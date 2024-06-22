Макдэвид остался без очков при 5 шайбах «Эдмонтона» в 6-м матче финала. У Коннора не было бросков в створ

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид остался без очков при 5 шайбах «Эдмонтона» в 6-м матче финала.

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 3-3). 

27-летний канадец лидирует в гонке бомбардиров в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ с 42 (8+34) очками в 24 играх. 

Сегодня Макдэвид (18:58, 3:14 – в большинстве, «+1») остался и без бросков в створ – 2 прошли мимо. Форвард сделал 1 блок, 1 перехват, а также получил малый штраф. 

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Эдмонтон
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Флорида
25 комментариев
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Ответ ЗлойМайор
Бегунком. Да сколько же вас :))) бегунки. Глаза то протрите.
Да очевидно же, что это ирония. Я МакДэвида очень ценю. Он невероятен
+48
-1
+47
Все. Сдулся. Только и может в регулярке стату набивать.
+44
-6
+38
Все эти очки и прочая мутная статистика интересует только задротов. Макдэвид - лучший хоккеист мира, даже без чашки. В НХЛ полно нунеймов и с 2 чашками.
+31
-4
+27
Ответ Антон Никитин
Тем ценнее победа. Показали, что команда не одним бегунком существует
Бегунком. Да сколько же вас :))) бегунки. Глаза то протрите.
+31
-7
+24
Оставил весь бомбардирский запал на седьмую игру )
+19
0
+19
Одним словом, Бегунок. Свидетели Овцы уже потеребонькали на это сообщение?
+23
-7
+16
Тем ценнее победа. Показали, что команда не одним бегунком существует
+23
-12
+11
Ничего страшного, он же не робот, решил передохнуть перед заключительным матчем, ждём новый перформанс в самый нужный момент!!!
+8
-1
+7
МакДэвид одной своей активностью создаёт пространство даже для других звеньев, изматывая противника. Каждую игру набирать очки он и не обязан, никто так не умеет
+8
-3
+5
Жаль не набрал хотя бы пару очков, уже точно не побьет рекорд Гретцки за один плей-офф. А шансы были неплохие
+4
0
+4
Ответ El Cazador
Комментарий скрыт
Макдевид - лучший хоккеист прямо сейчас!!!!!🙏 Так пойдет?
+4
0
+4
Макдевид конечно ,как будто из космоса, но все же человек. В 7 игре по-любому что-то наберёт.
+4
-1
+3
взял выходной
+3
0
+3
Ценный показатель, кстати. Оказалось, команда тоже дает игру.
+3
0
+3
МакДи свою задачу выполнил. Изматывал пантер и держал рядом с собой 2-3 игроков, создавая пространство партнёрам.
+4
-1
+3
Ответ ЗлойМайор
Бегунком. Да сколько же вас :))) бегунки. Глаза то протрите.
Да ладно, бегунок - это уже классика))
+3
-1
+2
Ответ Антон Никитин
Да очевидно же, что это ирония. Я МакДэвида очень ценю. Он невероятен
Не выкупил :( старею
+2
0
+2
И без него справились получается. Вообще, если он вообще будет не вставать с лавки в седьмой игре , в случае победы Эдмонтона Конн Смайт уже его. А вот в случае победы Флориды - вопрос.
0
0
0
Наглухо прикрыли Мака сегодня,но тем самым рвзвязали руки боттому нефти,Мак Гений👏
0
0
0
сдулся)))) (нет)
+1
-1
0
Надеюсь, не травмирован.
+1
-1
0
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