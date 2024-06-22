Макдэвид остался без очков при 5 шайбах «Эдмонтона» в 6-м матче финала. У Коннора не было бросков в створ

Коннор Макдэвид остался без очков при 5 шайбах «Эдмонтона» в 6-м матче финала.

Капитан « » не отметился результативными действиями в шестой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 3-3).

27-летний канадец лидирует в гонке бомбардиров в текущем розыгрыше плей-офф с 42 (8+34) очками в 24 играх.

Сегодня Макдэвид (18:58, 3:14 – в большинстве, «+1») остался и без бросков в створ – 2 прошли мимо. Форвард сделал 1 блок, 1 перехват, а также получил малый штраф.