Нидерланды и Франция лидируют в группе D с 4 очками. У Австрии 3 балла, у Польши – 0

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Польши по футболу Евро-2024 Футбол

В группе D на Евро-2024 две команды лидируют по итогам второго тура.

По 4 очка набрали команды Нидерландов и Франции. Сегодня они сыграли вничью – 0:0.

У Австрии, идущей третьей, 3 балла, у замыкающей таблицу Польши – ни одного. Поляки покидают чемпионат Европы.

В заключительном туре Франция встретится с Польшей, Нидерланды – с Австрией. Игры пройдут 25 июня.

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27 комментариев
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Надеюсь Австрия выйдет из группы. Отличная сборная, хорошо смотрятся
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-3
+18
Вспомнил матч Франция - Дания с ЧМ 2018, так же расскатали ничью демонстративно
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В течение второго тайма матча Нидерланды - Франция можно было великолепно выспаться.
+16
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Вспомнил матч Франция - Дания с ЧМ 2018, так же расскатали ничью демонстративно
Кстати, тогда тоже до этого не было 0:0
+4
0
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Ответ bel01
Франция без Мбаппе - убогое зрелище. Кто бы мог подумать. Вроде столько звёзд в составе.
Англичашек не смотрел?
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+3
У п. шеков - нуль!
+3
-1
+2
Как будто посмотрел финал лч Ливерпуль Тоттетхэм
+3
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Ответ bel01
Да там с этим убогим дутым "новым королём футбола" Беллигемом и так всё было понятно. Без суперсистемы папы Анчи, в сборной, парень почти пустое место.
дело в Саутгейте
+1
0
+1
Буду болеть за Австрию, надеюсь накажут Нидерланды за это деление очков с Францией
+2
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+1
Франция без Мбаппе - убогое зрелище.
Кто бы мог подумать. Вроде столько звёзд в составе.
+1
0
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Ответ Saddam Huseyn
Кстати, тогда тоже до этого не было 0:0
Единственный матч на ЧМ, тогда который 0-0 закончился и единственный на котором мне удалось побывать. Трибуна свистели тогда с минуты семидесятой.
+1
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Австрия-Нидерланды ничья и все довольны идут в плей-офф)
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Ответ Омичёв
Надеюсь Австрия выйдет из группы. Отличная сборная, хорошо смотрятся
Ну Словакия и Словения тоже смотрятся нормально.
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Ответ nxvgsh4mfr
Как будто посмотрел финал лч Ливерпуль Тоттетхэм
Или Факел - Балтика
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Ответ Sergio19882007
Австрия-Нидерланды ничья и все довольны идут в плей-офф)
А так скорее всего и будет.
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Ответ nxvgsh4mfr
Буду болеть за Австрию, надеюсь накажут Нидерланды за это деление очков с Францией
Тут 3 команды выйдут скорее всего.
А так да,зол на оранжевых.
Могли бы и за победу побороться.
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Ответ And Justice for All
В течение второго тайма матча Нидерланды - Франция можно было великолепно выспаться.
Именно так, увы.
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Результат и для оранжевых,и для трёхцветных приемлемый.
Но начало игры обещало больше чем 0:0...
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Там в Польшу понаехали безвариантные, отсюда и результат?
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Крва бобер и ужик особенно офигел.
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нас ждёт одна очень интересная игра 3-го тура в этой группе Нидерланды-Австрия, разные команды, но со своим рисунком игры, есть надежда на результативный и интересный футбол. Вторая игра, очевидно, будет проходной, Польше не совсем позориться, а Франция, возможно, будет смотреть ближайший резерв.
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Голландцы с австрияками сыграют в шахматы.
О:0
Или 1:1 - неважно
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Польша и Венгрия - 0.
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Франц 1 ая
Голланд розыграют 2 ое место в очной встрече с Австрией
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