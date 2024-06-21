Грабители ворвались в дом Баджо, ударили экс-игрока пистолетом по голове и заперли в комнате с семьей во время матча Италия – Испания. Похищены часы, украшения и деньги

Роберто Баджо подвергся жестокому ограблению.

Как сообщает Corriere del Veneto, банда из не менее чем пяти вооруженных человек ворвалась в дом бывшего полузащитника сборной Италии, « », « » и « », когда он вместе с семьей смотрел матч Италия – Испания на .

Предполагается, что это была банда профессионалов, учитывая их методы: ограбление, вероятно, было тщательно спланировано, а выбор времени во время матча сборной Италии не случаен.

Как только грабители ворвались в дом, попытался противостоять одному из них – преступник ударил его рукояткой пистолета по лбу, нанеся сильную рану, после Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут.

Преступники похитили часы, украшения и деньги. Пока невозможно оценить размер ущерба. Когда футболист понял, что грабители ушли, он выбил дверь и вызвал карабинеров.

Роберто доставили в отделение неотложной помощи Арциньяно, где ему наложили несколько швов на лбу. Никто из членов семьи Баждо, включая жену и троих детей, не пострадал.

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