«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 17 матчей. Сегодня обыграли «Фошань Наньши» в Кубке Китая

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 17 матчей.

Сегодня команда российского тренера одержала победу над «Фошань Наньши» (1:0) в 1/16 финала Кубка Китая.

В 17 играх при Слуцком «Шанхай» одержал 13 побед и четырежды сыграл вничью, общий счет – 33:6.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок страны.

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27 комментариев
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Волгоградский Алонсо)
+58
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Байер уже проиграл, Викторыч
+49
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Ответ Lordk
Комментарий скрыт
Да вот, просто так
+23
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+23
Привет Мостовому от тренера не умеющего чеканить и не игравшего в футбол!
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+21
Как так вообще получается что смотреть чемпионат далекого китая интересно? Как вышло что российский тренер научил другую страну годно играть?
Они его сборную возглавитб не позваЛи еще?
Великий Дракон ЛЕОНИД))
+6
0
+6
Ответ Старый Сухи
Привет Мостовому от тренера не умеющего чеканить и не игравшего в футбол!
Насколько я знаю Слуцкий играл в футбол за Ротор. Но из за травмы завершили очень рано карьеру
+6
-1
+5
Слуцкий не только кресло шатает, но и рекорды
+3
0
+3
Ответ Juventini
Слуцкий открывает дорогу российским тренерам в Китае, для мостового в том числе
Мостового возьмут шить бутсы на фабрику.
+3
0
+3
Викторович громит рекорды!
+3
-1
+2
Ответ Michael Scott
Расслабьтесь, Слуцкий в чемпионате уже на 2-ом месте
и?
+2
0
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Ответ Michael Scott
Расслабьтесь, Слуцкий в чемпионате уже на 2-ом месте
И че? Второе место плохо или что?
+2
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Топ!
+2
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Ответ Lordk
Комментарий скрыт
Алонсо тренирует Байер, и вместе с Байером достиг рекордной серии без поражений
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Ответ Lordk
Комментарий скрыт
Ещё можно спросить, почему Волгоградский?
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Мостового возьмут шить бутсы на фабрику.
Да, в фирму abibas
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Ответ Крыло советов
Насколько я знаю Слуцкий играл в футбол за Ротор. Но из за травмы завершили очень рано карьеру
Не за Ротор, да и карьерой сложно назвать
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Ответ Stepan Marchenko
Алонсо тренирует Байер, и вместе с Байером достиг рекордной серии без поражений
Спасибо! )
А то я думал про Алонсо из Ф1, и никак не мог связать это в логическую цепочку )
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Думается, эта команда могла бы выиграть АПЛ и уж точно побороться за место в тройке чемпионата Саудовской Аравии.
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УДАЧИ, Леонид Викторович !
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ШанхайСлуцкогоБезПоражений
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Слуцкий открывает дорогу российским тренерам в Китае, для мостового в том числе
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этот шанхай не остановить !!!!!!!!!!!!!
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Еще вернётся в РПЛ
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