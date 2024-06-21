«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)

Хэмилтон и Расселл находятся в неравных условиях в «Мерседесе», пишут в Британии.

После Гран-при Канады люди из мира «Формулы-1» – сотрудники, менеджеры и журналисты – получили анонимное письмо по электронной почте о ситуации в «Мерседесе».

Команда настаивает на том, что автор является не работником команды, а обычным болельщиком . В письме утверждалось, что из-за решения перейти в «Феррари» в 2025 году семикратному чемпиону миру не обеспечивают равных условий с напарником .

Сам Хэмилтон заявил, что не знал о письме. В « » отнеслись к ситуации серьезно и попытались вычислить автора по IP-адресу, однако потерпели неудачу.

Примечательно, что списки адресатов данного письма и сообщения о руководителе « » в марте, вероятно, совпадают, пишет известный журналист Daily Mail Джонатан Макэвой. Тогда вокруг Хорнера разгорелся скандал, связанный с предполагавшимся неподобающим поведением менеджера.

Макэвой – один из получателей писем – связался со своим источником, «знакомым с ситуацией». Тот на условиях анонимности сообщил, что сообщение о Хэмилтоне и Расселле во многом соответствует действительности: команда сдерживает Льюиса, хотя категорически это отрицает. Более того, действия «Мерседеса» были названы «саботажем».

«Некоторые из нас в команде недовольны систематическим саботажем Льюиса, его машины, его шинных стратегий, его стратегий на гонку и его психического здоровья.

Льюиса исключают, и происходят коварные вещи, о которых люди должны знать. Если задать вопросы, правда всплывет. Все это подтверждается данными, все записано. За исключением Боно (Питера Боннингтона, гоночного инженера Хэмилтона – Спортс) и тех из нас, кто любит Льюиса, другие пошли по опасному пути, который в конечном счете может угрожать жизни Льюиса, других пилотов и даже зрителей. Стратегия с холодными покрышками – смертный приговор», – заявил источник таблоида.

Макэвой написал, что обратился за комментарием к «Мерседесу».

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