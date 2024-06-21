Грабители ворвались в дом Баджо, ударили экс-игрока пистолетом по голове и заперли в комнате с семьей во время матча Италия – Испания. Похищены часы, украшения и деньги

Теги Интер Милан Ювентус Сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Роберто Баджо Евро-2024 Футбол

Роберто Баджо подвергся жестокому ограблению.

Как сообщает Corriere del Veneto, банда из не менее чем пяти вооруженных человек ворвалась в дом бывшего полузащитника сборной Италии, «Милана», «Ювентуса» и «Интера», когда он вместе с семьей смотрел матч Италия – Испания на Евро-2024.

Предполагается, что это была банда профессионалов, учитывая их методы: ограбление, вероятно, было тщательно спланировано, а выбор времени во время матча сборной Италии не случаен.

Как только грабители ворвались в дом, Баджо попытался противостоять одному из них – преступник ударил его рукояткой пистолета по лбу, нанеся сильную рану, после Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут.

Преступники похитили часы, украшения и деньги. Пока невозможно оценить размер ущерба. Когда футболист понял, что грабители ушли, он выбил дверь и вызвал карабинеров.

Роберто доставили в отделение неотложной помощи Арциньяно, где ему наложили несколько швов на лбу. Никто из членов семьи Баждо, включая жену и троих детей, не пострадал.

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125 комментариев
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Ответ corazon blanco
Да уж, на легенду итальянского футбола нападать грех, надеюсь воров найдут. Здоровья Роберто!
А на обычного смертного не грех?
+147
-8
+139
Жесть. Здоровья легенде и его семье!🙏🏻
+105
-7
+98
Да уж, на легенду итальянского футбола нападать грех, надеюсь воров найдут. Здоровья Роберто!
+114
-25
+89
Ответ corazon blanco
Да уж, на легенду итальянского футбола нападать грех, надеюсь воров найдут. Здоровья Роберто!
На любого человека нападать грех, уважаемый. Но а так да, здоровья хвостику и его семье
+91
-4
+87
Ответ Momos
Уверен, что это сделали негры, арабы или албанцы
Пишут, что действовали профессионально, так что третье.
+71
-4
+67
Уверен, что это сделали негры, арабы или албанцы
+71
-19
+52
Ответ Carasa
Баджо - национальное достояние италии, кто вообще мог на святое посягнуть?
Очевидно, что не итальянцы
+42
-4
+38
Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут. Грабители тайм досматривали? Что там так долго делать можно?
+39
-7
+32
Баджо - национальное достояние италии, кто вообще мог на святое посягнуть?
+30
-4
+26
В этот вечер ему повезло дважды:
1 - он остался жив.
2 - он не увидел игру итальянцев.
+18
0
+18
Ответ Carasa
Баджо - национальное достояние италии, кто вообще мог на святое посягнуть?
Мигранты.
+19
-2
+17
Как можно было руку на Баджо поднять в Италии?!
Наверное это были те, кто на лодках прибывал в Италию последние годы.
+12
-1
+11
Ответ LNk O
Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут. Грабители тайм досматривали? Что там так долго делать можно?
Сказано что Баджо выбил дверь когда понял что преступники ушли. Возможно сам Баджо не рисковал выбивать дверь раньше и ждал момента когда точно будет уверен, что преступники ушли
+10
0
+10
Никакого уважения к легенде
+10
-1
+9
Ответ LNk O
Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут. Грабители тайм досматривали? Что там так долго делать можно?
Искать ценности.
+9
0
+9
Сицилийская мафия их найдёт быстрее полиции.
+9
-1
+8
Албанская мафия. Вот 100%.
Кстати, обратите внимание ниже новости, "материалы по теме"...
+10
-3
+7
"Баджо попытался противостоять одному из них".
Не сомневался. Мужчина.
+7
-1
+6
Ответ Alex1104
Пишут, что действовали профессионально, так что третье.
Местные не будут это делать.
+6
0
+6
Вот утырки(( Только вчера вспоминали подвиги Роберто на ЧМ - 1994. Божественный хвостик. Но некоторым вообще, похоже, чхать на все.
+6
0
+6
Итальянцы не позволили бы себе напасть на легенду. Наверняка дело рук мигрантов. Здоровья и благополучия великому хвостику и его семье
+6
0
+6
полиция тоже вся футбол смотрела?
+8
-3
+5
Суки драные, никакого уважения к Легенде! По-любому эмигранты...
+7
-2
+5
Ответ goshforever
полиция тоже вся футбол смотрела?
А полиция что должна была сделать без вызова? Каждый дом караулить?
+4
0
+4
Ответ teddy10
Итальянцы не позволили бы себе напасть на легенду. Наверняка дело рук мигрантов. Здоровья и благополучия великому хвостику и его семье
там сербы и албанцы этим промышляют
+4
0
+4
Обычное дело в Италии и Франции сегодня
+4
0
+4
Ответ Knife707
"Баджо попытался противостоять одному из них". Не сомневался. Мужчина.
Рыпаться на вооруженных огнестрелом отморозков - такое себе занятие. Всё, чего можно добиться таким "мужским" действием - это семью свою оставить без мужчины.
Если только вы не являетесь поваром на корабле или поезде (если вы понимаете о чем я...)
+5
-1
+4
Ответ Давид Agabekyan
А на обычного смертного не грех?
Учитывая что футбол в Италии сродни религии, то ускать будут чуть более усерднее, и возможно не только менты.
+5
-1
+4
Грешно нападать на футбольную легенду Италии.
А бить - вообще полнейшей дно.

Здоровья Роберто !
+3
0
+3
Ответ Alex1104
Пишут, что действовали профессионально, так что третье.
Могли быть и Сомали. То что напали во время матча Италии совсем не означает, что они "умные". Как раз скорее наоборот (за вооруженное ограбление срок намного выше чем за обычное домушничество)
+4
-1
+3
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