатель того, что происходит в Европе, Мире… и не самый хороший
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Раньше не было интернета и раздувания таких новостей
согласен и да Хорен Оганесян классный гол положил Бельгии. жалко что наши тогда с Польшей безвольную ничью скатали. а ведь такой шанс быь на полуфинал мундиаля
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Ответ Amalfitano
Дык насколько я помню Словения единственная не воевала в 90-х.
https://youtu.be/pRA8D1lgDlo?si=63EKdNtOigM5-rUt
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Ответ rieben
Первый большой футбольный турнир, который я осознанно смотрел был ЧМ-2002. Не помню за это время более политизированного ЧМ или Евро, чем текущий турнир. Может, просто футбол смотрел, а за новостями так не следил.
Тоже 2002. Даже несколько групп помню, например группа А: Сенегал, Уругвай, Франция и по-моему Дания. Тогда наверное хозяйкс турнира не играла в группе А. Французы даже из группы не вышли.
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Ответ БилльХансен
За что? Вы хоть текст может посмотрели или знаете контекст? Биело Дугме - очень популярная югославская группа, сама песня аж 1988 года. Это примерно как штрафовать болельщиков России и Беларуси за исполнение песни Дождь ДДТ.
в Беларуси за определенные песни, в частности группы Кино, легко присесть можно.
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