Федьков о молодежи: «Тупость зашкаливает. «Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?»

Андрей Федьков высказался о современной молодежи.

Ранее экс-форвард сборной России, «Балтики» и «Терека» рассказал, что последний раз читал произведение Ивана Тургенева «Муму».

«Ты думаешь, я книги не читаю? Это у современного поколения тупость зашкаливает: «Алиса, проложи путь до туалета, что там делать? Алиса, как правильно подтереть жопу?» – сказал Федьков.

Федьков о получении ордена Кадырова: «Рамзан взял слово: «Вот еще тебе коня! Какой джигит без коня?» Оказалось, это новый «крузак». А после мероприятия предложил должность в руководстве «Терека»

Федьков о приеме у Путина в 2004-м: «Только кладу канапешку в рот – он задает мне вопрос. Подумал: «Твою мать! Как неловко». Прийти к нему с сегодняшними мозгами – спросил бы про СВО и нашу родину»

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