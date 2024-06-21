Польша первой вылетела с Евро-2024

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024.

Случилось это после того, как Франция сыграла вничью с Нидерландами (0:0) во 2-м туре группового этапа.

Поляки не смогут подняться выше четвертого места в группе. У них 0 очков после двух матчей, у Франции и Нидерландов по 4 балла, у Австрии – 3.

Французов и нидерландцев Польша уже не догонит по очкам, а австрийцев не сможет опередить даже при равенстве очков, так как потерпела поражение в очном матче (1:3).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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142 комментария
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Произошёл bobr kurwa
+310
-7
+303
Ответ Roman Araslanov
Произошёл bobr kurwa
Ja Perdole
+166
-4
+162
Совершенно заслуженно. Блёклая, нулевая сборная
+142
-8
+134
Справедливо.
Польша просто ужасна на последних 3 крупных турнирах (Евро 2020, ЧМ 2022, Евро 2024).
Да и сами отборы они стали регулярно проваливать и им только стыки помогали проходить на сам турнир.
С такой игрой им сам факт выхода на Евро/ЧМ уже должен быть в радость.
+81
0
+81
После отказа от стыковых матчей с Россией Польша терпит одни неудачи на крупных турнирах.
+62
-17
+45
Ответ Dark.Babysitter
Ja Perdole
jakie bydlę!
+44
-2
+42
курва пердоле
+45
-3
+42
Скучать не будем
+50
-11
+39
Вылет kurwa
+35
-3
+32
Ответ Arty K.
Совершенно заслуженно. Блёклая, нулевая сборная
jake bydlo
+23
-3
+20
Поздравляю ляхов!
+33
-13
+20
Ответ Arty K.
Совершенно заслуженно. Блёклая, нулевая сборная
В принципе с 2018 года один и тот же уровень, был в живую на матче против Японии это был анти футбол
+20
-2
+18
Бесславное выступление и позорный вылет с чемпионата свидетельствуют, что справедливость всё таки существует.
+24
-7
+17
Бесспорно заслужили своей игрой. Скатертью дорога
+19
-3
+16
Прекрасная новость со всех точек зрения
Одному поляку надо хорошо отдохнуть перед предсезонкой со старым-новым тренером
+19
-4
+15
Ответ Влад Тюрин
Справедливо. Польша просто ужасна на последних 3 крупных турнирах (Евро 2020, ЧМ 2022, Евро 2024). Да и сами отборы они стали регулярно проваливать и им только стыки помогали проходить на сам турнир. С такой игрой им сам факт выхода на Евро/ЧМ уже должен быть в радость.
А на ЧМ 2018 радовали глаз?) Она так играет лет 20 уж точно
+16
-1
+15
Очень унылая сборная уже не первый цикл притом.
+15
-3
+12
ждем следом любимцов администрации спорца а то слишком в себя поверили сегодня
+13
-4
+9
Хорошо получили за "идейный" отказ играть с Россией, от души! И в Катар, и сейчас. Да ещё и первыми - красота!
+20
-11
+9
Ответ Reanimation
А на ЧМ 2018 радовали глаз?) Она так играет лет 20 уж точно
снова в контексте Польши напрочь забывается Евро 2016
+9
0
+9
Туда им и дорога
+13
-5
+8
Ответ Амбарцум Амбарцумян
выход в 1/8 чм это неудача?
нет, это немыслимое достижение
+12
-4
+8
Как зашла так и вышла
+11
-4
+7
Правда восторжествовала
+8
-2
+6
Карма курва. За то, что тогда без матча с нами вышли на ЧМ-22. 100 лет проклятия теперь им на всех турнирах
+11
-6
+5
Ответ Юрий Гаврилов
Поздравляю ляхов!
Роберт Левандовски высказался против поздравлений от российских болельщиков, но всё равно поехал домой
+7
-2
+5
Ответ Reanimation
А на ЧМ 2018 радовали глаз?) Она так играет лет 20 уж точно
Забыл про него.
Там тоже ужас был с 0:3 от Колумбии и последним месте в группе.
Получается уже 6 лет Польша просто ужасна на крупных турнирах и имеет 4 невыхода из группы подряд.
+5
0
+5
Голландцы с французами слили поляков в унитаз
+9
-4
+5
Ответ I. S.
Хорошо получили за "идейный" отказ играть с Россией, от души! И в Катар, и сейчас. Да ещё и первыми - красота!
Я тут согласен с Карпиным и не верю в как Вы говорите "идейный" отказ. Думаю, отказались просто потому что, зачем играть, если можно пройти дальше не играя. В итоге, сами отдыхая, получили в соперники Швецию, измотанную овертаймом в стыковом матче с Чехией. По-моему, не очень-то было фэйр-плейно.
+4
0
+4
Ответ Ayan Berdiyev
Ребята, вот эти радостные возгласы из за вылета Поляков (не по факту качества игры, а чисто политически) это тут тоже боты водятся? Недавно тут просто
При отстранении сборной России особую активность проявили федерации Украины, Швеции, Чехии и Польши.
+3
0
+3
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