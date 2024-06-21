Ирина Винер: «Нейтральный статус на Олимпиаде – это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей»

Винер заявила, что не считает предателями тех, кто получил нейтральный статус.

Российские спортсмены, допущенные к Олимпийским играм в Париже, будут выступать там как индивидуальные нейтральные атлеты.

«Очень жаль, что так получилось, что мои спортсменки не поедут на игры. Что я могу сказать о Международном олимпийском комитете? Ничего не думаю.

Нейтральный статус на Олимпиаде – это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране.

Есть ли шанс у российских спортсменов скоро вернуться на международные соревнования? Мы и так на мировой арене.

Но когда мы перестали выступать на чемпионатах мира и Европы, мы обратили внимание на наши регионы. Можно сказать, что наши чемпионаты проходят на высоком уровне», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) .

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?