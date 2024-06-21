Глушенков после перехода в «Зенит»: «Локо» навсегда останется в моем сердце. Это был один из лучших этапов моей футбольной жизни»
Максим Глушенков обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Зенит».
Полузащитник подписал с петербуржцами контракт по схеме «4+1».
«Уважаемая команда и болельщики «Локомотива»! Сегодня я покидаю клуб, но, надеюсь, оставляю добрую память о себе в красно‑зеленой семье. На протяжении полутора сезонов я каждый день выкладывался на 150%, чтобы помогать команде добиваться результатов. В любой ситуации своими действиями старался радовать вас.
В тех результатах и рекордах, которые получилось достичь в футболке «Локомотива», есть большая заслуга не только меня и моих партнеров, но и каждого из вас: все ваши эмоции помогали мне идти вперед, расти и добиваться новых высот. Отдельно хочу поблагодарить тренерский штаб и моих партнеров, без которых мой прогресс был бы невозможен.
Выступая за «Локомотив», я был всегда с вами честен: и на поле, и за его пределами. Хочу остаться честен и сейчас. Наступило время перейти к следующему этапу карьеры, но что бы ни произошло дальше, «Локомотив» навсегда останется в моем сердце, ведь это был один из лучших этапов моей футбольной жизни. Спасибо вам большое за поддержку!» — написал Глушенков в соцсетях.
И да. Я верю в Глушенкова. Пример Далера Кузяева, который сначала в России заработал денег на "правильном паспорте", попутно выиграв с Зенитом несколько титулов, а затем уехал в Европу, до сих пор стоит перед глазами.
Жаль что уходит, но в любом случае спасибо за эти полтора ярких сезона!
Зенит - 57 очков (оба раза проиграл Локомотиву)
Локомотив - 53 очка (оба раза обыграл Зенит)
При этом три гола в двух матчах вам отгрузил именно Глушенков.
И Тикнизян два забил, которого вы тоже как сороки тащили к себе уже зимой.
совсем не конкурент?
совсем не ослабление конкурента?
P.S. И кто минусанул Ваш коммент? Имхо, он абсолютно нейтральный и не оскорбительный. Я плюсанул - чисто для восстановления равновесия :)
С контрактами это уже очевидно, что вина руководства Локомотива
на все претензии и обидки у кого они будут есть один ответ - лярд деревянных за контракт. в принципе добавить больше нечего, единственное наверное руководству локомотива стоило еще в середине сезона озадачиться более правильным контрактом и суммой отступных для своего самого главного актива. более чем уверен, за максима зенит отстегнул бы и 10 и 15 лямов зелени
Во вторых, к концу контракта и сумма продажи может упасть и свободным агентом вариант появится уйти.
В итоге, с возможным переездом в Европу сильных проблем не будет. А здесь и сейчас высокая зп и реальная возможность брать трофеи. Переход вполне логичен.
Просто интересно по вопросу отступных у питерцев и перспектив желающих в Европу, но едущих в Питер