Украина впервые победила на Евро-2024 и обошла Словакию в группе
Украина занимает 2-е место в группе после победы над Словакией.
Команда Сергея Реброва обыграла Словакию (2:1), а также, набрав 3 очка, обошла в турнирной таблице по показателю личных встреч.
Бельгия (0 очков) и Румыния (3 очка) проведут свой матч в группе Е завтра.
26 июня украинцам предстоит сыграть с Бельгией.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну, ничего. Они к третьему туру в бельгийцев перекрасятся.
Заковыка получится, если Украина выйдет в плей-офф, например, на Польшу. Тут ура-патриотов может и порвать в клочья.
Один мне написал что когда видит триколор то болеет за эту команду.
Посмотрим как он будет болеть за бельгийцев у которых чёрный, жёлтый, красный флаг.)
Интересно, загубит ли Лукаку также свою сборную в остальных матчах?
«Сборная Словаки которые были братьями, где они теперь?»
С победой.
Теперь победа Бельгии над румынами, чтобы вообще огонёк был в 3 туре)