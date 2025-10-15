Обляков о победах над Боливией и Ираном: «Россия провела качественные игры с сильными соперниками. С максимальной концентрацией у нас все получается»

Иван Обляков оценил октябрьские товарищеские матчи сборной России.

Накануне россияне разгромили Боливию (3:0), а в пятницу обыграли Иран (2:1).

«Мы провели качественные игры с сильными соперниками. Осенью нам вообще достались хорошие команды, играющие на чемпионате мира. Против таких соперников всегда интересно себя проверить. И, как видно, если мы проводим матчи с максимальной концентрацией и выполняем полностью установку тренерского штаба, то у нас все получается.

Помогает ли мне наличие большого количества игроков ЦСКА в сборной? Понятно, что мы больше проводим времени вместе в клубе. Поэтому с ними чуть комфортнее играть, игровые связи чуть лучше. Но и проблем с взаимопониманием с другими игроками сборной нет, поскольку у нас все здесь квалифицированные футболисты с хорошим пониманием игры и того, как действовать с мячом», – сказал хавбек сборной России.