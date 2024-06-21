«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 17 матчей. Сегодня обыграли «Фошань Наньши» в Кубке Китая

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 17 матчей.

Сегодня команда российского тренера одержала победу над «Фошань Наньши» (1:0) в 1/16 финала Кубка Китая.

В 17 играх при « » одержал 13 побед и четырежды сыграл вничью, общий счет – 33:6.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок страны.

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