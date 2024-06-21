Терещенко о словах Конюхова: «Человек не в себе. Овечкин прославляет Россию, борется за то, чтобы перебить рекорд великого игрока»

Алексей Терещенко прокомментировал слова Федора Конюхова про Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Я просто на эти слова внимание не обращаю. Как на это можно обращать внимание? Человек не в себе. Да, уважаемый, но не в себе, мягко говоря.

Человек играет, это его работа, там имеет действующий контракт. Прославляет Россию, наш великий игрок, борется за то, чтобы перебить рекорд великого игрока.

Что это вообще? Его слова ни в какие ворота не лезут. Может, его не так поняли, не знаю», – сказал трехкратный чемпион мира .