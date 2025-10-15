  • Спортс
  Тренер Боливии о сборной России: «Очень мощный соперник. У нее были бы отличные шансы побороться за место в шестерке в Южной Америке»
3

Тренер Боливии о сборной России: «Очень мощный соперник. У нее были бы отличные шансы побороться за место в шестерке в Южной Америке»

Тренер сборной Боливии оценил поражение от России (0:3) в товарищеском матче.

– Мы сегодня встретились с очень сильным и мощным соперником, хорошо технически подготовленным. Для нас это была сложная игра. Мы совершили ряд ошибок, сборная России хорошо прессинговала. Матчи такого уровня всегда очень полезны. 

Мы можем сделать выводы из этой игры и обязательно сделаем их. Поймем, как улучшить нашу игру. В преддверии матчей против Кореи и Японии, которые уже обыграли Парагвай и Бразилию, нам нужно будет очень хорошо подготовиться, потому что это тоже очень серьезные соперники.

– Вы довольно лестно отозвались об игре сборной России. На какое место она бы претендовала, если бы выступала в латиноамериканском отборе на чемпионат мира?

– У нас очень много хороших команд, мощных и сильных игроков, которые играют в лучших европейских клубах. Ответить на этот вопрос сложно. Но точно могу сказать: тот высокий уровень, который есть у российской сборной, позволил бы ей пройти квалификацию и выйти на чемпионат мира. 

У нас есть шесть мест: пять из них почти постоянно занимают Колумбия, Уругвай, Эквадор, Аргентина и Бразилия. Остается одно место, за которое постоянно сражаются Чили, Перу и Боливия. Думаю, если бы Россия играла в латиноамериканской конфедерации, у нее были бы отличные шансы побороться за место в этой шестерке, – сказал Оскар Вильегас.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
