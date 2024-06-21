Федьков о молодежи: «Тупость зашкаливает. «Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?»
Андрей Федьков высказался о современной молодежи.
Ранее экс-форвард сборной России, «Балтики» и «Терека» рассказал, что последний раз читал произведение Ивана Тургенева «Муму».
«Ты думаешь, я книги не читаю? Это у современного поколения тупость зашкаливает: «Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?» – сказал Федьков.
Федьков о получении ордена Кадырова: «Рамзан взял слово: «Вот еще тебе коня! Какой джигит без коня?» Оказалось, это новый «крузак». А после мероприятия предложил должность в руководстве «Терека»
Федьков о приеме у Путина в 2004-м: «Только кладу канапешку в рот – он задает мне вопрос. Подумал: «Твою мать! Как неловко». Прийти к нему с сегодняшними мозгами – спросил бы про СВО и нашу родину»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну и кто тут ДУРАК ?
Другое дело, что это не книга, а рассказ на десяток страниц)
Алиса , куда лучше ударить судью ?
А искать путь до туалета через интернет, допустим гуляя в парке, сквере, по улице, гораздо разумнее и приличнее, чем гадить за кустиками и ссать за деревом)))
*Я прекрасно знаю, кто это.
Думаю до Отцов и Детей он дойдет годам к 70 - если вообще дойдет 😝
«Медведи?»
Главнокомандующий: «Ну не мамонты же».
Герцог: «А почему же тогда все это выросло у оленя?» (с)
...
Как оказалось, некие люди брали у спортсмена деньги и рассказывали ему, что «возводят поля и базу» для будущей спортивной школы, но это было не так"