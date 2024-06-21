Украина впервые победила на Евро-2024 и обошла Словакию в группе

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Футбол

Украина занимает 2-е место в группе после победы над Словакией.

Команда Сергея Реброва обыграла Словакию (2:1), а также, набрав 3 очка, обошла в турнирной таблице по показателю личных встреч.

Бельгия (0 очков) и Румыния (3 очка) проведут свой матч в группе Е завтра.

26 июня украинцам предстоит сыграть с Бельгией.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

159 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Словаки выписаны из братьев.
+220
-23
+197
Ответ ОттоДракула
Словаки выписаны из братьев.
У местных словаков траур.
Ну, ничего. Они к третьему туру в бельгийцев перекрасятся.

Заковыка получится, если Украина выйдет в плей-офф, например, на Польшу. Тут ура-патриотов может и порвать в клочья.
+174
-47
+127
Псевдоболельщикам Словакии мои соболезнования)
Один мне написал что когда видит триколор то болеет за эту команду.
Посмотрим как он будет болеть за бельгийцев у которых чёрный, жёлтый, красный флаг.)
+151
-46
+105
А ведь словаки когда то были братьями🤣
+90
-14
+76
Ответ Нефанатик
А ведь словаки когда то были братьями🤣
Сегодня, с 16:00 по 18:00 мск
+67
-2
+65
Братушки бельгийцы. Новые персонажи на спортс )
+66
-7
+59
Ответ ОттоДракула
Словаки выписаны из братьев.
2 недели назад 😀
+68
-11
+57
А турбопатриоты действительно будут 26 числа болеть за бельгию, поставляющую оружие украм? Просто интересно
+56
-13
+43
Кстати, оба гола украинцы забили после контратаки, у них это лучше получается, чем взламывать автобусы, как с Румынией. Может, против Бельгии тоже так получится, в любом случае, удачи им
+52
-11
+41
С победой Украину! Волевая победа! Удачи с Бельгией.
+48
-13
+35
Ответ rigobersong
У спортса праздник:))
На МатчДом2ТВ траур.
+39
-5
+34
Всех с победой Украины!
+57
-28
+29
Ответ Александр Александров
А турбопатриоты действительно будут 26 числа болеть за бельгию, поставляющую оружие украм? Просто интересно
За словаков это им болеть совсем не мешало 😎
+28
-1
+27
Иронично видеть Бельгию на последнем месте в группе.
Интересно, загубит ли Лукаку также свою сборную в остальных матчах?
+28
-2
+26
Ответ Гжегож Бженчишчикевич
Кстати, оба гола украинцы забили после контратаки, у них это лучше получается, чем взламывать автобусы, как с Румынией. Может, против Бельгии тоже так получится, в любом случае, удачи им
С Румынией еще не повезло в том плане, что там шальные голы позалетали с дальних ударов. Да и Лунин был откровенно плох
+26
-3
+23
Ответ ДудьСдулся
И даже зенитовцы будут болеть за Тедеско!😄
Даже Мостовые!
+19
0
+19
Ну что, все уже переобулись, или еще рано?
+21
-4
+17
Через 10 лет статья на спорце
«Сборная Словаки которые были братьями, где они теперь?»
+19
-2
+17
Ответ Си Эм Панк
Псевдоболельщикам Словакии мои соболезнования) Один мне написал что когда видит триколор то болеет за эту команду. Посмотрим как он будет болеть за бельгийцев у которых чёрный, жёлтый, красный флаг.)
И даже зенитовцы будут болеть за Тедеско!😄
+20
-3
+17
Зато РФ теперь будет играть с КНДР. Пухлое чучхе отныне лучший друг. Василич у него даже водилой поработал. Вспомнил таксистскую молодость, кхе-кхе.
+27
-11
+16
Ха ха ха ,у нас лебединое озеро вместо обсуждения футбола на матч тв
+17
-3
+14
Молодцы братья 🇺🇦
+29
-15
+14
Ответ Алексей Горланов
У местных словаков траур. Ну, ничего. Они к третьему туру в бельгийцев перекрасятся. Заковыка получится, если Украина выйдет в плей-офф, например, на Польшу. Тут ура-патриотов может и порвать в клочья.
Даже если к тому времени Бельгия поставит F-16?
+16
-2
+14
Красавцы.
С победой.
Теперь победа Бельгии над румынами, чтобы вообще огонёк был в 3 туре)
+18
-4
+14
Многие "с детства за Словакию" груzтят...
+27
-13
+14
фанаты словакии, скрепы к осмотру
+25
-13
+12
Эх, кому то придётся скрипя зубами болеть за страну посылающую вооружение Украине(((
+17
-6
+11
На играх БРИКС Россия там заняла первое место?
+13
-2
+11
Насколько же равная группа получилась, ещё наверняка румыны проиграют Бельгии и будет веселуха в третьем туре
+10
0
+10
Ответ Подлый Интригант
Эх, кому то придётся скрипя зубами болеть за страну посылающую вооружение Украине(((
Так Словакия и Румыния тоже посылают.
+9
0
+9
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий