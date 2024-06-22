Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Яри Курри рекорды Реджи Лич Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16).

Форвард «Эдмонтона» отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 3-3).

В активе 32-летнего нападающего стало 22 (16+6) очка в 24 играх в текущем плей-офф.

Его 16 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали лучшим результатом в лиге в XXI веке.

Ранее оно принадлежало Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и Александру Овечкину (2018, «Вашингтон», 15 в 24).

Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и Яри Курри (1985, «Эдмонтон», 19 в 18).

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Флорида
21 комментарий
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Овечкина уже в этом веке и в регулярке и в Кубке обошли
+31
-3
+28
Сначала Конюх, потом ХайФай.... Вообще страх пепед бкдущим депутатом потеряли.
+24
-8
+16
Зак Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16) и передал привет Никите П.
+14
-1
+13
Ответ El Cazador
Комментарий скрыт
Только д____б может называть ноунеймом человека, который бьёт рекорды этого века)
+14
-1
+13
Рад за Хаймана! Настоящий скромный позитивный трудяга, который только к 32 годам окончательно преодолел тупое неверие в него горе-специалистов от хоккея. Теперь можно сколько угодно рвать волосы на разных местах, но лучший снайпер ХХI века в Кубке Стэнли только он и никто больше!
+13
-1
+12
Ответ Машков Александр
А как там Никита П. по поводу Хаймана высказывался?
Говорит, что тот полено
+12
0
+12
Зак удивляет и впечатляет по-хорошему, очень крутое достижение!!!👏
+13
-2
+11
неплохо, для еврейского ботана, который пишет книги. Боровшегося со скептическим отношением к себе из-за влияния отца, которое якобы помогло ему в карьере
+12
-3
+9
Хайману - покер в 7-й игре и Коняшку.
+9
-1
+8
Ответ El Cazador
Комментарий скрыт
Смотрю, у него в регулярке 54 шайбы. Чей-то как-то многовато для ноунейма
+8
0
+8
Ответ Антон Никитин
Комментарий удален модератором
А как там Никита П. по поводу Хаймана высказывался?
+8
0
+8
Пал последний рекорд.
+5
0
+5
Ну так как насчет покера в следующей игре?
+4
0
+4
Последний раз 16 голов за один розыгрыш ПО до Хаймана забивал еще Павел Буре в знаменитом ПО-1994. Хайману, конечно, до Буре как до Луны, но он в любом случае молодец. Достижение значимое, пусть и при помощи двух сверхвыдающихся игроков современности.
Интересно, что при всей значимости голевого результата Хаймана, в истории Ойлерс он пока что делит 3-4-е место с Крейгом Симпсоном (по 16 голов, правда у Симпсона в ПО-1990 на 2 игры меньше). На 2-м месте Гретцки - 17 голов (ПО-1985), на 1-м месте Курри - 19 голов (ПО-1985).
+4
-1
+3
Зак Хайман классный мастер. Респект игроку!
+2
0
+2
Ответ Andry 72
Овечкина уже в этом веке и в регулярке и в Кубке обошли
в регулярке кто обошёл?
0
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Комментарий удален модератором
Ответ starina1
Хайману - покер в 7-й игре и Коняшку.
В случае победы Эдмонтона Коня дадут БигМаку. Это уже назначено. Даже ,если он просидит на лавке всю седьмую игру.) И в принципе заслуженно будет. Тащил всю команду за собою, показывая временами фантастическую игру.
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