Карпин о том, что не все игроки приезжают в сборные РФ: «В других возрастах такая тенденция есть. Во взрослой – глобально все хотят, все рвутся»
Валерий Карпин оценил мнение о том, что не все игроки приезжают в сборные России.
— Спортивный директор, руководитель департамента сборных РФС Лексаков сказал, что есть тенденция не приезжать в сборную в разных возрастах.
— Сказали же — в разных возрастах. В самом взрослом возрасте такого нет, нет такой тенденции… Есть определенные нюансы со здоровьем, но глобально все хотят, все рвутся. В других возрастах такая тенденция действительно есть, — сказал тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости