Польша первой вылетела с Евро-2024
Сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024.
Случилось это после того, как Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) во 2-м туре группового этапа.
Поляки не смогут подняться выше четвертого места в группе. У них 0 очков после двух матчей, у Франции и Нидерландов по 4 балла, у Австрии – 3.
Французов и нидерландцев Польша уже не догонит по очкам, а австрийцев не сможет опередить даже при равенстве очков, так как потерпела поражение в очном матче (1:3).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Польша просто ужасна на последних 3 крупных турнирах (Евро 2020, ЧМ 2022, Евро 2024).
Да и сами отборы они стали регулярно проваливать и им только стыки помогали проходить на сам турнир.
С такой игрой им сам факт выхода на Евро/ЧМ уже должен быть в радость.
Одному поляку надо хорошо отдохнуть перед предсезонкой со старым-новым тренером
Там тоже ужас был с 0:3 от Колумбии и последним месте в группе.
Получается уже 6 лет Польша просто ужасна на крупных турнирах и имеет 4 невыхода из группы подряд.