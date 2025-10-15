  • Спортс
  • Дюков о санкциях ФИФА: «Нам не нужен бан для Израиля. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной»
12

Дюков о санкциях ФИФА: «Нам не нужен бан для Израиля. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной»

Александр Дюков оценил решение ФИФА не отстранять Израиль от международных турниров.

— Как вы смотрите на решение ФИФА не отстранять Израиль?

— Наша позиция не изменилась. Футбол должен быть вне политики. Что бы ни происходило в геополитике, это никак не должно отражаться на спорте, в том числе на футболе. 

Нам не нужен запрет и бан для Израильской федерации футбола и их сборной. Нам нужно, чтобы сняли запрет на участие нашей сборной в международных официальных матчах, — сказал президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
