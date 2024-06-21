Глушенков после перехода в «Зенит»: «Локо» навсегда останется в моем сердце. Это был один из лучших этапов моей футбольной жизни» 

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия соцсети Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Зенит».

Полузащитник подписал с петербуржцами контракт по схеме «4+1».

«Уважаемая команда и болельщики «Локомотива»! Сегодня я покидаю клуб, но, надеюсь, оставляю добрую память о себе в красно‑зеленой семье. На протяжении полутора сезонов я каждый день выкладывался на 150%, чтобы помогать команде добиваться результатов. В любой ситуации своими действиями старался радовать вас. 

В тех результатах и рекордах, которые получилось достичь в футболке «Локомотива», есть большая заслуга не только меня и моих партнеров, но и каждого из вас: все ваши эмоции помогали мне идти вперед, расти и добиваться новых высот. Отдельно хочу поблагодарить тренерский штаб и моих партнеров, без которых мой прогресс был бы невозможен.

Выступая за «Локомотив», я был всегда с вами честен: и на поле, и за его пределами. Хочу остаться честен и сейчас. Наступило время перейти к следующему этапу карьеры, но что бы ни произошло дальше, «Локомотив» навсегда останется в моем сердце, ведь это был один из лучших этапов моей футбольной жизни. Спасибо вам большое за поддержку!» — написал Глушенков в соцсетях.

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61 комментарий
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Как фанату Локо очень жаль, что он покидает кЛуб но давайте будем объективны. Он не клялся в любви к Локо. Говорил, что футбол для него чисто работа, следовательно будет идти туда, где посчитает лучше. Локомотив сейчас экономит и не ставит перед собой реальных задач выиграть турнир. Если он ставил перед собой задачу засверкать в РПЛ и уехать в Европу, то конечно ему лучше было бы остаться в Локо, так как у него здесь было гарантировано много игрового времени и отступные 6 млн евро, которые может позволить себе любой европейский середняк. В этом плане Зенит не очевидный выбор, так как хрен Андрееву в Зените позволят прописать такие маленькие отступные + там очень высокая конкуренция, что не дает Максу никаких гарантий игрового времени. Но опять же, может он и не ставит себе цели уехать в Европу. Может он просто хотел добраться до самого сильного клуба России и очень много зарабатывать. Да и из Зенита он в принципе может уехать в Европу (но для этого ему нужно будет штамповать сезоны как прошедший в Локо, так как ценник выше 15 млн, которые скорее всего пропишет Зенит, может потянуть лишь богатый клуб из Европы). В любом случае претензии лишь к руководству Локо, которое соглашается на такие условия роботы с Андреевым.
+47
-1
+46
Спасибо на добром слове, Макс, никаких обид, тебе удачи. Главное не зачахни рядом с Изидором
+53
-8
+45
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Комментарий скрыт
А в локо были просто деньги
+25
-7
+18
Ответ тот самый Кадрус
Как фанату Локо очень жаль, что он покидает кЛуб но давайте будем объективны. Он не клялся в любви к Локо. Говорил, что футбол для него чисто работа, следовательно будет идти туда, где посчитает лучше. Локомотив сейчас экономит и не ставит перед собой реальных задач выиграть турнир. Если он ставил перед собой задачу засверкать в РПЛ и уехать в Европу, то конечно ему лучше было бы остаться в Локо, так как у него здесь было гарантировано много игрового времени и отступные 6 млн евро, которые может позволить себе любой европейский середняк. В этом плане Зенит не очевидный выбор, так как хрен Андрееву в Зените позволят прописать такие маленькие отступные + там очень высокая конкуренция, что не дает Максу никаких гарантий игрового времени. Но опять же, может он и не ставит себе цели уехать в Европу. Может он просто хотел добраться до самого сильного клуба России и очень много зарабатывать. Да и из Зенита он в принципе может уехать в Европу (но для этого ему нужно будет штамповать сезоны как прошедший в Локо, так как ценник выше 15 млн, которые скорее всего пропишет Зенит, может потянуть лишь богатый клуб из Европы). В любом случае претензии лишь к руководству Локо, которое соглашается на такие условия роботы с Андреевым.
По делу.

