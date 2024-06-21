Украина впервые победила на Евро-2024 и обошла Словакию в группе

Украина занимает 2-е место в группе после победы над Словакией.

Команда Сергея Реброва обыграла Словакию (2:1), а также, набрав 3 очка, обошла в турнирной таблице по показателю личных встреч.

(0 очков) и (3 очка) проведут свой матч в группе Е завтра.

26 июня украинцам предстоит сыграть с Бельгией.

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