Карпин о том, что не все игроки приезжают в сборные РФ: «В других возрастах такая тенденция есть. Во взрослой – глобально все хотят, все рвутся»

Валерий Карпин оценил мнение о том, что не все игроки приезжают в сборные России.

— Спортивный директор, руководитель департамента сборных РФС Лексаков сказал, что есть тенденция не приезжать в сборную в разных возрастах.

— Сказали же — в разных возрастах. В самом взрослом возрасте такого нет, нет такой тенденции… Есть определенные нюансы со здоровьем, но глобально все хотят, все рвутся. В других возрастах такая тенденция действительно есть, — сказал тренер сборной России.