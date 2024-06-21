Владимир Гомельский о «Матч ТВ»: «У меня нет желания продолжать сотрудничество с этой группой трусливых людей»

Владимир Гомельский сообщил, что не планирует возвращаться на «Матч ТВ».

«Матч ТВ» вместо того, чтобы броситься меня защищать от несправедливых нападок, поддался давлению и отстранил меня от эфира, наказал сам себя.

А у меня нет желания продолжать сотрудничество с этой группой трусливых людей», – написал известный комментатор в своей конференции.

В апреле «Матч ТВ» отстранил Гомельского от эфира. Причиной стало высказывание комментатора во время встречи Лиги ВТБ между «Пармой» и «Енисеем». Он назвал 22-летнего защитника красноярского клуба Дмитрия Сонько «полуфабрикатом».

«Матч ТВ» отстранил Владимира Гомельского. Повод – назвал игрока «полуфабрикатом»