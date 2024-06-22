«Эдмонтон» – 3-я команда в истории НХЛ, сделавшая 3-3 после 0-3 в финале. «Торонто» в 1942 году выиграл Кубок Стэнли, «Детройт» в 1945-м уступил в 7-м матче

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Детройт Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» – 3-я команда в истории НХЛ, сделавшая 3-3 после 0-3 в финале.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1, 3-3).

Канадский клуб перевел серию в седьмой матч, уступая 0-3 после трех игр. Это 3-й такой случай в истории финалов плей-офф НХЛ (серии до 4 побед на этой стадии стали проводиться с 1939 года).

Ранее такого добивались «Торонто» в 1942 году в серии с «Детройтом» (итог – 4-3 после 0-3) и «Детройт» в 1945 году в серии с «Торонто» (итог – 3-4 после 0-3).

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

50 комментариев
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В истории было всего 4 реверс свипа, и только один из них в финале. Эдмонтон сейчас может совершить историческую фигню
+29
-1
+28
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Не особо слежу за хоккеем, но это так интересно, что надо будет попробовать глянуть седьмой матч) И снова, каждый раз из этих трёх случаев фигурирует канадский клуб) Вообще, все эти 31 год без кубка Стэнли для Канады конечно больше парадокс чем закономерность, ведь по общему количеству Монреаль всё ещё лидер с большим отрывом... Буду благодарен, если кто-то доходчиво расскажет нубу в хоккее, почему канадские клубы последние десятилетия не у дел. В США больше денег,? Или просто из-за процента клубов у них вероятность победы заведомо выше?
Все очень просто. В Канаде налоги больше. Вот смотри у Кучерова контракт на 9 с копейками лямов, у МакДэвида на 12, но по итогу Кучеров зарабатывает больше. Ну и плюс ко всему, в Канаде выше давление на игроков и как правило хуже климат
+29
-2
+27
Это лучший финал в истории!
+28
-4
+24
Ответ Сивуч
Кстати, при той игре, что Кошки показывали в первых трех играх, шансов у Эдмонтона было минимум. Кошек словно подменили после 3 матча.
Ты обзоры смотришь или матчи?) Какие нет шансов?) 1 игра отскок благодаря бобру. Нефть на 7 шайб наиграла. 2 да, Флорида лучше была. 3 в принципе равная. После 8-1 одни посыпались, а другим терять нечего. Звезд выиграли. Флорида ничем не лучше тех же старз
+23
-1
+22
Ждём победы и возращения кубка Стэнли домой на Родину!!!🇨🇦
+30
-10
+20
Кошки морально раздавлены, походу МакДэвид поднимет кубок через пару дней
+23
-6
+17
Как дела доминаторы , закрывающие серию в четырех матчах с контсмайтом у Боба?
+26
-9
+17
С ума сойти! По сути этот финал уже претендует на звание лучшего в истории!
+15
-3
+12
Ответ Сивуч
Кстати, при той игре, что Кошки показывали в первых трех играх, шансов у Эдмонтона было минимум. Кошек словно подменили после 3 матча.
да ты что))а давай вспомним первую игру и у Флориды дикий фарт был, Эдмонтон убивал Флориду,но шайба не шла в ворота.
+12
-1
+11
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Не особо слежу за хоккеем, но это так интересно, что надо будет попробовать глянуть седьмой матч) И снова, каждый раз из этих трёх случаев фигурирует канадский клуб) Вообще, все эти 31 год без кубка Стэнли для Канады конечно больше парадокс чем закономерность, ведь по общему количеству Монреаль всё ещё лидер с большим отрывом... Буду благодарен, если кто-то доходчиво расскажет нубу в хоккее, почему канадские клубы последние десятилетия не у дел. В США больше денег,? Или просто из-за процента клубов у них вероятность победы заведомо выше?
1. Канадских клубов в НХЛ меньше чем американских (и стало ещё меньше после появления Вегаса и Сиэтла)
2. В Канаде высокие налоги, поэтому свободные игроки предпочитают американские штаты с выгодным налоговым режимом
3. Канадские клубы из крупных городов (Монреаль, Торонто, Ванкувер) управляются очень плохо
4. В канадскую глубинку (Эдмонтон, Калгари, Виннипег) игроки не хотят ехать т.к. рабоче-крестьянская глушь. Штат Флорида на подъеме т.к. курортный штат с низкими налогами
5. Канадские клубы реже сливают сезоны чтобы занять низкие места в таблице получить высокие драфт-пики. Общественность возмущается и мешает барахтаться несколько лет на дне таблицы чтобы набрать драфт-пики (за 20 лет было по сути два исключения - Эдмонтон и Торонто).
+12
-2
+10
Всем кто не давал шансов Эдмонтону большой привет))
+13
-3
+10
Фантастическая игра команды!!! Хвалить можно всех, но какой железной рукой правит Крис Кноблаух и подправляет Пол Коффи! Теперь уже можно официально признать: в НХЛ пришел еще один великий тренер!
+10
0
+10
Для красивой истории нужно нефти выигрывать кубок. Это будет что-то сравнимое с финалом НБА-2016.
+11
-4
+7
Везение закончилось, вратарь потерял кураж. Вот и итог. В первой и третьей игре нефть по игре не заслуживала поражения. По сути в этой серии только во второй игре пантеры были на голову сильнее соперника. А нефть в нескольких матчах.

