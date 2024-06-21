Грабители ворвались в дом Баджо, ударили экс-игрока пистолетом по голове и заперли в комнате с семьей во время матча Италия – Испания. Похищены часы, украшения и деньги
Роберто Баджо подвергся жестокому ограблению.
Как сообщает Corriere del Veneto, банда из не менее чем пяти вооруженных человек ворвалась в дом бывшего полузащитника сборной Италии, «Милана», «Ювентуса» и «Интера», когда он вместе с семьей смотрел матч Италия – Испания на Евро-2024.
Предполагается, что это была банда профессионалов, учитывая их методы: ограбление, вероятно, было тщательно спланировано, а выбор времени во время матча сборной Италии не случаен.
Как только грабители ворвались в дом, Баджо попытался противостоять одному из них – преступник ударил его рукояткой пистолета по лбу, нанеся сильную рану, после Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут.
Преступники похитили часы, украшения и деньги. Пока невозможно оценить размер ущерба. Когда футболист понял, что грабители ушли, он выбил дверь и вызвал карабинеров.
Роберто доставили в отделение неотложной помощи Арциньяно, где ему наложили несколько швов на лбу. Никто из членов семьи Баждо, включая жену и троих детей, не пострадал.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
1 - он остался жив.
2 - он не увидел игру итальянцев.
Наверное это были те, кто на лодках прибывал в Италию последние годы.
Кстати, обратите внимание ниже новости, "материалы по теме"...
Не сомневался. Мужчина.
Если только вы не являетесь поваром на корабле или поезде (если вы понимаете о чем я...)
А бить - вообще полнейшей дно.
Здоровья Роберто !