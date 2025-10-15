  • Спортс
  • Кокорин о Ротенберге-младшем в «Динамо»: «Суперклассный парень, но искренне верил, что лучше других на своей позиции. В команде стеба столько… Говорили, что он не должен здесь быть»
Кокорин о Ротенберге-младшем в «Динамо»: «Суперклассный парень, но искренне верил, что лучше других на своей позиции. В команде стеба столько… Говорили, что он не должен здесь быть»

Александр Кокорин рассказал, как к Борису Ротенбергу-младшему относились в «Динамо».

Ротенберг выступал за бело-голубых с 2011 по 2015 год с перерывами на аренды в «Кубани» и кипрском «Олимпиакосе».

— Что они [Черчесов] с Денисовым-то так закусились?

— Из-за Ротенберга. Сказали, что он должен быть в заявке, а его в какой-то момент туда не включили. После чего под угрозой оказался Саламыч, он поговорил с Игорем как с капитаном, тот — с нами... В общем, началась какая-то ерунда, которой не должно быть в команде. И все пришло туда, куда пришло.

— А как вы к Борису Ротенбергу-младшему относились?

— На самом деле Боря — суперклассный парень! Но он сильно и искренне верил, что лучше других на своей позиции. Ему нужно отдать должное — всего себя отдавал спорту, учился, хотел чего-то добиться. При его «таланте» он чудом получил вызов в сборную. Наверное, это круто. Я бы на его месте по-другому жил, помогал бы отцу. А то в команде стеба столько... Мне бы тяжело было, наверное, дрался бы постоянно.

— Стебали его много?

— Очень много.

— Что говорили?

— Что он не должен здесь быть.

— Кто?

— Не буду по фамилиям. А то скажут: ты-то можешь спокойно говорить, а мы с Борей бизнес еще какой-то планировали, ха-ха.

— Вы лично его подкалывали?

— Сначала насмешки были, а потом мы с ним подружились. Я человек из интерната, который прошел весь путь сам, и никогда не понимал, чтобы за кого-то попросили. Если я лучший, то по спортивному принципу должен играть. Когда мое место занимает такой ребенок — у меня негатив. Еще с тех времен для меня такое... [неприемлемо]. 

Но, повторяю: он — суперпарень. Надо отдать Боре должное, что он остается в футболе столько лет, борется и доказывает — раньше как игрок, теперь в клубе, – сказал бывший нападающий «Динамо», а ныне игрок «Ариса».

Ротенберг-младший рассматривается на пост гендиректора «Локомотива». Он может перейти в «Сочи» или «Динамо», если не получит повышение (Legalbet)

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
