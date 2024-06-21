Тэйлор отменил гол Симонса Франции из-за офсайда у Думфриса

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу судьи Евро-2024 Энтони Тэйлор видеоповторы Дензел Думфрис Хави Симонс Футбол

Гол Хави Симонса в ворота Франции не был засчитан из-за офсайда.

Полузащитник сборной Нидерландов нанес точный удар на 69-й минуте матча Евро-2024.

Главный судья Энтони Тэйлор обсудил момент с лайнсменом и зафиксировал офсайд у защитника Дензела Думфриса, в момент удара находившегося рядом с воротами. Затем арбитр проконсультировался с видеоассистентом и получил подтверждение принятого решения.

Счет остался прежним – 0:0.

Изображение: кадр из трансляции NOS

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70 комментариев
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Верно отменил. Там не только офсайд, Думфрис стоял в том месте, куда должен был прыгать вратарь
+61
-14
+47
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Нахождение Думфриса не давало Меньяну прыгнуть к мячу. А достал бы он или нет - не столь важно уже. Оценивается не это, а влияние игрока на эпизод.
+28
-8
+20
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Так правило надо менять или гол украли?
+20
-3
+17
Голландец стоял между вратарем и траекторией мяча. Это ли не активная позиция? Отменили по делу.
+21
-5
+16
Ответ kicker177
Комментарий скрыт
Играют Франция и Нидерланды, судит англичанин.
Вася из Мухосранска: "хмм, как бы сюда приплести Россиюшку?"
+11
0
+11
Все правильно
+21
-11
+10
Ответ Evgeniy Filipchuk
Чистый гол, трактовки говорят, что игрок не должен закрывать обзор вратарю, он его не закрывал, мяча не касался, а вратарь даже не прыгал
Куда ему прыгать? В игрока?
+12
-3
+9
Как-то много не засчитаных голов на турнире
+14
-5
+9
Ответ Михо
Верно отменил. Там не только офсайд, Думфрис стоял в том месте, куда должен был прыгать вратарь
проблема в том, что вратарь даже не шелохнулся и там и без Думфриса был бы верный гол. Голландцам чисто не повезло
+10
-2
+8
Ответ Артем Артем
Как-то много не засчитаных голов на турнире
Но все по правилам) Разве, что гол бельгийцев можно было оспорить, при разных трактовках)
+9
-1
+8
Ответ kicker177
Комментарий скрыт
Не пошел смотреть, потому что судьи на ВАР посмотрели эпизод и согласились с поднятым флажком линейного 8 лет применяется ВАР,, но вам 8 лет мало, видимо, чтобы понять "почему он не ходит смотреть"
+7
0
+7
Ответ kicker177
Комментарий скрыт
Тебя нужно поучить работе ВАР. Главный судья идет смотреть, если у судей, которые смотрят возникают сомнения по эпизоду и нет единого мнения. Не обязательно каждый раз бегать к монитору
+8
-1
+7
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Не имеет смысла говорить о "имел / не имел шанс отбить удар". Думфрис влиял на эпизод, отмена гола абсолютно по правилам. В АПЛ и при более дурацких пассивных оффсайдах голы отменяли)
+7
-3
+4
Меньян бы не спас, но это не отменяет того факта, что Думфрис мешал ему
+10
-6
+4
четко судьи сработали. долго тянули только
+5
-2
+3
Ответ Михо
Верно отменил. Там не только офсайд, Думфрис стоял в том месте, куда должен был прыгать вратарь
Если бы Думфрис там не стоял, Меньян бы все равно не успел прыгуть
+10
-7
+3
Сомнительно, но окэй
+3
-1
+2
Ответ Dr. Heisenberg
Вот с такими оффсайдами надо что-то делать. В последнее время, как казалось, стали попроще к таким моментам относиться, а несколько лет назад прям все подряд отменяли. И вот опять. Если нап входит в контакт с вратарем или игроком, тогда да - оффсайд, а такое - он даже обзор вратарю не перекрывал.
среагировать то помешал, очевидно
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Ответ Mr. Jones
Он сам не знает, для него главное, чтобы его любимцы всегда выигрывали.) В футболе это, к сожалению, норма.
Ну так вот и захотелось уточнить, а то чувствуется внутренняя боль, но неясен путь к просветлению.
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Ответ Евгений Орлов
Уныленький матч честно говоря, два африканских ДЮСШ во главе с физруками. Один выпустил на поле 3 опорников, другой вообще видимо никаких установок не даёт, а выпускает игроков из принципа кто больше рэп альбомов выпустил
Почему 2 африканских? Один - суринамский (это Ю.Америка)
+2
0
+2
Ответ Evgeniy Filipchuk
Чистый гол, трактовки говорят, что игрок не должен закрывать обзор вратарю, он его не закрывал, мяча не касался, а вратарь даже не прыгал
А как он прыгнет когда игрок преграждает путь?
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Ответ янетыитынея
Комментарий удален модератором
Вот пойди и со своим дядей так пообщайся.
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Ответ янетыитынея
Вратарь бы в любом случае не смог ничего сделать. Просто ограбили голландцев.
Аргумент с "бы" не работает и ни в каких правилах не прописан. Если игрок в офсайде мешает играть вратарю, даже если он лежит, то офсайд однозначно активный.
+1
0
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Ответ янетыитынея
Не плачь, Йети-17. Всё хорошо.
Не всё хорошо, есть повод всплакнуть. Всяким "янетыитынея" интернет проводят без справки из дурки.
+1
0
+1
Вот с такими оффсайдами надо что-то делать. В последнее время, как казалось, стали попроще к таким моментам относиться, а несколько лет назад прям все подряд отменяли. И вот опять. Если нап входит в контакт с вратарем или игроком, тогда да - оффсайд, а такое - он даже обзор вратарю не перекрывал.
+4
-3
+1
Ответ kicker177
Что случилось с этим сайтом
Сайт в порядке, это у тебя не все хорошо.
+2
-1
+1
Ответ STB
8 лет - достатчрный срок, чтобы понять , если смотришь футбол хотя бы регулярно
Справедливости ради, смотрю футбол уже лет 6 как не регулярно, кроме крупных турниров. Возможно вы правы
+1
0
+1
Ответ kicker177
Завидую людям, которые все знают)
8 лет - достатчрный срок, чтобы понять , если смотришь футбол хотя бы регулярно
+1
0
+1
Ответ U
Так правило надо менять или гол украли?
Он сам не знает, для него главное, чтобы его любимцы всегда выигрывали.) В футболе это, к сожалению, норма.
+3
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Всё неправильно
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