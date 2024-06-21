Агент Миранчука: «Локо» сделал предложение. Антон не останется, 99,9 %»

Агент Антона Миранчука сообщил, что игрок вряд ли останется в «Локомотиве».

«Встреча с «Локомотивом» состоялась. Мы высказали свои пожелания, клуб сделал свое предложение. На этом все.

До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям – на 99,9 процента Антон не останется в клубе», – сказал Вадим Шпинев.

Агент Антона Миранчука: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова»

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