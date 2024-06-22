Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина

Зак Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16).

Форвард « » отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 3-3).

В активе 32-летнего нападающего стало 22 (16+6) очка в 24 играх в текущем плей-офф.

Его 16 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали лучшим результатом в лиге в XXI веке.

Ранее оно принадлежало (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и (2018, «Вашингтон», 15 в 24).

Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и (1985, «Эдмонтон», 19 в 18).