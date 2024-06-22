«Эдмонтон» – 3-я команда в истории НХЛ, сделавшая 3-3 после 0-3 в финале. «Торонто» в 1942 году выиграл Кубок Стэнли, «Детройт» в 1945-м уступил в 7-м матче
«Эдмонтон» – 3-я команда в истории НХЛ, сделавшая 3-3 после 0-3 в финале.
«Ойлерс» обыграли «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1, 3-3).
Канадский клуб перевел серию в седьмой матч, уступая 0-3 после трех игр. Это 3-й такой случай в истории финалов плей-офф НХЛ (серии до 4 побед на этой стадии стали проводиться с 1939 года).
Ранее такого добивались «Торонто» в 1942 году в серии с «Детройтом» (итог – 4-3 после 0-3) и «Детройт» в 1945 году в серии с «Торонто» (итог – 3-4 после 0-3).
Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).
2. В Канаде высокие налоги, поэтому свободные игроки предпочитают американские штаты с выгодным налоговым режимом
3. Канадские клубы из крупных городов (Монреаль, Торонто, Ванкувер) управляются очень плохо
4. В канадскую глубинку (Эдмонтон, Калгари, Виннипег) игроки не хотят ехать т.к. рабоче-крестьянская глушь. Штат Флорида на подъеме т.к. курортный штат с низкими налогами
5. Канадские клубы реже сливают сезоны чтобы занять низкие места в таблице получить высокие драфт-пики. Общественность возмущается и мешает барахтаться несколько лет на дне таблицы чтобы набрать драфт-пики (за 20 лет было по сути два исключения - Эдмонтон и Торонто).
Но 7ая игра это снова про удачу и нервы вратарей.
Болеть буду за Эдмонтон, краснокрылый с вами, парни👊
Во-вторых, канадских команд банально меньше, отсюда и снижение вероятности взятия кубка.
В-третьих, звездным игрокам нравится жить либо в мегаполисах, либо в городах с теплым климатом. Мегаполис в Канаде по сути только один - Торонто, а теплого климата в Канаде просто нет.
Ну и как еще одна причина, у которой нет территориального признака - канадские менеджеры часто ошибались на драфтах, обменах и подписании контрактов. Чего только стоит Торонто, который платит половину платежки 4 игрокам, Эдмонтон, платящий Нерсу как Макару, Калгари, меняющий Юбердо на Ткачака.