Польша первой вылетела с Евро-2024

Сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

Случилось это после того, как Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) во 2-м туре группового этапа.

Поляки не смогут подняться выше четвертого места в группе. У них 0 очков после двух матчей, у и по 4 балла, у – 3.

Французов и нидерландцев уже не догонит по очкам, а австрийцев не сможет опередить даже при равенстве очков, так как потерпела поражение в очном матче (1:3).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?