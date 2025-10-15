  • Спортс
  • Гаттузо о 4 победах Италии: «Нравится желание ребят усердно трудиться. Начинаем хорошо ладить друг с другом»
Гаттузо о 4 победах Италии: «Нравится желание ребят усердно трудиться. Начинаем хорошо ладить друг с другом»

Дженнаро Гаттузо оценил свой старт на посту тренера сборной Италии.

«Скуадра адзурра» выиграла все 4 матча под руководством Гаттузо, накануне – у Израиля (3:0) в отборе ЧМ-2026.

– Что вас больше всего порадовало в этих четырех матчах?

– Мне нравится желание ребят усердно трудиться. Они всегда тренируются на пределе своих возможностей, и мы начинаем хорошо ладить друг с другом. Мы стараемся делать определенные вещи, иногда у них получается, иногда – нет, но мы стараемся. 

Нападающие проделывают невероятную работу. Вы говорите о 16 забитых голах, но они просто потрясающе отрабатывают в обороне. Они помогают нам развивать нашу игру. 

Плюс менталитет: сегодня команда знала, как бороться, мы сделали много хорошего и должны быть довольны. Мы должны смотреть вперед, при этом нам еще много над чем предстоит работать, – сказал Гаттузо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TMW
logoСборная Италии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoДженнаро Гаттузо
logoсборная Израиля по футболу
