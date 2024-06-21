Нидерланды и Франция лидируют в группе D с 4 очками. У Австрии 3 балла, у Польши – 0
В группе D на Евро-2024 две команды лидируют по итогам второго тура.
По 4 очка набрали команды Нидерландов и Франции. Сегодня они сыграли вничью – 0:0.
У Австрии, идущей третьей, 3 балла, у замыкающей таблицу Польши – ни одного. Поляки покидают чемпионат Европы.
В заключительном туре Франция встретится с Польшей, Нидерланды – с Австрией. Игры пройдут 25 июня.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Кто бы мог подумать. Вроде столько звёзд в составе.
А так да,зол на оранжевых.
Могли бы и за победу побороться.
Но начало игры обещало больше чем 0:0...
О:0
Или 1:1 - неважно
Голланд розыграют 2 ое место в очной встрече с Австрией