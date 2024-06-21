Федьков о молодежи: «Тупость зашкаливает. «Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?»

Теги премьер-лига Россия Андрей Федьков интернет книги технологии Футбол

Андрей Федьков высказался о современной молодежи.

Ранее экс-форвард сборной России, «Балтики» и «Терека» рассказал, что последний раз читал произведение Ивана Тургенева «Муму».

«Ты думаешь, я книги не читаю? Это у современного поколения тупость зашкаливает: «Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?» – сказал Федьков.

Федьков о получении ордена Кадырова: «Рамзан взял слово: «Вот еще тебе коня! Какой джигит без коня?» Оказалось, это новый «крузак». А после мероприятия предложил должность в руководстве «Терека»

Федьков о приеме у Путина в 2004-м: «Только кладу канапешку в рот – он задает мне вопрос. Подумал: «Твою мать! Как неловко». Прийти к нему с сегодняшними мозгами – спросил бы про СВО и нашу родину»

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122 комментария
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Алиса, как правильно подлизнуть царю?
+130
-12
+118
Последняя прочитанная книга - это "Муму" ?
Ну и кто тут ДУРАК ?
+67
-11
+56
Не то, что ты - гений. Муму осилил!
+50
-3
+47
Очень забавно слушать нравственные и культурные претензии к нынешней молодежи от молодежи 80-90-х гг. Тоже мне, комсомольцы первых пятилеток...
+48
-7
+41
Ответ Pigmalion
А что не так с Муму?
В 52(!) года последняя прочитанная книга Муму ?
+45
-10
+35
Ответ Дмитрий Кузнецов
Комментарий скрыт
Прежде чем на современное поколение кряхтеть, вы бы для начала слово "подавляющее" правильно написали ,)
+34
-2
+32
Ответ papadok
Хорошая книга. Только грустная. О том, как Герасим собачку под паровоз бросил.
Неправда! Он её топором зарубил вместе с бабушкой🪓
+30
-1
+29
Кто-нибудь, скажите ему, что "современное поколение" читает "Муму" еще в школе, а не в 50 лет.
+30
-2
+28
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В 52(!) года последняя прочитанная книга Муму ?
Ну да, а в чем проблема?
Другое дело, что это не книга, а рассказ на десяток страниц)
+18
-2
+16
Ответ Pigmalion
А что не так с Муму?
С Муму все в порядке, но это школьная программа. Если он ее только щас прочитал, значит он, будучи молодым, скорее всего ни черта не читал, что не мешает ему щас по-старчески ныть, что молодежь нынче не та.
+18
-4
+14
Хорошая книга. Только грустная. О том, как Герасим собачку под паровоз бросил.
+17
-4
+13
Ответ Серый
Алиса, как правильно подлизнуть царю?
Не так !
Алиса , куда лучше ударить судью ?
+16
-4
+12
Надо всем в пещеры вернуться, вождя и шамана выбрали уже
+14
-2
+12
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Последняя прочитанная книга - это "Муму" ? Ну и кто тут ДУРАК ?
А что не так с Муму?
+19
-8
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В 52(!) года последняя прочитанная книга Муму ?
Скорее всего И ПЕРВАЯ:)
+13
-5
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В 52(!) года последняя прочитанная книга Муму ?
Какая разница сколько лет? По вашему если 50+ то уже такие произведения читать неподобает? Тогда и в кинематографе надо ввести возрастное ограничение 50+ получается
+13
-5
+8
Ответ Серый
Алиса, как правильно подлизнуть царю?
это у феди на генном уровне уже развито..
+10
-2
+8
Ответ RBITW
Не то, что ты - гений. Муму осилил!
для футболиста неплохой результат
+9
-2
+7
Андрюха, да ты вообще руки не моешь, тебе то молодёжь учить ))
+8
-2
+6
Я не уверен, но если последняя книга, которую осилил пятидесятилетний дядька - это «Муму», то уж точно не этому пятидесятилетнему дядьке рассуждать о чьей-то тупости.
+6
-1
+5
Ответ Pigmalion
А вы прям всю школьную программу в детстве прочитали?
Я ещё и университетскую прочитал, представляете, какая я мразь?!
+6
-1
+5
Ответ Иван Стрелков
Очень забавно слушать нравственные и культурные претензии к нынешней молодежи от молодежи 80-90-х гг. Тоже мне, комсомольцы первых пятилеток...
Я как раз наоборот часто слышу от представителей поколения возраста 40+ (особенно из сферы обслуживания) мысль, что современная молодежь в общей своей массе гораздо более воспитанная и образованная, нежели молодежь в их время или люди их возраста
+4
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+4
Жопу вытирать детей учат родители, если не научили, то детям естественно приходится учиться самостоятельно))
А искать путь до туалета через интернет, допустим гуляя в парке, сквере, по улице, гораздо разумнее и приличнее, чем гадить за кустиками и ссать за деревом)))
+5
-1
+4
Ответ papadok
Хорошая книга. Только грустная. О том, как Герасим собачку под паровоз бросил.
Вы путаете Муму и Войну и мир,там паровозы Куликовскую битву выиграли
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0
+4
Утверждать, что не тупой на основании прочитанной книги за 5й класс такое себе.
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0
+3
Ответ OldRedWhite
Так их ! И вообще : ,, Тургенев если написал Муму , то памятник Толстому почему ? ‘’
Федьков родился в 1971 году. В начале перестройки ему 14, в конце 90-х ему 28. Вся его молодость целиком аккуратно ложится на ту самую эпоху перемен, когда противоречия отцов и детей были даже острее, чем обычно. Что о его поколении думали 50-летние, художественно показано в фильме "Курьер". Да и так известно: "Вам бы только пепси, вам бы только телевизор, во что вы одеты, что за джинсы, что за футболки с гадкими рисунками, что за мини-юбки..."А теперь сами постарели и пошли учить.
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+3
«Алиса, кто такой Андрей Федьков»*

*Я прекрасно знаю, кто это.
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Ответ Pigmalion
А вы прям всю школьную программу в детстве прочитали?
Естественно не всю, но оценивать ИНТЕЛЛЕКТ поколения не зная, что они читают, при этом КИЧИТЬСЯ прочтением Тургенева в 52 - по меньшей мере не делает его ИНТЕЛЛЕКТ выше ☝️
Думаю до Отцов и Детей он дойдет годам к 70 - если вообще дойдет 😝
+5
-2
+3
Ответ Demyan Grachev
Вы путаете Муму и Войну и мир,там паровозы Куликовскую битву выиграли
"Главнокомандующий: «Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом».
«Медведи?»
Главнокомандующий: «Ну не мамонты же».
Герцог: «А почему же тогда все это выросло у оленя?» (с)
+2
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"Бывший спортсмен Андрей Федьков рассказал, как потерял 30 млн рублей
...
Как оказалось, некие люди брали у спортсмена деньги и рассказывали ему, что «возводят поля и базу» для будущей спортивной школы, но это было не так"
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