Тэйлор отменил гол Симонса Франции из-за офсайда у Думфриса

Гол Хави Симонса в ворота Франции не был засчитан из-за офсайда.

Полузащитник сборной Нидерландов нанес точный удар на 69-й минуте матча Евро-2024.

Главный судья обсудил момент с лайнсменом и зафиксировал офсайд у защитника , в момент удара находившегося рядом с воротами. Затем арбитр проконсультировался с видеоассистентом и получил подтверждение принятого решения.

Счет остался прежним – 0:0.

Изображение: кадр из трансляции NOS

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