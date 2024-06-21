Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Федор Конюхов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Федор Конюхов заявил, что плохо относится к Александру Овечкину.

– Как вы думаете, сможет ли Александр Овечкин обогнать Уэйна Гретцки? Что вы думаете о капитане «Вашингтона»?

– Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал!

– Почему это?

– Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать.

А нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю.

– Зря вы так, Федор. Овечкин очень хороший, и он патриот России.

– Тогда пусть возвращается в КХЛ и играет перед нашими болельщиками! Вот тогда и посмотрим, какой он патриот! – сказал известный путешественник. 

38-летний форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (894). 

39 комментариев
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Беды с башкой, Федор путешествуй по России, нечего по миру шляться
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Овечкин: " Я бы этому Конюхову руки бы не подал. Пусть кругосветку по России делает, почему он её над другими странами проходил?"
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нормально его так продуло
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У них с Мостовым получилось бы отличное шоу!
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Я тоже не подал бы руки Конюхову. Пусть по России совершает кругосветные путешествия. Перед нашими болельщиками. Вот и посмотрим, какой он патриот. Никакого Хейердала он не обгонит. Я его как путешественника не уважаю
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Совсем крыша потекла.
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И это заявляет тело, прожившее жизнь под девизом "а хрена дома делать?"...
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Ой дурак((
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Федор Конюхов это оживший анекдот?
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Ответ dataexpert
Овечкин: " Я бы этому Конюхову руки бы не подал. Пусть кругосветку по России делает, почему он её над другими странами проходил?"
Анекдот в тему :
Проводница баба Нина с сорокалетним стажем, накатавшая 10 миллионов километров и побывавшая за время работы 1000 раз в Задрищенске, 800 раз в Мухосранске, 1500 раз в Жопово, 3 раза в Москве и один раз в Улан-Баторе недоумевает - чем это Конюхов круче ее ?
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Блин, что у человека в голове? По определению прославлять Россию - значить разносить славу о ней по миру. Как, играя в КХЛ и без международных выступлений, прославлять Россию? В НХЛ это явно лучше получается.
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Совсем Конюх Федоров с катушек съехал)
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Хахахахахах
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Наконец-то , я думал Конюхов немой
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Постоянная рубрика - "Сумасшедшие на связи"
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Ответ Михаил Пивненко
У них с Мостовым получилось бы отличное шоу!
У них разные жанры )
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Как наверное легко жить людям с однозначными ответами на все вопросы. Мысли прямые и незамысловатые как автомагистрали , суждения резкие как выстрел , а картина мира чистая и незамутненная как у ребенка. Вот черное , вот белое а между ними - пустота.
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Фёдор, ну а зачем ему твоя рука?
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Самый храбрый бездельник в мире!🤷
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Честно говоря, думал, что Конюхов - человек мира. Всё-таки всё планету облетел, обошёл, обплавал, объездил вдоль и поперёк. Мог бы уяснить, что государства - это всего лишь конструкт.

Тем более, он же религиозный: "В новом человечестве нет ни эллина, ни иудея, ни обрезанного или необрезанного, ни варвара или скифа" (Послание к Колоссянам 3:11).
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Эксперты по хоккею, открыт новый персонаж: Федор Конюхов
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Фрик
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абсурдизм по аналогии с абсолютизмом) wake up friend! )
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О как! Конюхов получается патриот-старообрядец, который не приемлет ПутинТим-патриота. Пойду за попкорном...
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ловите наркомана, улетает
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вот что делают с чуваком годы одинодрочерства на лодке
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Накидал на вентилятор
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Прославлять Россию в России.
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Конюх Федоров чёт перегнул. В НХЛ лучшая лига мира. Катался б тогда на байдарках по рекам России.
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Нормально Федя накинул))
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