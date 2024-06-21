Ирина Винер: «Нейтральный статус на Олимпиаде – это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

Винер заявила, что не считает предателями тех, кто получил нейтральный статус.

Российские спортсмены, допущенные к Олимпийским играм в Париже, будут выступать там как индивидуальные нейтральные атлеты.

«Очень жаль, что так получилось, что мои спортсменки не поедут на Олимпийские игры. Что я могу сказать о Международном олимпийском комитете? Ничего не думаю.

Нейтральный статус на Олимпиаде – это выбор каждого, как сказал наш президент. У нас демократичная страна, у нас нет предателей в нашей стране.

Есть ли шанс у российских спортсменов скоро вернуться на международные соревнования? Мы и так на мировой арене.

Но когда мы перестали выступать на чемпионатах мира и Европы, мы обратили внимание на наши регионы. Можно сказать, что наши чемпионаты проходят на высоком уровне», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

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41 комментарий
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Чет быстро как-то галоши в воздухе сменились.
+85
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+84
«У нас демократическая страна» звучит, как издевка
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+67
Видели как утиный выводок повторяет все движения мамы-утки? Так и наши руководители всех рангов повторяют только то что сказал ВВП. Шаг вправо - шаг влево - и ты вне игры.
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+41
эту шмaру никто не спрашивал
+35
0
+35
Ответ Ficoni
«У нас демократическая страна» звучит, как издевка
Демократическая, если со всем согласен.
А если не согласен - сизо, басманный суд, эмиграция
+33
-2
+31
Ответ Ficoni
«У нас демократическая страна» звучит, как издевка
Так говорят женщины с низкой соц ответственностью
+23
0
+23
Откуда могут быть предатели, если предавать нечего.
+24
-6
+18
Чем её так Апэшечка припугнула?😅
+11
-1
+10
Все правильно у нас самая демократичная и самая Антифашисткая страна мира, с Самыми демократичными и Антифашисткими лидерами в Мире Владимир Владимировичем и Рамзан Ахматовичем, недавно еще Евгений Викторович был , а у кого есть какие-то хоть маленькие сомнения , на это есть законы об иноагентах, террористах и прочие чтобы сомнений не было!!!!!
+10
0
+10
У нас как у любых самых демократичных странах мира можно спокойно вывести человека в другой регион, и отпинать его, и получить Много наград Героя Всего на свете!!!! Можно демократично отрезать ухо и пытать ( еще не доказанной вины террориста)
+12
-2
+10
У нас нет предателей, у нас иноагенты.
+7
0
+7
Ответ Kranmeister
Чет быстро как-то галоши в воздухе сменились.
Ну так мнение меняется от слов царя
+7
0
+7
Ответ VMX1389
У нас как у любых самых демократичных странах мира можно спокойно вывести человека в другой регион, и отпинать его, и получить Много наград Героя Всего на свете!!!! Можно демократично отрезать ухо и пытать ( еще не доказанной вины террориста)
Посадить на 5 лет 15летнего ребенка за листовки против Путина.
+7
-1
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добавьте тэг "Флюгер" или "Переобулсявполете"
+5
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+4
Что ж ты, фраер, сдал назад...
+5
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+4
Человек лицемер
+3
0
+3
Ответ Kranmeister
Чет быстро как-то галоши в воздухе сменились.
Долго доходило до неё, на самом деле.
+3
0
+3
Ответ Максим Прокофьев
Комментарий удален модератором
Ха-ха, у меня-то как раз Родина. а не пятая точка по Шевчуку. И за всех я не говорил, это у таких как вы МЫ с языка не сходит, своего мнения нет. все по приказу сверху.тьфу
+4
-1
+3
😂😂😂😢😢😢 я не определился с эмоциями. Это мрак какой-то. И смеяться хочется и плакать одновременно.
+2
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Ответ old folk
Демократическая, если со всем согласен. А если не согласен - сизо, басманный суд, эмиграция
Плюс иноагент
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Они с Терешковой к одному врачу ходят?
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ну да, выбрал нейтральный статус - лишился зарплаты инструктора и разных других доплат, которые получаешь, выбирай))
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Винер заявила, что не считает предателями тех, кто получил нейтральный статус. --- Самая циничная и самая двуличная персона.
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"У тех, кто не переобувается, ноги воняют". Да, Ирина Александровна?)
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"Это не переобувание, а гибкая политика спортивного руководства" И. Винер.т.2.
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«У нас демократичная страна»

Если бы баба Ира была мужчиной, я сказал бы в ейный адрес известные слова Козмы Пруткова:

«Подарить ему барана,
Он изрядно пошутил!»
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Опаньки, на лету переобулась баба-яга ))
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Ну что сказать про старый изношенный флюгер, едва поспевающий за ветром? А нечего сказать!
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опять жиденько
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Она уже даже не "переобувается" на 180 градусов - она просто крутится вокруг своей оси...
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