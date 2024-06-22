Бобровский пропустил 3 шайбы после 19 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче финала. Поражение – 3-е подряд

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 3 шайбы после 19 бросков «Эдмонтона» в 6-м матче.

«Флорида» уступила «Ойлерс» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:5, 3-3). 

Российский вратарь «Пантерс» отразил 16 из 19 бросков по своим воротам. Две последние шайбы канадский клуб забросил в пустые ворота. 

В 23 матчах в текущем плей-офф у Бобровского 15 побед и 8 поражений при 90,3% сэйвов. 

При этом в финальной серии 35-летний голкипер отражает 88,9% бросков, в последних трех матчах (проигранных южанами) – 79,3%.

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«Эдмонтон» – зря они устроили камбэк, что ли?
57%
Эдмонтон
И все-таки «Флорида» с Бобровским
43%
Флорида

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33 комментария
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У Скиннера в этом плей-офф в 4-7 матчах 10 побед из 10 и 94% отраженных бросков.
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+26
Ка же достали эти Хейтеры в отгрыемвылазят после каждой неудачной игры. То Макдэвид у них бездарный "бегунок", то Бобровский "могильщик любого клуба". Сразу видно людей малодушных и безответственных. Это КС и победитель здесь может быть только один, а слабых команд здесь нет. Уровень настолько высок что даже таких игроков как Макдэвид, Кросби, Кучеров, Панарин, Мэттьюз могут закрыть в отдельных матчах или даже сериях, или что даже такие отличные вратари как Шестеркин, Василевский, Хэллибак, Оттинджер проигрывают не только матчи но и серии и а отдельных матчах пропускаю больше 3 шайб. Бобровский почти весь плей-офф играл великолепно и лишь в последних играх чуть сдал ... в чем заслуга соперника прежде всего. Я ещё после первых матчей финала писал, что если Флорида не сделает выводов то будет пропускать и что Боб не сможет спасать вечно. Остался один матч и никто сейчас не скажет как он закончится. Не удивлюсь если Флорида выиграет всухую, точно также не удивлюсь если Эдмонтон опять разгромит соперника, а Макдэвид снова наберет 4 очка. Это финал КС и очень яркий, надо смотреть и радоваться, а не ныть и поливать всех дерьмом!
+23
-4
+19
Я уже писал об этом, но если Бобровский не ловит всё подряд или почти всё, то Флорида мало, что может противопоставить такому Эдмонтону!
+29
-12
+17
Ответ Alex.K71
Я уже писал об этом, но если Бобровский не ловит всё подряд или почти всё, то Флорида мало, что может противопоставить такому Эдмонтону!
Да-да-да. И Куликов с Тарасенко если не показывают топ игру)))) Знаем мы вас, "фанатов" Вашингтонов, ТБ и Флорид)
+19
-9
+10
Выносите "Коня" этому господину! 😁
+20
-12
+8
Боб весь свой потенциал растратил в первых 2.5 играх играх.
+6
0
+6
Ответ Красный Дошик
Комментарий скрыт
В том, что Флорида за первую половины игры бросила в створ 5 раз тоже он виноват?
+9
-4
+5
Ответ Красный Дошик
Комментарий скрыт
А то, что Флорида не забивает тоже Боб виноват?
+9
-4
+5
Ответ devic33
Да-да-да. И Куликов с Тарасенко если не показывают топ игру)))) Знаем мы вас, "фанатов" Вашингтонов, ТБ и Флорид)
про Куликова и Тарасенко в таком контексте не замечал комментариев, ваш первый
+5
-1
+4
Ответ Matador
Ка же достали эти Хейтеры в отгрыемвылазят после каждой неудачной игры. То Макдэвид у них бездарный "бегунок", то Бобровский "могильщик любого клуба". Сразу видно людей малодушных и безответственных. Это КС и победитель здесь может быть только один, а слабых команд здесь нет. Уровень настолько высок что даже таких игроков как Макдэвид, Кросби, Кучеров, Панарин, Мэттьюз могут закрыть в отдельных матчах или даже сериях, или что даже такие отличные вратари как Шестеркин, Василевский, Хэллибак, Оттинджер проигрывают не только матчи но и серии и а отдельных матчах пропускаю больше 3 шайб. Бобровский почти весь плей-офф играл великолепно и лишь в последних играх чуть сдал ... в чем заслуга соперника прежде всего. Я ещё после первых матчей финала писал, что если Флорида не сделает выводов то будет пропускать и что Боб не сможет спасать вечно. Остался один матч и никто сейчас не скажет как он закончится. Не удивлюсь если Флорида выиграет всухую, точно также не удивлюсь если Эдмонтон опять разгромит соперника, а Макдэвид снова наберет 4 очка. Это финал КС и очень яркий, надо смотреть и радоваться, а не ныть и поливать всех дерьмом!
Вот уж точно, будто изливание желчи той или иной концентрации делает жизнь этих людей слаще. Неприятно читать такие комментарии в адрес команд или спортсменов
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Нельзя его на 7ю игру ставить, если хотят побороться
+5
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+2
...писатели голешники посмотрите, один на один ,на пустой угол,в упор, 2 в пустые
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По хайлайтам я не заметил, что Боб в чем-то виноват. Кто смотрел полный матч, расскажите, как Сергей играл?
+2
0
+2
Защита совсем сдулась у Флориды, ну или Эдмонтон понял, как с ней играть. Все шайбы из убойных позиций, к Бобу тут претензий нет. Эдмонтон так разрывать себя теперь не даёт. Если Флорида не выпрыгнет из штанов в 7 матче, то вляпается в историю.
+1
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Ответ Владимири Йолкиннен
Комментарий удален модератором
А чего три игры подряд проигрывать
+2
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+1
Ответ Нет Его
Выносите "Коня" этому господину! 😁
Вместе со сбруей))
+4
-3
+1
Погодите, ща вызовет мудилу с кадилом. Он там окропит его.. И как станем всемогущим!!! Это же так работает русская магия?
+16
-15
+1
Защитникам флориды нужно перестать ложиться по шайбы при быстрых прорывах, мало того что они не прерывают передачи или броски, так еще и выключаются из игры и дезориентрируют Бобра и оставляют его один на один. Так не годится, нужно работать плотнее и до конца не выключаясь.
0
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Соберись бобёр, последний шанс нельзя упускать.
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Коня не дадут, но вот осла, точнее от него уши - вполне!!!
Боб, твой последний шанс на чашку, должен показать …!
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Могут не поставить на 7 матч.
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Комментарий удален модератором
Ответ Ингус Ветрастов
Нельзя его на 7ю игру ставить, если хотят побороться
А из-за Сереги проигрывают? Нет, как можно выигрывать матчи, если так мало забивают
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Ответ Ингус Ветрастов
Нельзя его на 7ю игру ставить, если хотят побороться
Рисковать, выпуская на 7 игру финала чувака с 35 минутами за карьеру в плэйофф, они вряд ли будут....
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