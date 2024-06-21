Агент Миранчука: «Локо» сделал предложение. Антон не останется, 99,9 %»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук агенты Вадим Шпинев Спорт-Экспресс деньги Футбол

Агент Антона Миранчука сообщил, что игрок вряд ли останется в «Локомотиве».

«Встреча с «Локомотивом» состоялась. Мы высказали свои пожелания, клуб сделал свое предложение. На этом все.

До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям – на 99,9 процента Антон не останется в клубе», – сказал Вадим Шпинев.

Агент Антона Миранчука: «Локомотиву» нужно покупать его, а не продлевать контракт. Боюсь, это стоит денег, которые они получат за Глушенкова»

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84 комментария
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Гнать Миранчука и не вести дела с этим агентом
+112
-1
+111
Ответ Иван Висс
агенты-зло
Не все, «007» хороший
+80
-5
+75
Вот честно - уже все равно)
+61
-1
+60
агенты-зло
+52
-1
+51
Ответ Алан Махов
Гнать Миранчука и не вести дела с этим агентом
Без шуток сделать черный список агентов и Шпинева туда в первую очередь
+50
-2
+48
Господи, абсолютно средний игрок, а понтов, будто это Халк или Малком. Антон даже не лучший среди братьев Миранчуков, зато нос задирает до неба
+45
-3
+42
Агентишка думает, что Антону кто то золотые горы предложит?
+23
-1
+22
Вот у Сафонова агента нет, итог? Переход в ПСЖ
Все эти агенты (в большинстве случаев), только вредят
+15
-5
+10
Миранчук за жирный контракт не выгоден для Локо. Можно какого-нибудь балканца или африканца купить за копейки на перспективу и то может быт пользы больше
+11
-2
+9
Таких надо показательно в черный список всей лиги добавлять
+9
-1
+8
На этом все. Пусть другой клуб выкупает Антона за 5-6млн евро у Шпинева.
+9
-2
+7
Ответ Ильдар М
пусть идет в Аталанту к брату за любую зарплату (на первый год), Леха по-любому поддержит. Зато в одном клубе они снова будут как одно целое, гораздо сильнее будут оба. Алексей набирает влияние в клубе, Антон в хорошей форме тоже не затеряется. В Локо было так же. Было бы здорово, но алчный агент такой вариант и рассматривать не будет, даже если Антон согласится бесплатно играть.
Так не бывает. Аталанта кого попало не берёт. Даже за бесплатно. К тому же в Италии есть лимит на игроков не из Евросоюза. Да и с Лëшей там всё неоднозначно.
+7
0
+7
Каждый день одно и то же говорит
+7
0
+7
Ответ Дядя ТУРА
Без шуток сделать черный список агентов и Шпинева туда в первую очередь
клиенты от него сами уже уходят. ушли несколько игроков молодежной команды Локомотива - Лукиных, Щелкунов, Корнеев, ушел Сильянов, главные его клиенты находятся без клубов - Жемалетдинов, Миранчук, Джикия. с таким неадекватным агентом не хотят работать ни клубы, ни футболисты
+6
0
+6
Ответ Сергей Павлов
Не все, «007» хороший
Он это, того уже
+8
-3
+5
Локомотив ничего не потеряет с уходом Миранчука, вот он найдёт ли себе хорошее место с его запросами?
+5
0
+5
Ответ Дядя ТУРА
Без шуток сделать черный список агентов и Шпинева туда в первую очередь
А как тогда пилить бюджет???
+5
-1
+4
Дальше в Химки, да?
+5
-1
+4
Надеюсь, Локо сделал предложение катиться им обоим куда подальше
+4
-1
+3
99,9 % за то что карьера Антона пошла под откос...
+4
-1
+3
Чтож ,тогда удачи и Вам и нам ,в дальнейшем .
+5
-2
+3
Не нравится мне этот Шпинев, жаль Антоху. В Локо сейчас был бы на ведущих ролях после ухода стольких игроков, может вообще капитаном сделали бы, а так... Ну если в Европу уедет, то может оно и к лучшему...
+3
-1
+2
пусть идет в Аталанту к брату за любую зарплату (на первый год), Леха по-любому поддержит. Зато в одном клубе они снова будут как одно целое, гораздо сильнее будут оба. Алексей набирает влияние в клубе, Антон в хорошей форме тоже не затеряется. В Локо было так же.
Было бы здорово, но алчный агент такой вариант и рассматривать не будет, даже если Антон согласится бесплатно играть.
+6
-4
+2
Как же я понимаю болел Локо в комментах.
Надеюсь, клиенты Шпинева таки поймут, какой это судак...
Именно из-за Шпинева Спартак не стал предлагать контракт Джикии.
+2
0
+2
Ответ Сергей Павлов
Не все, «007» хороший
Скольких ребят он завалил. А у них ведь тоже есть семьи. Скольких сирот и вдов он после себя оставил 😱.
+2
0
+2
Антон, пора расставаться, так будет лучше для всех. Очень много авансов и шансов было для того, чтобы стать лидером, но так и не получилось
+4
-2
+2
прикольно будет, если в итоге никто из других клубов лучше условия и не предложит, и Антон вместе с этим агентом будут сами ходить проситься хоть в какой то клуб на более скромных условиях
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Без шуток сделать черный список агентов и Шпинева туда в первую очередь
Не только его, всех не вспомню, но есть еще трое таких же мерзких и алчных агентов, которых клубам коллективно надо игнорить
+3
-2
+1
Прям Мбаппе. Шума на ровном месте - умереть, не встать
+1
0
+1
Ответ Фут.Боль
На этом все. Пусть другой клуб выкупает Антона за 5-6млн евро у Шпинева.
А если никто не купит, будет играть "за Шпинева"))
+1
0
+1
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