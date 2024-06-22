Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16). Он обошел Кросби и Овечкина
Зак Хайман обновил рекорд НХЛ для XXI века по голам за один плей-офф (16).
Форвард «Эдмонтона» отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 3-3).
В активе 32-летнего нападающего стало 22 (16+6) очка в 24 играх в текущем плей-офф.
Его 16 шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли стали лучшим результатом в лиге в XXI веке.
Ранее оно принадлежало Сидни Кросби (2009, «Питтсбург», 15 голов в 24 играх) и Александру Овечкину (2018, «Вашингтон», 15 в 24).
Рекорд лиги делят Реджи Лич (1976, «Филадельфия», 19 в 16) и Яри Курри (1985, «Эдмонтон», 19 в 18).
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Интересно, что при всей значимости голевого результата Хаймана, в истории Ойлерс он пока что делит 3-4-е место с Крейгом Симпсоном (по 16 голов, правда у Симпсона в ПО-1990 на 2 игры меньше). На 2-м месте Гретцки - 17 голов (ПО-1985), на 1-м месте Курри - 19 голов (ПО-1985).