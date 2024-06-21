Тарасова о словах Конюхова: «Овечкин – выдающийся спортсмен, лицо нашего хоккея. Как не стыдно? Бред: руки он не подаст. Да и черт с ней, не очень‑то и хотелось»

Теги Вашингтон Татьяна Тарасова Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Татьяна Тарасова раскритиковала слова Федора Конюхова про Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Человек вообще не в курсе, что каждый спортсмен может выступать в любой стране и представлять свою родину.

Рядом с Александром всегда пишется Россия, объявляется название нашей страны, стоит наш флаг. Даже разговоров никаких быть не может, что он представляет нашу страну.

Это что такое?! Бред какой‑то: руки он ему не подаст. Да и черт с его рукой, не очень‑то и хотелось. Что это за высказывания?

Александр – выдающийся спортсмен и лицо нашего хоккея. Как не стыдно так говорить?

Конюхов, видимо, не понимает, что времена изменились. Наши хоккеисты играют по всему миру и прославляют наше отечество.

Овечкин уже 20 лет играет в Америке, но присутствует тут на всех мероприятиях по спорту, занимается им тут и помогает.

Александр – это человек‑победа. А Конюхову нужно думать, прежде чем такие вещи говорить», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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31 комментарий
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Лицо России и истинный патриот с американским паспортом.
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Уважаю Конюхова, но Тарасова права. Он перегнул про Саню.
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Ответ Nik8200
Уважаю Конюхова, но Тарасова права. Он перегнул про Саню.
Ни первый, ни вторая - давно уже не заслуживают уважения.
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А каким образом, играя 20 лет в США, и плятя налоги именно там, Овечкин прославляет Россию, только тем, что он родился и вырос в России? Какие-то опять двойные стандарты.
+8
-5
+3
Ответ sd4fmwrvz8
Тарасова то что психанула?подгорело у нее жестко,тоже видимо недвижимость и загран паспорт какой-то страны есть
так она совсем недавно козыряла, сколько у неё гражданств и видов на жительство
+3
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+2
Ответ Ковид 07.10.52
Сколько вылила на человека , высказавшего свое мнение про человека , когда Тарасова в патриотическом запое, а Овечкин развлекает публику врагов. А время покажет, чье мнение было правильным.
Время покажет, что все мнения были правильными.
+3
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+2
Ответ Nik8200
Уважаю Конюхова, но Тарасова права. Он перегнул про Саню.
Ну вот и началось. патриоты модные начали грызться между собой, скоро , как в 37-м будут убирать неправильных.
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+2
Федя сам где только не блуждает, а мог бы и одной Россией обойтись - страна большая.)
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Та фигня, которую зачастую несет Татьяна Анатольевна, стоит того, что наговорил Конюхов. И тем не менее, Конюхов тоже гигант, но в своем деле, имеет право на мнение, не хотите - не спрашивайте, а тем более не публикуйте, ибо смысл публикации - исключительно хайп. Убогий писака подхихикивает над человеком, пережившим нечеловеческое.
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Овечкин - лицо НЕ вашего хоккея!
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А что толку от побед Овечкина для России?
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В принципе, у каждого своё мнение.
Конюхов высказал своё, Тарасова своё.
Каждый имеет право.
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а как спортсмен может еще прославить свою страну кроме как личными достижениями? Со сборной не сложилось ввиду различных обстоятельств (медали ЧМ к великим достижениям все-таки трудно отнести). А чем Овечкин был бы полезен, выступая в КХЛ? Уверен, что мотивация у него закончилась бы еще лет 10 назад. А так, Ови идет на величайшее достижение в истории хоккея (НХЛ для меня - это именно мировой чемпионат лучших хоккеистов) и, если он побьет этот рекорд, то на долгое время российский триколор будет возвышаться и служить ориентиром для лучших снайперов хоккейного мира. Можно сказать, что поднимет российский флаг на Эвересте. Чем не достижение и прославление страны? Какие претензии вообще к Овечкину могут быть? Тут явно личная ненависть или зависть, только не пойму откуда она у Конюхова
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Тарасова то что психанула?подгорело у нее жестко,тоже видимо недвижимость и загран паспорт какой-то страны есть
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Тарасова + Конюхов -
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Ответ БезызбежноНаКрасный
так она совсем недавно козыряла, сколько у неё гражданств и видов на жительство
Потому и психанула за живое задело и ее это,по факту он сказал истину а на счет руки это его личное желание,раз нам по тв рассказывают про патриотизм каждый день,тогда почему должны героями считаться патриотами те которые сидят на двух стульях ради своей выгоды живя в другой стране,мне например его рекорд нафиг ни сдался
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-2
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Ответ sd4fmwrvz8
Потому и психанула за живое задело и ее это,по факту он сказал истину а на счет руки это его личное желание,раз нам по тв рассказывают про патриотизм каждый день,тогда почему должны героями считаться патриотами те которые сидят на двух стульях ради своей выгоды живя в другой стране,мне например его рекорд нафиг ни сдался
да, тут как-то сильно пахнет "ласковым телком с двумя мамками", как гласит старая пословица.
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Ответ Пылесос
Объяснил бы кто ему простой факт, что играя в НХЛ, которую смотрят сотни миллионов в мире, Овечкин прославляет Россию в разы эффективнее, чем, если бы играл в КХЛ. "Ну какой же вы тупой".
А еще у него там контракт на восемь миллионов зеленых денег в год. Если Вы эксперт по НХЛ и КХЛ, то знаете, что это практически максимально допустимая (потолок зарплат) сумма для целой команды КХЛ.
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Ответ alexnew
А что толку от побед Овечкина для России?
а что толку от побед Роналду для Португалии? Что за бред ты несешь?
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Услышал бы А.В.Тарасов слова своей дочурки..
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Кто такая Тарасова и кто такой Конюхов? Чувствуете разницу? Конюхов глыба, невероятного мужества человек. Тарасова так себе, явно либералам сочуствует.
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