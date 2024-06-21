«Рубин» применит к Даку дисциплинарные и финансовые санкции из-за оскорбления сербов и македонцев: «Осуждаем дискриминацию на национальной, религиозной и расовой почве»

«Рубин» накажет Мирлинда Даку за оскорбления сербов и македонцев.

После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий « » и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.

«Нападающий Мирлинд Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.

Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.

По возвращению в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», – говорится в заявлении «Рубина».

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