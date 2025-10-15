  • Спортс
0

Карпин о том, что не все игроки приезжают в сборные РФ: «В других возрастах такая тенденция есть. Во взрослой – глобально все хотят, все рвутся»

Валерий Карпин оценил мнение о том, что не все игроки приезжают в сборные России.

— Спортивный директор, руководитель департамента сборных РФС Лексаков сказал, что есть тенденция не приезжать в сборную в разных возрастах.

— Сказали же — в разных возрастах. В самом взрослом возрасте такого нет, нет такой тенденции… Есть определенные нюансы со здоровьем, но глобально все хотят, все рвутся. В других возрастах такая тенденция действительно есть, — сказал тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
