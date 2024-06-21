Нидерланды и Франция лидируют в группе D с 4 очками. У Австрии 3 балла, у Польши – 0

В группе D на Евро-2024 две команды лидируют по итогам второго тура.

По 4 очка набрали команды и Франции. Сегодня они сыграли вничью – 0:0.

У Австрии, идущей третьей, 3 балла, у замыкающей таблицу – ни одного. Поляки покидают чемпионат Европы.

В заключительном туре Франция встретится с Польшей, Нидерланды – с Австрией. Игры пройдут 25 июня.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?