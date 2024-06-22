Бобровский пропустил 3 шайбы после 19 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче финала. Поражение – 3-е подряд

Сергей Бобровский пропустил 3 шайбы после 19 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче.

« » уступила «Ойлерс» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 3-3).

Российский вратарь «Пантерс» отразил 16 из 19 бросков по своим воротам. Две последние шайбы канадский клуб забросил в пустые ворота.

В 23 матчах в текущем плей-офф у Бобровского 15 побед и 8 поражений при 90,3% сэйвов.

При этом в финальной серии 35-летний голкипер отражает 88,9% бросков, в последних трех матчах (проигранных южанами) – 79,3%.