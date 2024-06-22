«Эдмонтон» – 3-я команда в истории НХЛ, сделавшая 3-3 после 0-3 в финале. «Торонто» в 1942 году выиграл Кубок Стэнли, «Детройт» в 1945-м уступил в 7-м матче

«Эдмонтон» – 3-я команда в истории НХЛ, сделавшая 3-3 после 0-3 в финале.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1, 3-3).

Канадский клуб перевел серию в седьмой матч, уступая 0-3 после трех игр. Это 3-й такой случай в истории финалов плей-офф (серии до 4 побед на этой стадии стали проводиться с 1939 года).

Ранее такого добивались «Торонто» в 1942 году в серии с « » (итог – 4-3 после 0-3) и «Детройт» в 1945 году в серии с « » (итог – 3-4 после 0-3).

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).