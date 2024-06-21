Терещенко о словах Конюхова: «Человек не в себе. Овечкин прославляет Россию, борется за то, чтобы перебить рекорд великого игрока»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал слова Федора Конюхова про Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Я просто на эти слова внимание не обращаю. Как на это можно обращать внимание? Человек не в себе. Да, уважаемый, но не в себе, мягко говоря.

Человек играет, это его работа, там имеет действующий контракт. Прославляет Россию, наш великий игрок, борется за то, чтобы перебить рекорд великого игрока.

Что это вообще? Его слова ни в какие ворота не лезут. Может, его не так поняли, не знаю», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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26 комментариев
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Ответ Хитрый Лис
Насколько помню Конюхов стартовал из Австралии, и у него там был штаб, почему не из России стартовал?)) Что за бред он несет…)))
А нахрен вообще упёрлись кому его путешествия если на то и пошло
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Опасное заявление в отношении капитана путин тим. Следующее путешествие может состояться в тюрьму)
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Федю просто проболтало в кругосветке, вот и несёт ересь несусветную..
Лучше по России путешествуй…
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Насколько помню Конюхов стартовал из Австралии, и у него там был штаб, почему не из России стартовал?)) Что за бред он несет…)))
+7
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Конюхов? Я бы ему руки не подал, путешествует где-то по миру, нет бы по России путешествовать. Россию прославлять. Никакого Колумба он не обгонит.
+6
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Ответ Дизайнер
Есть закон об иноагентах. Овечкин живет за рубежом, получает огромные деньги за рубежом регулярно в недружественной стране (как и многие дети чиновников). В чистом виде Овечкин и дети чиновников и депутатов иноагенты по закону. Так что Конюхов прав и по букве, и по духу закона об иноагентах.
не просто живёт, налоги некопеечные платит в бюджет дяди Сэма
+4
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+4
Есть закон об иноагентах. Овечкин живет за рубежом, получает огромные деньги за рубежом регулярно в недружественной стране (как и многие дети чиновников). В чистом виде Овечкин и дети чиновников и депутатов иноагенты по закону. Так что Конюхов прав и по букве, и по духу закона об иноагентах.
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Правда глаза колет патриотам модным. Столько уже народа на патриотизме в нынешней форме заработать хотят. что денег на всех не хватает, начали убирать конкурентов.
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а причём тут Россия и потуги побить рекорд Грецки?
билет на элекричку станет для бабки на дачу станет дешевле? или проблему пробок дорожных порешают? или санции отменят?
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Ответ Roman Roman
а причём тут Россия и потуги побить рекорд Грецки? билет на элекричку станет для бабки на дачу станет дешевле? или проблему пробок дорожных порешают? или санции отменят?
Ну а вы ? Делаете что нить для того чтоб билет на эл стал дешевле бабушкам,??? И вы уверены что он не делает ? Не помогает людям???? Не занимается благотворительностью ? Не помогает детям??? Или вы больше его помогаете??? Или не знаете ? Так если не знаете и говорите это называется …. Где платят там и работает . Зависть плохое чувство.
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А на чьи деньги Конюхов и его "штаб" существует? Организуют путешествия, строят яхты? Пусть спросят - в России это кому-нибудь нужно?
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А мне и путешествия и какей нахрен не упёрлись. Да и весь спорт нахрен не упёрся.
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Ответ Roman Roman
не просто живёт, налоги некопеечные платит в бюджет дяди Сэма
А вы на какой машине? На калине? Если там платят хорошие деньги? Видимо условия лучше там ?! Он же не крепостной, свободный человек где платят там и работает. Имея свою позицию . Надо искать примирение со всем миром , а не сеять вражду в умах людей! Думаю ему ещ медаль надо дать за дружбу народов .
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Что-то все синхронно накинулись на доверенное лицо президента.
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А Конюхов оказывается жирный тролль
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Терещенко, что ж тогда пишешь, если не обращаешь внимания на слова Конюхова? Тебе не помешало бы парням на СВО взнос сделать, вместо пустых слов тут.
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Ответ MihuS
Федю просто проболтало в кругосветке, вот и несёт ересь несусветную.. Лучше по России путешествуй…
Морская болезнь прогрессирует )
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Толку с этого вашего спорта - ноль. Одно дерьмищще из всех щелей прёт.
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Ответ Иван Иванов
А мне и путешествия и какей нахрен не упёрлись. Да и весь спорт нахрен не упёрся.
Тогда что ты тут делаешь?
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Ответ Дизайнер
Есть закон об иноагентах. Овечкин живет за рубежом, получает огромные деньги за рубежом регулярно в недружественной стране (как и многие дети чиновников). В чистом виде Овечкин и дети чиновников и депутатов иноагенты по закону. Так что Конюхов прав и по букве, и по духу закона об иноагентах.
Вы читали закон??? Так у нас все товары и бренды и машины если качественные то , евпопейские, японские 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ это кому деньги идут???? Вы глупенький?🤦🏻‍♂️ а строительство ? Под страны на Американские деньги ?! А оборудование??? А технологии??? Вопрос в том почему одним можно депутатам и тд , а простым людям нет с этим замечанием можно согласиться
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Ответ Дизайнер
Есть закон об иноагентах. Овечкин живет за рубежом, получает огромные деньги за рубежом регулярно в недружественной стране (как и многие дети чиновников). В чистом виде Овечкин и дети чиновников и депутатов иноагенты по закону. Так что Конюхов прав и по букве, и по духу закона об иноагентах.
Закон то хоть читал? Сошлись на конкретную статью, где это сказано.
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