Но 7ая игра это снова про удачу и нервы вратарей.
Болеть буду за Эдмонтон, краснокрылый с вами, парни👊
+11
-4
+7
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Не особо слежу за хоккеем, но это так интересно, что надо будет попробовать глянуть седьмой матч) И снова, каждый раз из этих трёх случаев фигурирует канадский клуб) Вообще, все эти 31 год без кубка Стэнли для Канады конечно больше парадокс чем закономерность, ведь по общему количеству Монреаль всё ещё лидер с большим отрывом... Буду благодарен, если кто-то доходчиво расскажет нубу в хоккее, почему канадские клубы последние десятилетия не у дел. В США больше денег,? Или просто из-за процента клубов у них вероятность победы заведомо выше?
Во-первых, в Канаде высокие налоги. Не зря в последних 5 финалах от Востока играют команды из штата Флорида, где низкие налоги, следовательно, можно тратить меньше места под потолком.
Во-вторых, канадских команд банально меньше, отсюда и снижение вероятности взятия кубка.
В-третьих, звездным игрокам нравится жить либо в мегаполисах, либо в городах с теплым климатом. Мегаполис в Канаде по сути только один - Торонто, а теплого климата в Канаде просто нет.
Ну и как еще одна причина, у которой нет территориального признака - канадские менеджеры часто ошибались на драфтах, обменах и подписании контрактов. Чего только стоит Торонто, который платит половину платежки 4 игрокам, Эдмонтон, платящий Нерсу как Макару, Калгари, меняющий Юбердо на Ткачака.
+10
-3
+7
Не особо слежу за хоккеем, но это так интересно, что надо будет попробовать глянуть седьмой матч) И снова, каждый раз из этих трёх случаев фигурирует канадский клуб) Вообще, все эти 31 год без кубка Стэнли для Канады конечно больше парадокс чем закономерность, ведь по общему количеству Монреаль всё ещё лидер с большим отрывом... Буду благодарен, если кто-то доходчиво расскажет нубу в хоккее, почему канадские клубы последние десятилетия не у дел. В США больше денег,? Или просто из-за процента клубов у них вероятность победы заведомо выше?
+6
0
+6
Похоже Крис Кноблаух гений, перемололи Ванкувер , теперь с 0-3 Флориду могут обыграть, фантастика!
+7
-1
+6
Поистине историческое событие произошло, Эдмонтон спасибо!!!
+6
0
+6
Моральный дух у Эдмонтона в стратосфере сейчас, у Флориды просто в Марианской впадине. Надо забирать кубок в гнать его в Канаду
+8
-3
+5
Флориде после 7 матча, нужно будет заканчивать с хоккеем
+5
-1
+4
Ответ Stewee
Для красивой истории нужно нефти выигрывать кубок. Это будет что-то сравнимое с финалом НБА-2016.
Или Лестер в том же году) а для страны Канада это будет тоже самое, что и для Аргентины - 2022. И свой Месси у Ойлерз есть))
+8
-4
+4
Ответ Elaine
В истории было всего 4 реверс свипа, и только один из них в финале. Эдмонтон сейчас может совершить историческую фигню
Кингз в 1м раунде ушел с 0-3 и взяли чашку :))
+2
0
+2
Пантеры посыпались после 4 матча.
+2
-1
+1
Ответ Антон Никитин
Все очень просто. В Канаде налоги больше. Вот смотри у Кучерова контракт на 9 с копейками лямов, у МакДэвида на 12, но по итогу Кучеров зарабатывает больше. Ну и плюс ко всему, в Канаде выше давление на игроков и как правило хуже климат
Спасибо) Просто очевидно было, что дело точно не в уровне хоккея, учитывая что Канада более-менее регулярно побеждает на чемпионатах мира, а когда США побеждали последний раз, уже мало кто помнит))
+2
-1
+1
Ответ Elaine
В истории было всего 4 реверс свипа, и только один из них в финале. Эдмонтон сейчас может совершить историческую фигню
И он её совершит
+4
-3
+1
Ответ ЗлойМайор
Как дела доминаторы , закрывающие серию в четырех матчах с контсмайтом у Боба?
Не лопни от злости.
+7
-6
+1
Да будет сценарий Торонто 1942!!!
+4
-3
+1
Ответ Stewee
Во-первых, в Канаде высокие налоги. Не зря в последних 5 финалах от Востока играют команды из штата Флорида, где низкие налоги, следовательно, можно тратить меньше места под потолком. Во-вторых, канадских команд банально меньше, отсюда и снижение вероятности взятия кубка. В-третьих, звездным игрокам нравится жить либо в мегаполисах, либо в городах с теплым климатом. Мегаполис в Канаде по сути только один - Торонто, а теплого климата в Канаде просто нет. Ну и как еще одна причина, у которой нет территориального признака - канадские менеджеры часто ошибались на драфтах, обменах и подписании контрактов. Чего только стоит Торонто, который платит половину платежки 4 игрокам, Эдмонтон, платящий Нерсу как Макару, Калгари, меняющий Юбердо на Ткачака.
Короче, пин.. ой, извините, американцы и тут втихаря кинули ближайших соседей и основателей хоккея. :)
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Ответ Кирил Тарароев
Ты обзоры смотришь или матчи?) Какие нет шансов?) 1 игра отскок благодаря бобру. Нефть на 7 шайб наиграла. 2 да, Флорида лучше была. 3 в принципе равная. После 8-1 одни посыпались, а другим терять нечего. Звезд выиграли. Флорида ничем не лучше тех же старз
7 это только в первом периоде
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Ответ Tungus85
Флориде после 7 матча, нужно будет заканчивать с хоккеем
Уже закончили.
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