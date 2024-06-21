«Рубин» применит к Даку дисциплинарные и финансовые санкции из-за оскорбления сербов и македонцев: «Осуждаем дискриминацию на национальной, религиозной и расовой почве»
«Рубин» накажет Мирлинда Даку за оскорбления сербов и македонцев.
После игры с Хорватией на Евро-2024 нападающий «Рубина» и сборной Албании выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА завел в отношении 26-летнего футболиста дисциплинарное дело. Игрок принес извинения.
«Нападающий Мирлинд Даку после матча Евро-2024 за национальную сборную Албании против Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики.
Наш клуб осознает ответственность за случившееся. ФК «Рубин» представляет многонациональный состав и всегда придерживается принципов уважения и равноправия, категорически осуждая любые формы дискриминации и оскорблений на национальной, религиозной или расовой почве.
По возвращению в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», – говорится в заявлении «Рубина».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
хах)) больше было похоже на "всех, кого оскорбил - всех прощаю!"
Это же не про ХАМАС ))
Затем уже все остальные