И да. Я верю в Глушенкова. Пример Далера Кузяева, который сначала в России заработал денег на "правильном паспорте", попутно выиграв с Зенитом несколько титулов, а затем уехал в Европу, до сих пор стоит перед глазами.
+17
-3
+14
Лично у меня таких эмоций и чуйки в духе «этот парень сделает красоту и перевернет матч» не было со времен Измайлова.

Жаль что уходит, но в любом случае спасибо за эти полтора ярких сезона!
+13
-1
+12
Ответ Алекс 777
Если клаудинью продадут, то норм у него будет.
Даже если и не продадут Клауда, то уровень Глушенкова позволит ему бороться за место в старте на постоянной основе.
+11
-3
+8
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Комментарий скрыт
Да такого нигде нет, трудно себе представить чтоб игрок из середняка апл или ла лиги столкнулся с хейтом от своих болел при переходе в топ клуб. Единственное объяснение - они почему то считают локо конкурентом Зениту в борьбе за титул или что, я не понимаю.
+23
-16
+7
Ответ Rosenbaum
А может усадить на лавку...примеров в Зените много...
Таких примеров много... в каждом клубе. Заявка на 25 игроков, в каждом клубе, а на поле выходят только 11. Априори, кто-то больше на поле, кто-то больше на скамейке. Элементарные вещи вы задолбали как мантру, на автомате, чаще не вникая в суть.
+2
0
+2
Ответ Тмб68рус
Спасибо на добром слове, Макс, никаких обид, тебе удачи. Главное не зачахни рядом с Изидором
Если клаудинью продадут, то норм у него будет.
+5
-3
+2
Ответ xyg2rdwzx4
Да такого нигде нет, трудно себе представить чтоб игрок из середняка апл или ла лиги столкнулся с хейтом от своих болел при переходе в топ клуб. Единственное объяснение - они почему то считают локо конкурентом Зениту в борьбе за титул или что, я не понимаю.
Итоги сезона:
Зенит - 57 очков (оба раза проиграл Локомотиву)
Локомотив - 53 очка (оба раза обыграл Зенит)
При этом три гола в двух матчах вам отгрузил именно Глушенков.
И Тикнизян два забил, которого вы тоже как сороки тащили к себе уже зимой.

совсем не конкурент?
совсем не ослабление конкурента?
+2
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+2
Ответ Owen_the_Simple
И что он там делает, в Европе? Два раза за сезон жмёт руку звёздам из ПСЖ? Неочевидный прогресс, по-моему.
Так-то да. Но... Мечта не обязана быть рациональной ;)

