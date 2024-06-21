«Мерседес» «систематически саботирует» Хэмилтона (Daily Mail)

Теги Гран-при Канады Феррари Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Питер Боннингтон Джордж Расселл Авто

Хэмилтон и Расселл находятся в неравных условиях в «Мерседесе», пишут в Британии.

После Гран-при Канады люди из мира «Формулы-1» – сотрудники, менеджеры и журналисты – получили анонимное письмо по электронной почте о ситуации в «Мерседесе».

Команда настаивает на том, что автор является не работником команды, а обычным болельщиком Льюиса Хэмилтона. В письме утверждалось, что из-за решения перейти в «Феррари» в 2025 году семикратному чемпиону миру не обеспечивают равных условий с напарником Джорджем Расселлом.

Сам Хэмилтон заявил, что не знал о письме. В «Мерседесе» отнеслись к ситуации серьезно и попытались вычислить автора по IP-адресу, однако потерпели неудачу.

Примечательно, что списки адресатов данного письма и сообщения о руководителе «Ред Булл» Кристиана Хорнера в марте, вероятно, совпадают, пишет известный журналист Daily Mail Джонатан Макэвой. Тогда вокруг Хорнера разгорелся скандал, связанный с предполагавшимся неподобающим поведением менеджера.

Макэвой – один из получателей писем – связался со своим источником, «знакомым с ситуацией». Тот на условиях анонимности сообщил, что сообщение о Хэмилтоне и Расселле во многом соответствует действительности: команда сдерживает Льюиса, хотя категорически это отрицает. Более того, действия «Мерседеса» были названы «саботажем».

«Некоторые из нас в команде недовольны систематическим саботажем Льюиса, его машины, его шинных стратегий, его стратегий на гонку и его психического здоровья.

Льюиса исключают, и происходят коварные вещи, о которых люди должны знать. Если задать вопросы, правда всплывет. Все это подтверждается данными, все записано. За исключением Боно (Питера Боннингтона, гоночного инженера Хэмилтона – Спортс) и тех из нас, кто любит Льюиса, другие пошли по опасному пути, который в конечном счете может угрожать жизни Льюиса, других пилотов и даже зрителей. Стратегия с холодными покрышками – смертный приговор», – заявил источник таблоида.

Макэвой написал, что обратился за комментарием к «Мерседесу».

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25 комментариев
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Лука кляузу накатал, что тут думать? IP какой-то ищут, глупые. Спортс читать надо!
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Ну так а в чем проблема? Расселл быстрее, он стал лидером команды, естественно приоритет в его сторону, Хэмилтон сам виноват, что не может ехать так быстро как Расселл. Середнячок Льюис без самовоза вообще ни на что не способен.
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"Автор сообщал, что является не работником команды, а болельщиком Льюиса Хэмилтона"

Ну, дальше можно не читать, это тело там даже не работает
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Если все так плохо, то почему Льюис продолжает катать в команде, в которой рискует жизнью? Скажи Тото - я устал, я мухожук. Уверен, Вольф пойдет на встречу.
В общем не удивлюсь, если автор письма - Анжела)
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Надо письмо написать, что Леклера саботируют. Стратегия с хардами в дождь - это «смертельный приговор», хотят, чтобы Сайнс остался. Л - логика!
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Такую дичь у нас в чате пишет постоянно любой из секты. Равняться на это бред. Никто Льюиса не саботирует. Другое дело, что он потерял форму и и на него могут не делать ставку, ведь именно Рассел поведет команду вперед с ним естественно и работают.
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Ответ Luca di Montezemolo
Это действительно обсуждают в ф1, у Хэма спрашивали про имеил , а не совсем байка , но насчёт фана .. может это придумано вдогонку, а может нет.
В этом и дело. Не по этому изданию понимать, что в реальности произошло.
Их легендарные источники и проверки информации всем известны.
Если обсуждают активно, то, надеюсь, есть более вменяемые варианты, которые текст от "знакомого с ситуацией" не будут так явно из головы шарашить.
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Ответ Himura
Обычное дело, чего хайп подняли то?
Вот да. После подписания с фарами, там все было очевидно. Хэму можно было вообще сезон отдохнут, если бы не 50 лямов, которые на дороге не валяются
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Ответ DelNord
Ну, давайте Daily Mail еще обсудим. С их "источниками" и "известными журналистами". Снизу постучали.
Это действительно обсуждают в ф1, у Хэма спрашивали про имеил , а не совсем байка , но насчёт фана .. может это придумано вдогонку, а может нет.
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Ответ DelNord
В этом и дело. Не по этому изданию понимать, что в реальности произошло. Их легендарные источники и проверки информации всем известны. Если обсуждают активно, то, надеюсь, есть более вменяемые варианты, которые текст от "знакомого с ситуацией" не будут так явно из головы шарашить.
Имейл действительно разослали и именно про саботаж, так что многого тут ДМ не придумало в любом случае, я вообще про это читал без какого либо упоминания этого желтушного издания . Увы но я предсказывал подобное до начала сезона, хотя не думал что дойдет до такого, и это не финал истории ещё.
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Ответ Grigpar
Такую дичь у нас в чате пишет постоянно любой из секты. Равняться на это бред. Никто Льюиса не саботирует. Другое дело, что он потерял форму и и на него могут не делать ставку, ведь именно Рассел поведет команду вперед с ним естественно и работают.
Хех) Конечно и форму он потерял когда подписал с фурами контракт. Естественно это просто так совпало))
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