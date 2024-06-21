Владимир Гомельский о «Матч ТВ»: «У меня нет желания продолжать сотрудничество с этой группой трусливых людей»

Теги телевидение Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Матч ТВ Баскетбол

Владимир Гомельский сообщил, что не планирует возвращаться на «Матч ТВ».

«Матч ТВ» вместо того, чтобы броситься меня защищать от несправедливых нападок, поддался давлению и отстранил меня от эфира, наказал сам себя.

А у меня нет желания продолжать сотрудничество с этой группой трусливых людей», – написал известный комментатор в своей конференции.

В апреле «Матч ТВ» отстранил Гомельского от эфира. Причиной стало высказывание комментатора во время встречи Лиги ВТБ между «Пармой» и «Енисеем». Он назвал 22-летнего защитника красноярского клуба Дмитрия Сонько «полуфабрикатом».  

«Матч ТВ» отстранил Владимира Гомельского. Повод – назвал игрока «полуфабрикатом»

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19 комментариев
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Ловчев в эфире назвал футболиста Урала идиотом, и что-то его никто не отстранил
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+14
Красавчик, глыба
+15
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Ответ Виктор Гри
С такими высказывания дедушке будет сложно найти работу, даже в местах где предпочитают высокую кухню
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+8
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Можно сколько угодно не любить Гомельского, но он входит в топ-2 баскетбольных комментаторов. И теперь половины мощностей баскетбольного ума нет на федеральном канале. Это может только печалить.
+13
-7
+6
Личности на Матче не выживают. Фестиваль посредственности
+7
-2
+5
Пельменем что-ли?😂
+5
-2
+3
Ответ Сергей Жарковский
Пельменем что-ли?😂
А если вареником?))
+4
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+3
Гомельский, конечно, знает баскетбол, но он давно напрашивался на отстранение. Если бы этот случай был первым и самым заметным. Бывало и похуже. И далеко не раз.
Я так понимаю, что его уже предупреждали.
Всё закономерно.
+5
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На матче достойных комментаторов раз-два и обчелся.
Ведь те нормальные,которые туда попадали, долго не продержались.
+1
0
+1
Ответ Виктор Гри
С такими высказывания дедушке будет сложно найти работу, даже в местах где предпочитают высокую кухню
Дедушка себе на жизнь, уже давно заработал.
+2
-1
+1
Ответ Валера Синюков
Дедушка себе на жизнь, уже давно заработал.
Я не про деньги, я про статус.
Не один нормальный комментатор не будет спортсмена оскорблять в эфире. Пошутить и унизить это разные вещи
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+1
Рукоплещу!
+1
-1
0
А полуфабрикат это оскорбление, комплимент или констатация факта?
0
0
0
Ответ elninjo_3
Можно сколько угодно не любить Гомельского, но он входит в топ-2 баскетбольных комментаторов. И теперь половины мощностей баскетбольного ума нет на федеральном канале. Это может только печалить.
А топ один, кто?
0
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0
Ответ Андрей Икрянов
А топ один, кто?
Кевин Харлан
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0
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