«Рубин» применит к Даку дисциплинарные и финансовые санкции из-за оскорбления сербов и македонцев: «Осуждаем дискриминацию на национальной, религиозной и расовой почве»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Албании по футболу Евро-2024 дискриминация Мирлинд Даку Футбол

«Рубин» накажет Мирлинда Даку за оскорбления сербов и македонцев.

После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.

«Нападающий Мирлинд Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.

Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.

По возвращению в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», – говорится в заявлении «Рубина».

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41 комментарий
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"Сербы и татары братья навек! ", - говорится в заявлении Рубина.
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"Игрок принес извинения"

хах)) больше было похоже на "всех, кого оскорбил - всех прощаю!"
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С ним контракт надо разрывать клоуны
+31
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+18
чел призывает к убийствам и всем пофигу,при чем призывает на стадионе, через мегафон, ладно рубин, если выше никто, ничего не сделал, какой с его спрос, но уефа....про израиль так заряди, чтоб было с ним?
+26
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Оскорблять можно только "Крылья Советов" и ФК ""Уфа - говорится в заявлении «Рубина».
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Наивно было ждать, что с ним расторгнут контракт, увы. Но все равно, фу. Просто фу.
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+7
Ответ U
Наивно было ждать, что с ним расторгнут контракт, увы. Но все равно, фу. Просто фу.
При том что в заявке Рубина 5 сербов👀
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Странно, что он уже как два дня не игрок Рубина)))
+8
-3
+5
Ответ BVB 09
При том что в заявке Рубина 5 сербов👀
Интересно, он как в раздевалку то теперь зайдет
+5
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+5
После его "типа извинений" надо было вообще контракт разрывать
+6
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Продайте его лучше. Думаю покупатели будут. Игрок то он неплохой.
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С этой мерзостью надо контракт разрывать, а не принимать от него извинения
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Локо вроде интересовался им? Больше не интересуются, надеюсь.
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Сомнительно, что это его исправит. Но хоть что-то. Хотя, по-хорошему, надо куда-то сплавить к дикарям в европку.
+6
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Ответ Франк Небо
После его "типа извинений" надо было вообще контракт разрывать
Он их актив. Зачем разрывать контракт?
+3
-3
0
Ответ Slavnov
чел призывает к убийствам и всем пофигу,при чем призывает на стадионе, через мегафон, ладно рубин, если выше никто, ничего не сделал, какой с его спрос, но уефа....про израиль так заряди, чтоб было с ним?
Ровно тоже самое !
Это же не про ХАМАС ))
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таким ублюдкам не место в РФПЛ.
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И так, с пополнением. В Спартаке наркоторговец Промес, в Урале убийца ребёнка по пьяне Влут, в Оренбурге насильник душивший женщину и сбежавший от суда Томпсон, в Авангарде (КХЛ) изнасиловавший 12летнюю девочку Буше. Теперь у нас в Рубине нацист Даку который призывает к убийствам славян, но татары лишь пальчиком пообещали погрозить...
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Ответ icer23
Интересно, он как в раздевалку то теперь зайдет
На коленях или жопой вперёд
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Думаю, если этот нетоварищ планирует возвращаться в Казань (раз уж там его ждут), ему лучше сразу подготовить речь для рубиновских сербов. И получше, чем крайние "извинения".
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Это какой-то позор!
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По попке похлопает?
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Эспаньол разберется раз Рубин не может
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Рубин накажет, даст одну баранью ногу вместо двух...
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Вообще-то хотелось бы увидеть реакцию УЕФА.
Затем уже все остальные
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Были бы санкции к нему, оскорбив он англичан или французов?
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