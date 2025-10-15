  • Спортс
  • Кокорин подарил гостям французского ресторана 50 бутылок шампанского после победы над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть каждый выпьет за Россию!»
Кокорин подарил гостям французского ресторана 50 бутылок шампанского после победы над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть каждый выпьет за Россию!»

Александр Кокорин вспомнил, как угостил шампанским посетителей французского ресторана.

— Догадываюсь, когда после травмы переживали сильнее всего. Когда весной перед домашним чемпионатом мира порвали «кресты».

— Да. Это был очень сильный удар. Я знал, что на чемпионате мира буду первым номером на своей позиции, по крайней мере начну точно. Еще и случилось это перед самым днем рождения [в марте]. Обидно было и то, что играли в плей-офф с «Лейпцигом». Я был в очень хорошей форме, помню, как ждал этого матча, не говоря уже о чемпионате мира.

— И с какими эмоциями вы смотрели чемпионат мира?

— Специально не смотрел. Очень обидно было. Восстанавливался в Италии и во Франции. Единственное, что смотрел — серию пенальти в матче с Испанией. Эту историю мало кто знает. Я пришел на пляж во Франции, на Лазурном берегу, хочешь не хочешь — игра идет, экраны работают, все сидят за столами и смотрят. Много русскоязычных, меня заметили, узнали. Кто-то начал провоцировать: «Сейчас Россию разорвут! Они клоуны, как они вообще в плей-офф попали, куда они лезут? Да против Испании вообще шансов нет!» Болеют почти все за Испанию.

Я понимаю, что человек специально меня злит. Зачем ты это говоришь? Сиди и наслаждайся жизнью! И вот он меня провоцировал-провоцировал, а потом мы выигрываем по пенальти. А менеджер этого ресторана — мой самый близкий друг во Франции. Спрашиваю его: «Сколько столов в заведении?» — «Пятьдесят». — «Закажи на каждый по бутылке шампанского. И вынеси флаг России!» Все так и происходит. Говорю: «Пусть каждый выпьет за Россию!»

— Никто не отказался?

— Нет. И больше никто не подходил, провокаций не было, – сказал бывший нападающий сборной России, а ныне игрок кипрского «Ариса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