P.S. И кто минусанул Ваш коммент? Имхо, он абсолютно нейтральный и не оскорбительный. Я плюсанул - чисто для восстановления равновесия :)
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Москва-Питер-Сочи
+1
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Ответ тот самый Кадрус
Будем надеется, что уедет он все в более молодом возрасте и в более именитый и статусный клуб. Если конечно он вообще ставит перед собой такую цель. Может он как Акинфеев домосед.
Для "домоседства" и сравнения с Акинфеевым у Глушенкова в трудовой биографии накопилось слишком много клубов к его 24-м годам :)
+1
0
+1
«Локо» навсегда останется в моем сердце, а бабло Газпрома в моём кармане.
+1
0
+1
Мало кто не перешел бы на его месте. Но все равно какой-то мерзкий осадок. Наверное, болелы КС испытали что-то похожее, когда к нам Пиняев и Глушенков переходили.
+3
-2
+1
Ответ Rosenbaum
А может усадить на лавку...примеров в Зените много...
Перечисляй
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
По делу. И да. Я верю в Глушенкова. Пример Далера Кузяева, который сначала в России заработал денег на "правильном паспорте", попутно выиграв с Зенитом несколько титулов, а затем уехал в Европу, до сих пор стоит перед глазами.
Только вот в возрасте Кузяева уехать можно будет только в клуб уровня Гавра
+1
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Ответ Owen_the_Simple
Что такое "ослабление конкурента"? Контракты нормально составляйте.
Я отвечал на саркастическое сообщение, что мол Локомотив не конкурент Зениту.
С контрактами это уже очевидно, что вина руководства Локомотива
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+1
Ответ тот самый Кадрус
Как фанату Локо очень жаль, что он покидает кЛуб но давайте будем объективны. Он не клялся в любви к Локо. Говорил, что футбол для него чисто работа, следовательно будет идти туда, где посчитает лучше. Локомотив сейчас экономит и не ставит перед собой реальных задач выиграть турнир. Если он ставил перед собой задачу засверкать в РПЛ и уехать в Европу, то конечно ему лучше было бы остаться в Локо, так как у него здесь было гарантировано много игрового времени и отступные 6 млн евро, которые может позволить себе любой европейский середняк. В этом плане Зенит не очевидный выбор, так как хрен Андрееву в Зените позволят прописать такие маленькие отступные + там очень высокая конкуренция, что не дает Максу никаких гарантий игрового времени. Но опять же, может он и не ставит себе цели уехать в Европу. Может он просто хотел добраться до самого сильного клуба России и очень много зарабатывать. Да и из Зенита он в принципе может уехать в Европу (но для этого ему нужно будет штамповать сезоны как прошедший в Локо, так как ценник выше 15 млн, которые скорее всего пропишет Зенит, может потянуть лишь богатый клуб из Европы). В любом случае претензии лишь к руководству Локо, которое соглашается на такие условия роботы с Андреевым.
Ну про 15 млн и богатый клуб из Европы ты загнул, конечно)) Высокая конкуренция может помочь стать еще сильнее.
+3
-2
+1
Приятный парень удачи!
+4
-3
+1
Ответ Owen_the_Simple
Что такое "ослабление конкурента"? Контракты нормально составляйте.
Разумеется, в этой ситуации претензии не к Зениту, который воспользовался ситуацией, а к менеджменту Локо, который прогнулся под Андреева
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Вернёшься потом туда в аренду ещё,не переживай
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Ответ Nik Yeremich
"Мусорный бак вместо сердца"
У некоторых вместо головы.
+1
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+1
Ответ Caracalla
Здорово, удачи в еврокубках!
и вам тоже
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Ответ тот самый Кадрус
Как фанату Локо очень жаль, что он покидает кЛуб но давайте будем объективны. Он не клялся в любви к Локо. Говорил, что футбол для него чисто работа, следовательно будет идти туда, где посчитает лучше. Локомотив сейчас экономит и не ставит перед собой реальных задач выиграть турнир. Если он ставил перед собой задачу засверкать в РПЛ и уехать в Европу, то конечно ему лучше было бы остаться в Локо, так как у него здесь было гарантировано много игрового времени и отступные 6 млн евро, которые может позволить себе любой европейский середняк. В этом плане Зенит не очевидный выбор, так как хрен Андрееву в Зените позволят прописать такие маленькие отступные + там очень высокая конкуренция, что не дает Максу никаких гарантий игрового времени. Но опять же, может он и не ставит себе цели уехать в Европу. Может он просто хотел добраться до самого сильного клуба России и очень много зарабатывать. Да и из Зенита он в принципе может уехать в Европу (но для этого ему нужно будет штамповать сезоны как прошедший в Локо, так как ценник выше 15 млн, которые скорее всего пропишет Зенит, может потянуть лишь богатый клуб из Европы). В любом случае претензии лишь к руководству Локо, которое соглашается на такие условия роботы с Андреевым.
всё правильно написано.
