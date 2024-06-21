Тэйлор отменил гол Симонса Франции из-за офсайда у Думфриса
Гол Хави Симонса в ворота Франции не был засчитан из-за офсайда.
Полузащитник сборной Нидерландов нанес точный удар на 69-й минуте матча Евро-2024.
Главный судья Энтони Тэйлор обсудил момент с лайнсменом и зафиксировал офсайд у защитника Дензела Думфриса, в момент удара находившегося рядом с воротами. Затем арбитр проконсультировался с видеоассистентом и получил подтверждение принятого решения.
Счет остался прежним – 0:0.
Изображение: кадр из трансляции NOS
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