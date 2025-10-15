Дюков о санкциях ФИФА: «Нам не нужен бан для Израиля. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной»
Александр Дюков оценил решение ФИФА не отстранять Израиль от международных турниров.
— Как вы смотрите на решение ФИФА не отстранять Израиль?
— Наша позиция не изменилась. Футбол должен быть вне политики. Что бы ни происходило в геополитике, это никак не должно отражаться на спорте, в том числе на футболе.
Нам не нужен запрет и бан для Израильской федерации футбола и их сборной. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной в международных официальных матчах, — сказал президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