на все претензии и обидки у кого они будут есть один ответ - лярд деревянных за контракт. в принципе добавить больше нечего, единственное наверное руководству локомотива стоило еще в середине сезона озадачиться более правильным контрактом и суммой отступных для своего самого главного актива. более чем уверен, за максима зенит отстегнул бы и 10 и 15 лямов зелени
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Ответ Поцелуй Оздоева
Ну про 15 млн и богатый клуб из Европы ты загнул, конечно)) Высокая конкуренция может помочь стать еще сильнее.
Я разве сказал, что он гарантировано сядет на лавку и перестанет прогрессировать и не станет сильнее? Конечно может, чего я ему и желаю но уехать в Европу при этом ему будет сложнее, так как Зенит за дорого берет и за дорого продает. Европейские клубы предпочитают не рисковать и не платить много за россиян, так как российские футболисты редко ведут себя профессионально и такие, как Головин являются исключением из правил.
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Ответ тот самый Кадрус
Как фанату Локо очень жаль, что он покидает кЛуб но давайте будем объективны. Он не клялся в любви к Локо. Говорил, что футбол для него чисто работа, следовательно будет идти туда, где посчитает лучше. Локомотив сейчас экономит и не ставит перед собой реальных задач выиграть турнир. Если он ставил перед собой задачу засверкать в РПЛ и уехать в Европу, то конечно ему лучше было бы остаться в Локо, так как у него здесь было гарантировано много игрового времени и отступные 6 млн евро, которые может позволить себе любой европейский середняк. В этом плане Зенит не очевидный выбор, так как хрен Андрееву в Зените позволят прописать такие маленькие отступные + там очень высокая конкуренция, что не дает Максу никаких гарантий игрового времени. Но опять же, может он и не ставит себе цели уехать в Европу. Может он просто хотел добраться до самого сильного клуба России и очень много зарабатывать. Да и из Зенита он в принципе может уехать в Европу (но для этого ему нужно будет штамповать сезоны как прошедший в Локо, так как ценник выше 15 млн, которые скорее всего пропишет Зенит, может потянуть лишь богатый клуб из Европы). В любом случае претензии лишь к руководству Локо, которое соглашается на такие условия роботы с Андреевым.
Ну, во первых, если он в Зените застолбит место в основе - то, по нынешним меркам, ценник в 15млн Может себе позволить огромное количество клубов из топ 5 лиг Европы (в АПЛ вообще любой).
Во вторых, к концу контракта и сумма продажи может упасть и свободным агентом вариант появится уйти.
В итоге, с возможным переездом в Европу сильных проблем не будет. А здесь и сейчас высокая зп и реальная возможность брать трофеи. Переход вполне логичен.
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Ответ Циник Петербургский
По делу. И да. Я верю в Глушенкова. Пример Далера Кузяева, который сначала в России заработал денег на "правильном паспорте", попутно выиграв с Зенитом несколько титулов, а затем уехал в Европу, до сих пор стоит перед глазами.
Будем надеется, что уедет он все в более молодом возрасте и в более именитый и статусный клуб. Если конечно он вообще ставит перед собой такую цель. Может он как Акинфеев домосед.
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Ответ Owen_the_Simple
И что он там делает, в Европе? Два раза за сезон жмёт руку звёздам из ПСЖ? Неочевидный прогресс, по-моему.
Ещё Головину руку жмёт))
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Ответ тот самый Кадрус
Как фанату Локо очень жаль, что он покидает кЛуб но давайте будем объективны. Он не клялся в любви к Локо. Говорил, что футбол для него чисто работа, следовательно будет идти туда, где посчитает лучше. Локомотив сейчас экономит и не ставит перед собой реальных задач выиграть турнир. Если он ставил перед собой задачу засверкать в РПЛ и уехать в Европу, то конечно ему лучше было бы остаться в Локо, так как у него здесь было гарантировано много игрового времени и отступные 6 млн евро, которые может позволить себе любой европейский середняк. В этом плане Зенит не очевидный выбор, так как хрен Андрееву в Зените позволят прописать такие маленькие отступные + там очень высокая конкуренция, что не дает Максу никаких гарантий игрового времени. Но опять же, может он и не ставит себе цели уехать в Европу. Может он просто хотел добраться до самого сильного клуба России и очень много зарабатывать. Да и из Зенита он в принципе может уехать в Европу (но для этого ему нужно будет штамповать сезоны как прошедший в Локо, так как ценник выше 15 млн, которые скорее всего пропишет Зенит, может потянуть лишь богатый клуб из Европы). В любом случае претензии лишь к руководству Локо, которое соглашается на такие условия роботы с Андреевым.
Хм... После Аршавина кого-то покупали из россиян в Европу из Зенита? Кого вообще из Зенита в Европу напрямую покупали за последние лет эдак 5-7?

Просто интересно по вопросу отступных у питерцев и перспектив желающих в Европу, но едущих в Питер
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